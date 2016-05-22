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شاشة LCD

193V5LHSB2/70

صور LED رائعة بألوان زاهية

استمتع بصور LED مشرقة على شاشة Philips. فقد تم تجهيزها بـ HDMI وتُعدّ خيارًا رائعًا!

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صور LED رائعة بألوان زاهية

  • V Line

  • 18,5 بوصات / 47 سم

تقنية LED لألوان زاهية

إن أضواء LED البيضاء هي أجهزة ذات حالة صلبة تضيء بمستوى سطوع كامل ومتناسق وبشكل أسرع، لتوفير الوقت عند بدء التشغيل. هذه الأضواء خالية من الزئبق، مما يسمح بإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة. تسمح أضواء LED بتحكم أفضل بتعتيم إضاءة LCD الخلفية، مما يؤدي إلى نسبة تباين عالية جدًا. بالإضافة إلى ذلك، فهي تتيح نقل الألوان بجودة فائقة بفضل مستوى السطوع المتناسق عبر الشاشة.

تصميم صغير الحجم لا يحتل مساحة كبيرة

توفر دعامة التثبيت VESA المرونة

المواصفات التقنية

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