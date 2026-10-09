ضمان لمدة عامين
تلفزيون
جميع السلاسل
تلفزيون ذكي
Smart TV
All Smart TV (83)
Android TV™ (14)
No Smart TV (9)
Saphi TV (2)
Technology
4K Ultra HD LED HDR (49)
Dolby Vision Atmos (50)
Full HD LED (1)
P5 Picture Engine (4)
Voice Assistant
Google Assistant (49)
Works with Alexa (3)
Works with Google Assistant (49)
Ambilight
No Ambilight (35)
Screen size
139 cm (7)
55 inch (16)
7400 seriesتلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED
8900 seriesتلفزيون MiniLED بدقة 4K UHD
7100 seriesتلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED
8100 seriesتلفزيون QLED بدقة 4K UHD
7300 seriesتلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED
8100 seriesتلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED
7000 seriesتلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED