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  • شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch
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    Monitor شاشة LCD مع SmoothTouch

    242B9T/00

    شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

    شاشة عرض متينة تعمل باللمس ومقاومة للمياه والغبار لاستخدام مرن في أي مكان مع حامل مفصلي لتناسب الزوايا التي تريدها. يمكن استخدامها بسهولة في كل التطبيقات، ما يعزز الإنتاجية بشكلٍ كبير.

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    Monitor شاشة LCD مع SmoothTouch

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    شاشة تفاعلية رائعة مع SmoothTouch

    • B Line
    • 24 (23,8 بوصات / 60,5 سم قطري)
    • 1920 x ‏1080 (Full HD)
    شاشة SmoothTouch لاستجابة لمسية سلسة وطبيعية

    شاشة SmoothTouch لاستجابة لمسية سلسة وطبيعية

    تستخدم شاشة Philips هذه تقنية اللمس التكاثفي المسقط في 10 نقاط لتوفير استجابة سلسة. يمكنك استخدام القدرات الجديدة للتطبيقات المستندة إلى اللمس بشكل كامل، وإعادة الحياة إلى تطبيقاتك الأقدم. اكتب باللمس بواسطة 10 أصابع، أو شغّل الألعاب التفاعلية الشيّقة مع أصدقائك. تعاون مع الزملاء بطريقة تفاعلية في العمل أو المدرسة وزِد إنتاجيتك وكفاءتك.

    يتوافق سطح الشاشة الأمامي مع معيار IP65 لمقاومة المياه والغبار

    يتوافق سطح الشاشة الأمامي مع معيار IP65 لمقاومة المياه والغبار

    في البيئات غير المثالية، أنت بحاجة إلى شاشة مصممة لتحمّل طرطشة المياه والغبار الموجودة في الحياة اليومية. يتم استخدام تصنيفات حماية الدخول (IP) المحددة في المعيار الدولي IEC/EN 60529، لتحديد مستويات فعالية منع التسرّب للحاويات الكهربائية في ما يتعلّق بدخول الأجسام الغريبة والرطوبة. تتوافق شاشة Philips هذه مع تصنيف IP الدولي لمقاومة المياه والغبار، وستتحمّل طرطشة المياه والغبار الموجودة في الحياة اليومية.

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

    شاشة بدقة Full HD بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:9 لصور مفصّلة ودقيقة

    تُعتبر جودة الصور أمرًا أساسيًا. توفر الشاشات القياسية الجودة المطلوبة إلا أنك تتوقع المزيد. توفر هذه الشاشة دقة Full HD محسّنة تبلغ ‏1920 x ‏1080. فبفضل دقة Full HD للتفاصيل الواضحة مع مستوى السطوع العالي والتباين الشديد والألوان الواقعية يمكنك الحصول على صورة تنبض بالحياة.

    SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

    SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

    SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    وضع LowBlue لإنتاجية سهلة ومريحة للعينين

    أظهرت الدراسات أنّ الضرر الذي يصيب العينين والناتج من الأشعة ما فوق البنفسجية مساوِ للضرر الناتج من أشعة الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات الناتجة من شاشات LED وهذا الأمر يؤثر في النظر مع الوقت. إلا أن إعداد وضع LowBlue الذي طورته Philips حفاظًا على رفاهك وصحتك يستخدم تقنية البرنامج الذكي ليخفف الإضاءة الزرقاء القصيرة الموجات المؤذية.

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    سيخف تعب العينين بفضل التقنية الخالية من الوميض

    يختبر بعض المستخدمين الوميض على شاشاتهم بسبب الطريقة التي يتمّ من خلالها التحكّم بالسطوع على الشاشات ذات إضاءة LED خلفية، ما يتعب عيونهم. ولكن بفضل التقنية الخالية من الوميض التي تستخدمها Philips، نقدّم لك حلاً جديدًا يعدّل السطوع ويخفف الوميض لتتمكن من المشاهدة براحة أكبر.

    تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

    تضمن HDMI اتصال رقمي عالمي

    جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

    توصيلة DisplayPort لأعلى مستوى من المرئيات

    توصيلة DisplayPort لأعلى مستوى من المرئيات

    DisplayPort هي عبارة عن رابط رقمي يصل الكمبيوتر الشخصي بالشاشة من دون أي تحويل. وكونها تتمتع بقدرات أعلى من معيار DVI، فهي قادرة على دعم كبلات يصل طولها إلى 15 متراً بصورة كاملة، ونقل بيانات بسرعة 10,8 جيجابايت بالثانية. وبفضل هذا الأداء العالي وعدم التأخر في نقل البيانات، ستحصل على أسرع معدلات صور وتحديث، مما يجعل DisplayPort الخيار الأفضل للاستخدام العام في المكتب أو في المنزل، وللألعاب والأفلام الأكثر تطلبًا ولتحرير مقاطع الفيديو والمزيد غير ذلك. بالإضافة إلى ذلك، فهي تأخذ في عين الاعتبار إمكانية التشغيل التفاعلي من خلال استخدام محولات متعددة.

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    وضع EasyRead لتجربة شبيهة بقراءة كتاب

    توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

    توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

    حامل SmartStand بزوايا قابلة للضبط، لتعزيز الإنتاجية

    يسمح حامل SmartStand من Philips بضبط الشاشة بطريقة مرنة. وتسمح لك بنيته من نوع Z ذات الإمالة السلسة، وإمكانية ضبط الارتفاع وقابلية الطيّ باستخدامه في وضعيات مريحة ومتعددة. يمكنك وضع الحامل في وضعية مستقيمة للتحكّم باللمس بشكل أفضل، أو إمالته إلى الخلف، لتسهيل الرسم أو تدوين الملاحظات. يسمح لك أيضًا بوضع الشاشة بشكل مستوٍ تقريبًا على الطاولة لإنجاز بعض التطبيقات عند الحاجة.

    المواصفات التقنية

    • الصورة/الشاشة

      حجم اللوحة
      23,8 بوصات / 60,5 سم
      نسبة العرض إلى الارتفاع
      16:9
      نوع لوحة LCD
      تقنية IPS
      نوع الإضاءة الخلفية
      نظام W-LED
      دقة البكسل
      0,275 x‏ 0,275 مم
      الدقة المثلى
      1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
      السطوع
      250  cd/m²
      ألوان الشاشة
      16,7 مليون
      سلسلة الألوان (نموذجية)
      NTSC‏ 72‏% (مساحة الألوان CIE 1931)*
      نسبة التباين (نموذجي)
      1000:1
      SmartContrast
      50000000:1
      زمن الاستجابة (النموذجي)
      5 مللي ثانية (رمادي إلى رمادي)*
      زاوية العرض
      • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
      • على معدل تباين > 10
      تحسين الصورة
      SmartImage
      منطقة مشاهدة فعالة
      527 (أفقي) x‏ 296,5 (عمودي)
      تردد المسح
      30 - 85 كيلوهرتز (أفقي) / 48 - 75 هرتز (عمودي)
      sRGB
      نعم
      خالية من الوميض
      نعم
      كثافة البكسل
      93 بكسل لكل بوصة
      وضع LowBlue
      نعم
      EasyRead
      نعم

    • اللمس

      حماية الدخول
      IP65 - الجهة الأمامية فقط
      نظام التشغيل
      Windows 10 / 8.1 / 8 / 7؛‏ Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4‏*
      الغلق
      شاشة اللمس مغلقة مع الإطار؛ شاشة اللمس مغلقة مع شاشة LCD
      منطقة اللمس النشطة
      527 مم (أفقي) x ‏296,5 مم (عمودي)
      صلابة زجاج اللمس
      ‎7 H
      واجهة اللمس
      USB
      طريقة اللمس
      القلم، الإصبع، القفاز*
      نقاط اللمس
      10 نقاط
      تقنية اللمس
      التكاثفي المُسقط
      منطقة رفض كف اليد
      >= 30 × 30 مم
      طلاء زجاج اللمس
      التوهّج

    • إمكانية الاتصال

      إدخال الإشارة
      • VGA (تناظري)
      • DVI-D (رقمي، HDCP)
      • DisplayPort 1.2‏‎
      • HDMI 1.4
      USB
      USB 3.1 عدد 2 (1 مع ميزة الشحن السريع)*
      إدخال المزامنة
      • فصل المزامنة
      • المزامنة على اللون الأخضر
      الصوت (إدخال/إخراج)
      • إدخال صوت الكمبيوتر الشخصي
      • خرج سماعة الرأس
      HDCP
      HDCP: ‏HDCP 1.4 ‏(HDMI / ‏DP / ‏DVI)

    • الملاءمة

      مكبرا صوت مضمّنان
      2 واط (عدد 2)
      توافق التوصيل والتشغيل
      • DDC/CI
      • sRGB
      • Windows 11 ‏/ 10 / 8.1 / 8 / 7
      راحة المستخدم
      • SmartImage
      • الإدخال
      • السطوع
      • القائمة
      • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
      لغات عرض OSD
      • البرتغالية البرازيلية
      • التشيكية
      • الهولندية
      • الإنكليزية
      • الفنلندية
      • الفرنسية
      • الألمانية
      • اليونانية
      • الهنغارية
      • الإيطالية
      • اليابانية
      • الكورية
      • التلميع
      • البرتغالية
      • الروسية
      • الصينية المبسطة
      • الأسبانية
      • السويدية
      • الصينية التقليدية
      • التركية
      • الأوكرانية
      تسهيلات أخرى
      • قفل Kensington
      • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
      برنامج التحكّم
      SmartControl

    • الحامل

      ضبط الارتفاع
      184 (أفقي)، 75 (عمودي)  ملليمترًا
      الإمالة
      -5 ~ 90  درجة
      زاوية الطيّ
      0 ~ 70 درجة

    • الطاقة

      الوضع الاقتصادي
      11,5 واط (نموذجي)
      مصدر الإمداد بالطاقة
      • خارجي
      • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز
      وضع إيقاف التشغيل
      < ,3 واط (نموذجي)
      وضع التشغيل
      15,68 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar)
      وضع الاستعداد
      < 0,5 واط (نموذجي)
      مؤشر LED للطاقة
      • التشغيل - أبيض
      • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
      فئة ملصق الطاقة
      E

    • الأبعاد

      الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
      620 ‏x‏ 433‏ x‏ 168  ملليمترًا
      المنتج بدون الحامل (مم)
      554 ‏x‏ 338‏ x‏ 50  ملليمترًا
      المنتج مع الحامل (الارتفاع الأقصى)
      554 ‏x‏ 413‏ x‏ 227  ملليمترًا

    • الوزن

      المنتج مع الغلاف (كجم)
      11,06  كلغ
      المنتج مع الحامل (كلغ)
      8.15  كلغ
      المنتج بدون الحامل (كجم)
      4,86  كلغ

    • شروط التشغيل

      الارتفاع
      لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
      نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
      من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
      الرطوبة النسبية
      20%-80  %
      نطاق درجة الحرارة (التخزين)
      من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
      متوسط الوقت بين الأعطال (MTBF) (مثبت)
      70000 ساعة (بدون الإضاءة الخلفية)

    • الاستدامة

      البيئة والطاقة
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • مع شهادة TCO
      • RoHS
      • WEEE
      مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
      100  %
      مواد محددة
      • إطار خال من الكلوريد المتعدد الفاينيل ومثبطات اللهب المُبَرْوَمة
      • خالٍ من مادة الزئبق

    • التوافق والمعايير

      الموافقات التنظيمية
      • CB
      • علامة CE
      • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
      • SEMKO
      • الأوكرانية
      • ICES-003
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS
      • cETLus

    • الحاوية

      إنهاء
      الملمس
      القائمة
      أسود
      الحافة الأمامية
      أسود
      الغطاء الخلفي
      أسود

    • ما محتويات الصندوق؟

      الكبلات
      كبل D-Sub، كبل HDMI، كبل DP، كبل USB-A إلى B، كبل صوت، كبل طاقة
      شاشة مع حامل
      نعم
      دليل المستخدم
      نعم
      الملحق
      قلم لمس عدد واحد (أسود)

    Badge-D2C

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    • مادة القفاز وسماكته: نتريل (0,15 مم)، قطن (0,31 مم)، الإيثيلين المتعدد المكلور (0,03 مم)، الكلوريد المتعدد الفاينيل (0,12 مم)
    • تساوي قيمة وقت الاستجابة SmartResponse
    • يُرجى مراجعة "SmoothTouch" في دليل المستخدم لمزيد من التفاصيل حول دعم أنظمة التشغيل في وظيفة اللمس.
    • شحن سريع يتوافق مع معيار USB BC 1.2
    • يصلح تصنيف EPEAT في البلد الذي تسجّل فيه Philips المنتج فقط. يرجى زيارة https://www.epeat.net/‎ للتحقق من حالة التسجيل في بلدك.
    • قد تبدو الشاشة مختلفة عن الصور المعروضة.
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