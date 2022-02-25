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شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color

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شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color

328E1CA/89

شاشة LCD مقوّسة مع تقنية Ultra Wide-Color

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البرامج وبرامج التشغيل

برامج تشغيل windows 7 - English (US)

  • الإصدار: 328E1C
  • ZIP ملف, 1.2 MB
  • 25 February 2022

برامج تشغيل windows 8 - English (US)

  • الإصدار: 328E1C
  • ZIP ملف, 1.2 MB
  • 25 February 2022

الدلائل والمستندات

دليل البدء السريع - English (US)

  • PDF ملف, 675.5 kB
  • 18 June 2026

دليل المعلومات المهمة - English (US)

  • PDF ملف, 6.4 MB
  • 18 June 2026

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