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تلفزيون احترافي

22AV1905B/00
  • جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite
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    تلفزيون احترافي

    22AV1905B/00

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    جهاز تحكّم عن بُعد MediaSuite

    جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام مع زرَّين مخصصَين لـ YouTube و"الإرسال"، لوصول أسرع إلى المزيد من المحتويات.

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      • MediaSuite
      • جهاز تحكم عن بُعد

      زر YouTube لوصول سريع

      يوفر زر YouTube المخصص عالمًا من الترفيه على الشاشة الكبيرة بكبسة زر.

      ذاكرة إعدادات أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة

      حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.

      زر إرسال لتشغيل سهل

      يسرّع زر الإرسال المخصص تشغيل المحتوى من الأجهزة الخارجية. يكفي أن تضغط لتنشيط شاشة معلومات الاتصال بهدف التشغيل من أي كمبيوتر محمول أو كمبيوتر لوحي أو هاتف أو كمبيوتر مكتبي ممكّن بميزة الإرسال.

      حجرة بطارية قابلة للقفل

      يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.

      الكشف عن انخفاض شحن البطارية

      عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.

      تنسيق واضح لتشغيل سهل

      استفد من إمكانية التحكم مع تشغيل سهل في متناول يديك. يضفي التنسيق الطبيعي طابعًا بسيطًا على جهاز التحكم عن بُعد هذا مع إمكانية الوصول إلى كل ميزات التلفزيون التي تم وضعها في مكانها بشكل مرتب.

      المواصفات التقنية

      • الأبعاد

        أبعاد المنتج (العرض×العمق×الارتفاع)
        184‏x‏48‏x‏20 مم

      • البطارية

        نوع
        بطاريتان من نوع AAA (غير مضمّنتَين)

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