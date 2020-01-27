قدّم أطباقًا متنوعة أكثر في وجبات العائلة بفضل طبق الخَبز بحجم عائلي الجديد*. إنه مثالي لمضاعفة عدد الحصص** وتقديم ما يصل إلى 6 حصص بفضل السلة الكبيرة بسعة 7،3 لترات. قم بطهو اللازانيا وقوالب الحلوى وكل ما ترغب فيه! وقم حتى بطهو دجاجة كاملة أو ما يصل إلى 1,4 كجم من البطاطس المقلية لأفراد العائلة أو الأصدقاء الجائعين. * متوفر مع HD9863 ** طبق جديد مخصص للفرن بحجم عائلي يمكنه طهو ما يصل إلى 4 حصص من اللازانيا مقابل حصتين لسلة بحجم XXL‏ (HD9956)