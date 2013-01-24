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شاشة LCD مع SmartControl Lite

206V6QSB6/70
  • صور LED رائعة بألوان زاهية صور LED رائعة بألوان زاهية صور LED رائعة بألوان زاهية
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    شاشة LCD مع SmartControl Lite

    206V6QSB6/70

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وتُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع SmartControl Lite

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وتُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وتُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

    شاشة LCD مع SmartControl Lite

    صور LED رائعة بألوان زاهية

    استمتع بصور مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وتُعدّ خيارًا رائعًا! إكتشف كلّ المميزات

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      صور LED رائعة بألوان زاهية

      • V Line
      • 20 (مساحة المشاهدة 19,5 بوصات/ 49,4 سم)
      تمنحك الشاشة المزوّدة بتقنية AH-IPS صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تمنحك الشاشة المزوّدة بتقنية AH-IPS صورًا مذهلة مع زوايا عرض واسعة

      تستخدم شاشات AH-IPS تقنية متطورة تمنحك زوايا عرض عريضة جدًا بنسبة 178/178 درجة، مما يمكّنك من رؤية الشاشة من أي زاوية تقريبًا. فعلى عكس لوحات TN القياسية، توفر شاشات AH-IPS صورًا نقية جدًا مع ألوان زاهية، مما يجعلها مثالية للصور والأفلام وتصفّح الويب والتطبيقات المحترفة التي تتطلب دقة في الألوان ومستوى سطوع متناسق في كل الأوقات.

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast لتفاصيل غنية للّون الأسود

      SmartContrast هي تقنية من Philips تحلل المحتويات التي تعرضها وتعدّل الألوان تلقائيًا وتتحكّم بقوة الإضاءة الخلفية لتعزز التباين بشكل ديناميكي بهدف الحصول على أفضل الصور ومقاطع الفيديو الرقمية، أو أثناء ممارسة الألعاب التي تعرض تدرجات اللون الأسود. عند تحديد وضع التوفير، يتم ضبط التباين والإضاءة الخلفية لعرض مناسب تمامًا لتطبيقات المكتب اليومية المعتادة وللتخفيف من استهلاك الطاقة.

      ضبط سهل لأداء الشاشة مع SmartControl Lite

      SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.

      شاشة خالية من مادة الزئبق وغير مضرّة بالبيئة

      تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        نوع لوحة LCD
        AH-IPS LCD
        نوع الإضاءة الخلفية
        نظام W-LED
        حجم اللوحة
        19,45 بوصة / 49,4 سم
        منطقة مشاهدة فعالة
        418,61 (أفقي) x‏ 262,35 (عمودي)
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:10
        الدقة المثلى
        1440‏ × 900 @ 60 هرتز
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        14 (رمادي إلى رمادي)  ملي ث
        السطوع
        250  cd/m²
        SmartContrast
        10000000:1
        نسبة التباين (نموذجي)
        1000:1
        دقة البكسل
        0,291 x‏ 0,291 مم
        زاوية العرض
        • 178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        • على معدل تباين > 10
        ألوان الشاشة
        16,7 مليون
        تردد المسح
        30 - 83 كيلوهرتز (أفقي) / 56- 76 هرتز (عمودي)
        sRGB
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الإشارة
        VGA (تناظري)
        إدخال المزامنة
        • فصل المزامنة
        • المزامنة على اللون الأخضر

      • الراحة

        راحة المستخدم
        • زر التشغيل/إيقاف التشغيل
        • القائمة/موافق
        • سطوع/عودة
        • 4:3 عريض/للأعلى
        • تلقائي/للأسفل
        لغات عرض OSD
        • البرتغالية البرازيلية
        • التشيكية
        • الهولندية
        • الإنكليزية
        • الفنلندية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • اليونانية
        • الهنغارية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • الكورية
        • البولندية
        • البرتغالية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الأسبانية
        • السويدية
        • الصينية التقليدية
        • التركية
        • الأوكرانية
        تسهيلات أخرى
        • قفل Kensington
        • دعامة التثبيت VESA ‏(100x100 مم)
        توافق التوصيل والتشغيل
        • DDC/CI
        • Mac OS X
        • sRGB
        • Windows 7
        • Windows 8

      • الحامل

        الإمالة
        -5‏/20  درجة

      • الطاقة

        وضع التشغيل
        11,31 واط (نموذجي) (طريقة الاختبار EnergyStar 6.0)
        وضع الاستعداد
        0,5 واط (نموذجي)
        وضع إيقاف التشغيل
        0,5 واط (نموذجي)
        مؤشر LED للطاقة
        • التشغيل - أبيض
        • وضع الاستعداد - أبيض (وميض)
        وحدة تزويد بالطاقة
        • خارجي
        • 100-240 فولت بتيار متردد، 50-60 هرتز

      • الأبعاد

        المنتج مع الحامل (مم)
        452 x‏ 371‏ x‏ 200  ملليمترًا
        المنتج بدون الحامل (مم)
        452 x‏ 304‏ x‏ 40  ملليمترًا
        الغلاف بالملليمتر (عرض x ارتفاع x عمق)
        490 x‏ 422‏ x‏ 96  ملليمترًا

      • الوزن

        المنتج مع الحامل (كلغ)
        2,28  كلغ
        المنتج بدون الحامل (كلغ)
        2  كلغ
        المنتج مع الغلاف (كلغ)
        3,73  كلغ

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        من 0 إلى 40 درجة مئوية  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        من -20 إلى 60 درجة مئوية  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20%-80  %
        الارتفاع
        لدى التشغيل: +12000 قدم (3658 م)، لدى عدم التشغيل: +40000 قدم (12192 م)
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50000 (بدون الإضاءة الخلفية)  ساعة (ساعات)

      • الاستدامة

        البيئة والطاقة
        • EnergyStar 6.0
        • RoHS
        • خالية من الرصاص
        • خالية من مادة الزئبق
        مادة تغليف قابل لإعادة التدوير
        100  %

      • التوافق والمعايير

        الموافقات التنظيمية
        • علامة CE
        • هيئة الاتصالات الفيديرالية، الفئة B
        • CU-EAC
        • SASO
        • KUCAS
        • cETLus
        • SEMKO
        • TUV/ISO9241-307
        • EPA
        • WEEE
        • PSB
        • CECP
        • BSMI

      • الحاوية

        اللون
        أسود
        التشطيب
        الخط الشعري (الحافة الأمامية) / الملمس (الغطاء الخلفي)

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