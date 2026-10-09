المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

تلفزيون

تلفزيون ذكي (100)

1 - 12 من 100 نتيجة
فرز:

تلفزيون ذكي

  • 7400 series
  • 7400 series
  • 7400 series
  • 7400 series
  • 7400 series

7400 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

65PUT7428/56
  • تلفزيون 164 سم (65 بوصة) بدقة 4K UHD مع شاشة LED
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™
عرض المنتج
  • 8900 series
  • 8900 series
  • 8900 series
  • 8900 series
  • 8900 series

8900 series
تلفزيون MiniLED بدقة 4K UHD

65PML8969/56
  • 164 سم (65 بوصة) دقة 4K UHD، تلفزيون MiniLED
  • Google TV™
  • Dolby Vision وDolby Atmos
عرض المنتج
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series

7100 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

65PUT7129/56
  • تلفزيون 164 سم (65 بوصة) بدقة 4K UHD مع شاشة LED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
عرض المنتج
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series

8100 series
تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

55PQT8169/56
  • 139 سم (55 بوصة) تلفزيون QLED بدقة 4K UHD
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
عرض المنتج
  • 7300 series
  • 7300 series
  • 7300 series
  • 7300 series
  • 7300 series

7300 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

75PUT7330/68
  • 189 سم (75 بوصة)، ‏4K UHD،‏ تلفزيون LED
  • Google TV™‎
عرض المنتج
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series

8100 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

65PQT8169/56
  • 164 سم (65 بوصة) دقة 4K UHD، تلفزيون QLED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
عرض المنتج
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series

7100 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

70PUT7129/56
  • 177 سم (70 بوصة) دقة 4K UHD، تلفزيون LED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
عرض المنتج
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series

7100 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

70PUT7689/56
  • 177 سم (70 بوصة) دقة 4K UHD، تلفزيون LED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
  • مع مكبر صوت عمودي مضمّن
عرض المنتج
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series
  • 7100 series

7100 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

50PUT7129/56
  • 126 سم (50 بوصة)، 4K UHD، تلفزيون LED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
عرض المنتج
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series

8100 series
تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

86PQT8169/56
  • 217 سم (86 بوصة)، دقة 4K UHD، تلفزيون QLED
  • Google TV™‎
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
عرض المنتج
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series
  • 8100 series

8100 series
تلفزيون QLED بدقة 4K UHD

70PQT8169/56
  • 177 سم (70 بوصة) دقة 4K UHD، تلفزيون QLED
  • Dolby Vision وDolby Atmos
  • Google TV™‎
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
عرض المنتج
  • 7000 series
  • 7000 series
  • 7000 series
  • 7000 series
  • 7000 series

7000 series
تلفزيون بدقة 4K UHD مع شاشة LED

75PUT7029/56
  • 189 سم (75 بوصة)، ‏4K UHD،‏ تلفزيون LED
  • يدعم تنسيقات HDR الرئيسية
  • Google TV™
عرض المنتج