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تم إيقافه
206V6QSB6/70
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بميزة SmartControl lite وتُعدّ خيارًا رائعًا!
V Line
20 (مساحة المشاهدة 19,5 بوصات/ 49,4 سم)
SmartControl Lite هو الجيل التالي من برنامج التحكّم بالشاشة ذات واجهة المستخدم الرسومية المستند إلى الرموز الثلاثية الأبعاد. فهو يسمح للمستخدم بضبط معظم معالم الشاشة مثل اللون والسطوع ومعايرة الشاشة، والوسائط المتعددة، وإدارة الهوية، إلخ... من خلال الماوس.
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
تنتمي ملكية علامة الكلمة / العلامة التجارية "IPS" وبراءات الاختراع ذات صلة بالتقنيات لمالكيها المعنيين.
وقت الاستجابة الذكية هو القيمة المثلى من اختبار GtG أوGtG (BW).