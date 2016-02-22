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تم إيقافه
203V5LHSB2/70
صور LED رائعة بألوان زاهية
استمتع بصور LED زاهية على شاشة Philips. فالميزات الأساسية مثل SmartContrast، تضمن الحصول على صور غنية وساطعة لتكون هذه الشاشة بالتالي خيارًا رائعًا!
V Line
20 (19,5 بوصات / 49,5 سم قطري)
تخلو شاشات Philips المزوّدة بإضاءة LED خلفية من الزئبق الذي يشكّل أحد أكثر المواد الطبيعية السامة ويؤثر في الإنسان والحيوان. وهذا الأمر يخفف من أثر الشاشة على البيئة طوال فترة استخدامها، بدءاً من تصنيعها وحتى التخلص منها.
جهاز جاهز لاستقبال إشارات HDMI ويتمتّع بكل المعدات اللازمة لقبول إدخال واجهة متعددة الوسائط بدقة عالية (HDMI). ويسمح كبل HDMI بالحصول على مقاطع فيديو وصوت رقمية عالية الجودة ونقلها كلها عبر كبل واحد من كمبيوتر شخصي أو أي عدد من مصادر AV (بما فيها أجهزة فك التشفير، وأجهزة تشغيل أقراص DVD، وأجهزة استقبال الصوت والصورة وكاميرات الفيديو).