مراحل الفطام المختلفة

المرحلة الثانية: من 6 إلى 9 أشهر

يمكنك إضافة كل الأطعمة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى: الكبد - قدمي فقط وجبة واحدة صغيرة في الأسبوع بسبب مستويات الفيتامين أ المرتفعة في هذا النوع من الطعام. الملمس الطعام المهروس مع كتل طرية والأطعمة الطرية التي تؤكل بالأصابع. قد لا تزالين بحاجة إلى هرس اللحوم، ولكن يمكنك طحنها إذا كانت طرية جدًا. المهارات التي يجب تعلّمها: نقل قطع الطعام من جهة إلى أخرى داخل الفم

مضغ الطعام

تناول الطفل الطعام بمفرده باستخدام اليدين والأصابع

ارتشاف السوائل من الكوب أمثلة عن الأطعمة الطرية التي تؤكل بالأصابع قطع طريّة من الفاكهة، كالمانغو والشمّام والموز والإجاص الطريّ الناضج والدرّاق والبابايا والكيوي خضار مقطّعة طولياً مطهوّة، كالجزر المقطّع طولياً والفاصوليا الخضراء والكوسا المقطّعة طولياً والبطاطا والبطاطا الحلوة قطع من الخضار المطهوّة، كزهيرات البروكولي والقرنبيط قطع من الباستا المطهوّة كسرات من الخبز أو التوست مكعبات من الجبنة خضار مشوية طريّة ومقطّعة طولياً، كالبطاطا والبطاطا الحلوة والجزر الأبيض والفلفل والجزر والكوسا. المشروبات رشفات من المياه يشربها الطفل من الكوب في أوقات وجبات الطعام – يجب أن يتناول الطفل الحليب أو حلوى بالحليب بعد وجبات الطعام عصير فاكهة مخفّف جيداً يشربه الطفل من الكوب ما يساعد على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية.