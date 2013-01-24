الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

278M6QJEB5/56
  • عِش اللحظة عِش اللحظة عِش اللحظة
    -{discount-value}

    دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

    278M6QJEB5/56

    عِش اللحظة

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة والجديدة. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™‎ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز ووقت الاستجابة الذي يبلغ 1 ميللي ثانية تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. إكتشف كلّ المميزات

    دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

    عِش اللحظة

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة والجديدة. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™‎ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز ووقت الاستجابة الذي يبلغ 1 ميللي ثانية تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. إكتشف كلّ المميزات

    عِش اللحظة

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة والجديدة. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™‎ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز ووقت الاستجابة الذي يبلغ 1 ميللي ثانية تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. إكتشف كلّ المميزات

    دقة Full HD، شاشة LCD مقوّسة

    عِش اللحظة

    كن في قلب الحدث بفضل شاشة Momentum المقوّسة والجديدة. يمنحك كل من تقنية AMD FreeSync™‎ ومعدل التحديث السريع الذي يبلغ 165 هرتز ووقت الاستجابة الذي يبلغ 1 ميللي ثانية تجربة ترفيهية مثالية وسلسة لتشغيل الألعاب ومشاهدة الأفلام. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل entertainment-gaming

      عِش اللحظة

      • Momentum
      • 27 بوصة (68,6 سم)
      • 1920 x ‏1080 (Full HD)
      تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

      تصميم شاشة مقوّس لتجربة غامرة أكثر

      تقدّم شاشات سطح المكتب تجربة مستخدم شخصية، تتناسب تمامًا مع التصميم المقوّس. فتقدّم الشاشة المقوّسة تأثيرًا غامرًا جدًا، يركّز عليك في محور مكتبك.

      تمنحك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تمنحك شاشة VA صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تستخدم شاشة VA LED من Philips تقنية محاذاة عمودية متطورة، فتقدّم لك معدلات تباين ثابتة إلى حد كبير لصور زاهية ونقية للغاية. في حين أنه يمكن معالجة التطبيقات القياسية بسهولة تامة، تم تصميم هذه الشاشة بشكل خاص لتتوافق مع الصور وتصفّح الويب والأفلام والألعاب والتطبيقات الأكثر تتطلبًا من ناحية الرسوميات. وهي مزوّدة بتقنية محسنة لإدارة البكسل، فتمنحك زاوية مشاهدة عريضة جدًا بنسبة 176/176 درجة، للحصول على صور نقية جدًا.

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      AMD FreeSync™ Premium؛ من دون تمزّق الشاشة أو تأثير التلعثم لتجربة ألعاب سلسلة

      ليس من الضروري أن يكون تشغيل الألعاب متقطعًا أو يتضمن أطرًا متقطعة. تقوم تقنية AMD FreeSync™ Premium بتزويد اللاعبين الجادين بتجربة لعب سلسة من دون تمزّق الشاشة وبأداء عالٍ. استمتع باللعب بثقة تامة بدون مساومات، بفضل معدل التحديث المرتفع وتعويض معدل الإطارات المنخفض وزمن الانتقال منخفض.

      معدلات تحديث تبلغ 165 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      معدلات تحديث تبلغ 165 هرتز لصور سلسة جدًا وزاهية

      إذا كنت مهتمًا بالألعاب الحماسية والتنافسية، فأنت بحاجة إلى شاشة تعرض صورًا سلسة جدًا وخالية من أي تأخير. تُعيد شاشة Philips هذه رسم صورة الشاشة لغاية 165 مرة في الثانية، ما يجعلها أسرع من الشاشة القياسية. يُظهر معدل الإطار الأدنى الأعداء وكأنهم يقفزون من مكان إلى آخر على الشاشة، ما يجعلهم أهدافًا تصعب إصابتها. ولكن، بفضل معدل إطار يبلغ 165 هرتز، يمكنك رؤية تلك الصور المفقودة المهمة على الشاشة، لعرض تحركات العدو في حركة سلسة جدًا بحيث يمكنك استهدافه بكل بسهولة. تشكّل شاشة Philips هذه شريكك المثالي في الألعاب بفضل مدة تأخر منخفضة جدًا في الإدخال وانعدام تمزّق الشاشة.

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      وضع الألعاب SmartImage المحسّن للاعبين

      تتميّز شاشة Philips الجديدة المخصصة للألعاب بلوحة تحكم محسنة للاعبين، تظهر على الشاشة ويمكن الوصول إليها بسرعة، لتزويدك بخيارات متعددة. فوضع "FPS" (الشخص الأول الذي يطلق النار) يحسّن النسق الداكنة في الألعاب، ما يتيح لك رؤية العناصر المخفية في المناطق الداكنة. أما وضع "Racing" فيعمد إلى تكييف الشاشة إلى أسرع وقت استجابة ومستوى ألوان مرتفع بالإضافة إلى تعديلات الصورة. ويتميّز وضع "RTS" (الإستراتيجية بالوقت الحقيقي) بوضع SmartFrame خاص، يسمح بتمييز مناطق محددة، وإجراء تعديلات على الحجم والصورة. أما ميزتا "Gamer 1" و"Gamer 2" فتتيحان لك حفظ إعداداتك الشخصية المخصصة بالاستناد إلى ألعاب مختلفة، لضمان الحصول على أفضل أداء.

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      وقت استجابة سريع (MPRT) يبلغ 1 ميللي ثانية، لصور واضحة وألعاب سلسة

      إن MPRT (وقت استجابة الصور المتحركة) عبارة عن طريقة أسهل لوصف وقت الاستجابة، وهي تشير مباشرة إلى المدة المستغرقة من وقت رؤية التشويش الضبابي إلى وقت الحصول على صور نقية وواضحة. تتميّز شاشة Philips المخصصة للألعاب بوقت استجابة MPRT يبلغ 1 ميللي ثانية، للقضاء على التشويش والحركة الضبابية بفعالية، وتزويدك بمرئيات أوضح ودقيقة بهدف تحسين تجربة اللعب. إنها الخيار المثالي لتشغيل الألعاب الحماسية والتي تتطلب ردود فعل سريعة.

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

      أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

      يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

      يمكن ضبط ارتفاعها لمستوى أعلى من الراحة

      يمكن ضبط ارتفاعها لمستوى أعلى من الراحة

      تقدّم Philips قاعدة الشاشة Ergo السهلة الاستخدام والتي يمكن ضبط ارتفاعها. وهي قاعدة يمكن إمالتها وضبط ارتفاعها ليتمكّن كل مستخدم من ضبط الشاشة بحسب تفضيله الشخصي، لأعلى مستوى من الراحة والفعالية أثناء المشاهدة.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        VA LCD
        تقنية AMD FreeSync™‎
        نعم
        مزامنة متكيّفة
        نعم
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        27 بوصة / 68,6 سم
        غلاف شاشة العرض
        مقاومة للتوهّج، مستوى الصلابة 3H، غشاوة 40%
        منطقة مشاهدة فعالة
        596,74 (أفقي) x‏ 335,66 (عمودي) - درجة تقوّس تبلغ 1800R*
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 على 165 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        1 مللي ثانية (MPRT)
        كثافة البكسل
        82 بكسل لكل بوصة
        السطوع
        250  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        3000:1
        SmartContrast
        80,000,000:1
        دقة البكسل
        0,311 × 0,311 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        خالية من الوميض
        نعم
        تحسين الصورة
        ألعاب SmartImage
        سلسلة الألوان (نموذجية)
        NTSC ‏102,1‏%*، sRGB ‏130,2‏%*
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        104 - 186 كيلوهرتز (أفقي) / 30 - 165 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم
        وضع LowBlue
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        • VGA (تناظري)
        • DisplayPort 1.2‏‎
        • HDMI 2.0 (عدد 2)
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر
        الصوت (إدخال/إخراج)
        إخراج الصوت

      • الراحة

        راحة المستخدم
        • القائمة/موافق
        • إدخال/أعلى
        • وضع الألعاب SmartImage/عودة
        • SmartSize/خفض
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        برنامج التحكّم
        SmartControl
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 10 ‏/ 8.1 / 8 / 7

      • الحامل

        ضبط الارتفاع
        130  ملليمترًا
        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        33,8 واط (نموذجي)
        وضع الاستعداد
        < 0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        < 0,3 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
        612 ‏x‏ 416‏ x‏ 286  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        612 ‏x‏ 369‏ x‏ 52  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        694 ‏x‏ 520‏ x‏ 358  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        6,25  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        4.51  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        9,69  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • RoHS
        • خالية من الرصاص
        • خالية من مادة الزئبق
        • WEEE
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • علامة CE
        • CCC
        • CECP
        • CEL

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        لامع

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • قطر التقوّس الشاشة بالميلليمتر
          • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
          • نطاق NTSC استنادًا إلى مساحة الألوان CIE1976
          • نطاق sRGB استنادًا إلى مساحة الألوان CIE 1931
          • ‎2020 Advanced Micro Devices, Inc.‎. كل الحقوق محفوظة. إن AMD وشعار AMD Arrow وAMD FreeSync™‎ وأي تركيب منها هي علامات تجارية لشركة Advanced Micro Devices, Inc.‎. أما أسماء المنتجات الأخرى الواردة في هذا المنشور فهي لأغراض التعريف فقط وقد تكون علامات تجارية لمالكيها المعنيين.
          • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.