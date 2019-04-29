ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
32PHT5583/56
تلفزيون LED بدقة HD
إن تلفزيون 5500 من Philips مخصص لتزويدك بتجربة ترفيهية، وهو يقدّم صورًا عالية الجودة على الشاشة الصغيرة. يتميّز بحجم صغير بما يكفي لإمكانية نقله بين الغرف بسرعة ومن دون عناء، في حين يسمح تصميم البسيط بإضفاء لمسة رائعة أينما وضعته.
80 سم (32 بوصة)
تلفزيون مزوّد بشاشة LED
DVB-T/T2
تفادَ الفوضى الناجمة عن الكبلات بواسطة كبل HDMI واحد لنقل إشارات الصورة والصوت في الوقت نفسه من أجهزتك إلى التلفزيون. يستخدم كبل HDMI إشارات غير مضغوطة، للحصول على أعلى جودة من المصدر إلى الشاشة. وعند استخدامه مع Easylink من Philips، ستحتاج إلى جهاز تحكم عن بعد واحد فقط لإجراء معظم العمليات على التلفزيون أو DVD أو Blu-ray أو جهاز فك التشفير أو نظام المسرح المنزلي.
مع إضاءة LED في الخلفية، يمكنك الاستمتاع باستهلاك منخفض للطاقة وخطوط رائعة متميّزة بدرجة سطوع عالية وتباين مذهل وألوان تنبض بالحياة.
شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.
يختلف EPG والرؤية الفعلية (ما يصل إلى 8 أيام) بالاستناد إلى البلد والمشغّل.
يدعم التلفزيون استقبال DVB من أجل بث "غير مشفّر". وقد لا يتم اعتماد مشغّلي DVB معينين. يمكن إيجاد قائمة محدّثة في قسم الأسئلة الشائعة من موقع دعم Philips على ويب. ويكون الوصول والاشتراك المشروطان مطلوبين لبعض المشغّلين. اتصل بالمشغّل التابع لك للحصول على مزيد من المعلومات.
(Philips) متوافق فقط مع مشغّل محدد من Philips.