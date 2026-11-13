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رعاية المناخ
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منقي الهواء
Philips جهاز Air Performer من السلسلة 9000جهاز تنقية وترطيب الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 4 في 1
Philips السلسلة PureProtect Pro 4200جهاز تنقية هواء ذكي
Philips السلسلة PureProtect 3200جهاز تنقية هواء ذكي
Philips PureProtect Quiet من السلسلة 2200جهاز تنقية هواء ذكي
جديد
Philips PureProtect Go من السلسلة 500جهاز تنقية الهواء
Philips PureProtect Lite من السلسلة 700جهاز تنقية الهواء
Philips السلسلة PureProtect Water 3400جهاز تنقية وترطيب الهواء الذكي 2 في 1
تم إيقافه
Philipsجهاز تنظيف الهواء
Philips 2000i Seriesجهاز تنقية الهواء
Philips السلسلة 2000iجهاز تنقية الهواء وجهاز ترطيب الهواء
Philips جهاز تنقية الهواء من السلسلة 8000جهاز تنقية الهواء ومروحة وجهاز تدفئة 3 في 1
Philips 2000i Seriesجهاز تنقية الهواء للغرف الكبيرة الحجم