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شاشة LCD مع SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور LED مشرقة على شاشة Philips هذه. فقد تم تجهيزها بميزتي HDMI وSmartControl lite وهي تُعدّ خيارًا رائعًا!

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صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 22 (21,5 بوصة / 54,6 سم قطري مائل)

SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

جاهز لاستقبال إشارات HDMI لترفيه بدقة Full HD

جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).

تصميم صغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

المواصفات التقنية

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