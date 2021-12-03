يوفر لك Philips NutriU app ("التطبيق") خدمات التغذية المخصَّصة، ويخلق مجتمعًا لمشاركة المحتوى المتعلق بالطهي ويسمح لك بمتابعة أعضاء المجتمع الآخرين الذين لديهم اهتمامات مماثلة حول العالم . وقد يقدِّم لك التطبيق أيضًا عروضًا على منتجاتنا و/أو عروض من جهات خارجية ("خدمات")("الخدمات"). يستخدم التطبيق البيانات الشخصية التي تم جمعها أو معالجتها عبر التطبيق، بما في ذلك البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بواسطة أي جهاز مطبخ من Philips تقرر إقرانه مع التطبيق (على سبيل المثال، خلَّاط Philips)

("الجهاز").

الغرض من إخطار الخصوصية هذا هو مساعدتك على فهم ممارسات الخصوصية الخاصة بنا عند استخدامك لخدماتنا، بما في ذلك المعلومات والبيانات الشخصية التي نجمعها، ولماذا

نجمعها، وماذا نفعل بها، بالإضافة إلى حقوقك الفردية. ينطبق إخطار الخصوصية هذا على البيانات الشخصية التي تم جمعها أو معالجتها بواسطة التطبيق، والتي يتم التحكم فيها بواسطة Philips Domestic Appliances Nederland B.V. أو خاضعة لها أو أي من الشركات أو الفروع التابعة لها ("Philips" أو "نحن") .

يرجى أيضًا قراءة شروط الاستخدام، التي تصف الشروط التي تَستخدم بموجبها خدماتنا.

ما هي البيانات الشخصية التي يتم جمعها؟ ولأي غرض؟

نتلقى أو نجمع البيانات الشخصية، كما هو موضح بالتفصيل أدناه، عندما نقدم خدماتنا، بما في ذلك عند الوصول إلى التطبيق وتنزيله وتثبيته. نحن نربط بياناتك الشخصية بمعرِّفات خاصة.

البيانات الشخصية الحسَّاسة

عند موافتقك على جمع بيانات النمط الظاهري، فإننا نعالج وزنك وطولك ومستوى نشاطك البدني وتفاصيل أخرى لتزويدك بخدمات التغذية المخصصة، بما في ذلك النصائح والإرشادات عبر الإشعارات المنبثقة و / أو الرسائل داخل التطبيق. قبل جمع أي بيانات حسَّاسة، سوف نخبرك ونطلب موافقتك الصريحة وفقًا للمادة 9.2.a. من اللائحة (EU) 2016/679.

بخلاف ما ورد أعلاه، نطلب منك عدم إرسال أو الكشف عن أي بيانات شخصية حسَّاسة (مثل أرقام الضمان الاجتماعي أو المعلومات المتعلقة بالأصل العِرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو غيرها أو الصحة أو الحياة الجنسية أو التوجُّه الجنسي، والقياسات الحيوية أو الخصائص الجينية، أو السوابق الجنائية أو عضوية النقابات) لنا، على في التطبيق أو من خلاله، أو بأي وسيلة أخرى.

بيانات الحساب

نحن نجمع بياناتك الشخصية عند إنشاء حساب. يمكنك تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام حساب MyPhilips أو باستخدام حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك حساب Apple الخاص بك.

قد تتضمن البيانات الشخصية التي نجمعها اسمك وعنوان بريدك الإلكتروني وبلدك ولغتك وكلمة المرور. نحن نعالج أيضًا معلومات حول استخدامك للتطبيق، بما في ذلك الجلسة الخاصة بك، ومعلومات تسجيل الدخول والمصادقة، التي نستخدمها لإدارة حسابك.

إذا قمت بتسجيل الدخول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تتضمن البيانات الشخصية التي نجمعها ملفك الشخصي العام الأساسي (على سبيل المثال، الاسم الكامل / الاسم المختصر وصورة الملف الشخصي والمُعرِّف والجنس وعنوان موقع الملف الشخصي وتاريخ الميلاد والصفحة الرئيسية والموقع) وعنوان البريد الإلكتروني الخاص بك استخدامها لأغراض المصادقة. في هذه الحالة، قد يقوم مزوِّد خدمات وسائل التواصل الاجتماعي بجمع معلومات عن حقيقة أنك تستخدم التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي. يرجى قراءة إخطار خصوصية مزوِّدي خدمات وسائل التواصل الاجتماعي(مثل، فيسبوك, جوجل, آبل) للتعرف على ممارسات الخصوصية الخاصة بهم، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي يقومون بجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.

نستخدم بيانات حسابك لإنشاء حسابك وإدارته وتقديم خدمات مخصصة. ويمكنك استخدام حسابك لتسجيل الدخول بأمان إلى التطبيق. إذا قمت بإنشاء حساب MyPhilips

لتسجيل الدخول إلى التطبيق، سوف نرسل لك بريدًا إلكترونيًا ترحيبيًا للتحقق من اسم المستخدم وكلمة المرور، أو للتواصل معك ردًا على استفساراتك، أو لإرسال الإعلانات المتعلقة بالخدمة بشكل محدَّد، أو الرسائل التسويقية المباشرة في حالة اشتركت فيها. يمكنك أيضًا استخدام حساب MyPhilips الخاص بك لطلب منتج أو خدمة من Philips، والمشاركة في عرض ترويجي أو لعبة، والمشاركة في نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بترويج (Philips) (على سبيل المثال، النقر فوق "أعجبني" أو "مشاركة")، والمشاركة في اختبار أو استطلاعات عنالمنتج.

نظرًا لأننا نستخدم بيانات حسابك لتوفير الخدمات، فإننا نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد تكون طرفًا فيه ومشروعًا بموجب المادة 6.1. (b) من اللائحة (EU) 2016/679

البيانات المقدَّمة الأخرى

عند استخدام التطبيق، يمكنك إنشاء ملف شخصي يتكون من اسمك / لقبك، ووصف موجز عن نفسك، وبلدك، والمحتوى الذي تم إنشاؤه والمفضَّل لديك والملفات الشخصية الأخرى التي تتابعها. نحن نعالج هذه التفاصيل جنبًا إلى جنب مع إعداداتك الخاصة بما في ذلك المأكولات المفضلة لديك ونظام الوحدات والأجهزة التي تمتلكها والمعلومات التي نرصدها عند استخدام خدماتنا.

نستخدم هذه البيانات الشخصية لتقديم خدمات مخصصة ونجعلك جزءًا من مجتمع يشارك محتوى متعلق بالطهي، حيث يمكنك متابعة أعضاء المجتمع الآخرين الذين لديهم اهتمامات مماثلة. نستخدم إعداداتك الخاصة جنبًا إلى جنب مع نشاطك في المجتمع الاجتماعي لتزويدك بتجربة مخصصة للتطبيق من خلال تقديم المحتوى الأكثر ملاءمة لك، بالإضافة إلى إرسال الإشعارات المنبثقة و / أو الرسائل داخل التطبيق. يمكن أن تتضمن هذه الإشعارات أو الرسائل محتوى من جهات خارجية قررنا عقد شراكة معها في إطار التطبيق. نقوم بذلك عن طريق تحليل البيانات التي تم جمعها واستخدام خوارزميات التوصية والتصفية المحددة

في بعض الدول، تتضمن الخدمات خاصية "المجتمع"، التي تسمح لك بمشاهدة الوصفات من الأعضاء الآخرين في بلدك، ومشاركة وصفاتك الخاصة ونشر التعليقات. وبصفتك جزءًا من "المجتمع" (1) ستشاهد بسهولة الأطعمة التي تفضلها، ونوع جهازك (أجهزتك) (على سبيل المثال، المقلاة الهوائية)، و (2) قد يرى المستخدمون الآخرون اسم المستخدم والبلد والصورة واتصالاتك في التطبيق والوصفات التي تخزنها في التطبيق. سوف يظهر لك التطبيق ما إذا كانت خاصية "المجتمع" متوفرةً في بلدك.

نظرًا لأننا نستخدم بياناتك المقدمة الأخرى لتوفير الخدمات، فإننا نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ عقد تكون طرفًا فيه ومشروعًا بموجب المادة 6.1.(b) من اللائحة (EU) 2016/679.

بيانات الجهاز عندما تختار إقران التطبيق بجهازك، فإننا نجمع معلومات خاصة بالجهاز عندما تدخل إلى الجهاز أو تستخدمه، بما في ذلك رقم جهاز المستخدم الفريد، والبلد الذي تختاره، والمنطقة الزمنية، وبيانات الجلسة والاستخدام. بناءً على طراز الجهاز الذي تستخدمه، قد يسجل الجهاز الوصفات والمكونات ويرسلها إلى التطبيق. ويمكننا استخدام بيانات الجهاز هذه للسماح لك بالتحكم في جهازك وتزويدك بخدمات التغذية المخصصة، بما في ذلك النصائح والإرشادات عبر رسائل داخل التطبيق و / أو الإشعارات الفورية المنبثقة. كما أننا قد نستخدم بيانات الجهاز هذه لإجراء تحليلات، على سبيل المثال لمعرفة معلومات حول الأوقات التي يتم فيها استخدام أجهزتنا خلال اليوم نظرًا لأن بيانات جهازك (أجهزتك) لا تتم معالجتها إلَّا عندما تختار إقران جهازك (أجهزتك) بالتطبيق لأغراض الخدمات، فإننا نعتبر هذه المعالجة ضرورية لتنفيذ العقد الذي تكون طرفًا فيه ومشروعًا بموجبه المادة 6.1.(b) (توفير الخدمات) و/أو استنادًا إلى المصلحة المشروعة بموجب المادة 6.1.(f) (إجراء التحليلات) بناءً على مصلحة مشروعة بموجب المادة 6.1. (و) (إجراء التحليلات)من اللائحة (EU) 2016/679.

ملفات تعريف الارتباط والتحليلات

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط أو العلامات أو التقنيات المشابهة ("ملفات تعريف الارتباط") لتشغيل خدماتنا وتحسينها وفهمها وتخصيصها. تسمح لنا ملفات تعريف الارتباط بالتعرف على جهازك المحمول وجمع المعلومات والبيانات الشخصية بما في ذلك رقم جهاز المستخدم الفريد الخاص بك، وعنوان بروتوكول الإنترنت لجهازك المحمول، ونوع متصفح الإنترنت المحمول أو نظام التشغيل الذي تستخدمه، وبيانات الجلسة والاستخدام، أو المعلومات المتعلقة بأداء الخدمات، وهي معلومات حول استخدامك للتطبيق. واستنادًا إلى عنوان بروتوكول الإنترنت لجهازك المحمول ومعلومات مزوِّد خدمة بطاقة SIM، يمكننا أن نعرض لك أيضًا محتوى خاصًا بكل بلد (بما في ذلك المعلومات بلغتك المحلية)، استنادًا إلى عنوان بروتوكول الإنترنت لجهازك المحمول ومعلومات مشغِّل بطاقة SIM.

لمنحك تجربةً أكثر تخصيصًا، فإننا نعالج بيانات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات الخاصة بجهازك، لنعرض لك المحتوى المناسب، ونرسل لك التوصيات، والرسائل داخل التطبيق والإشعارات المنبثقة (في حال قررت السماح بهذا في إعدادات التطبيق).

كما قد نستخدم بيانات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات، لنطرح عليك أسئلةً، أو ندعوك للمشاركة في استطلاعات للرأي أو مشاريع بحثية. عندما تقرر المشاركة، فإننا نعالج بيانات اعتماد حسابك، وإجاباتكوردودك، وآرائك، وتجاربك. إننا نستخدم هذه البيانات لتحسين الخدمات وتطوير منتجات وخدمات جديدة في مجال أجهزة المطبخ.

يستخدم مقدّمو الخدمات الذين نعمل معهم ملفات تعريف الارتباط لمساعدتنا على جمع معلوماتك نيابةً عنَّا، ووَفقًا لتعليماتنا. وإليك فيما يلي ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية والتي يستخدمها التطبيق حاليًا:

تحليلات أدوبي. يستخدم هذا التطبيق خدمة تحليلات أدوبي (Adobe Analytics)، وهي خدمة تحليلية ("تحليلات أدوبي") مقدَّمة من Adobe Systems Software Ireland Limited ("أدوبي"). تستخدم خدمة تحليلات أدوبي "ملفات تعريف الارتباط" أو تقنيات مشابهة، وهي ملفات نصية توضع في تطبيقك من أجل مساعدة التطبيق على تحليل أنماط حركة الاتصال

الإجمالية من خلال تطبيقنا. ومن خلال نقل المعلومات التي تم إنشاؤها بواسطة ملف تعريف الارتباط حول استخدام التطبيق إلى أدوبي، تضمن أدوبي إخفاء عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك قبل التمكُّن من استخدام أدوات تحديد المواقع الجغرافية واستبداله بعنوان بروتوكول إنترنت عام قبل التخزين. نيابة عن شركة Philips، ستستخدم "أدوبي" هذه المعلومات لتقييم استخدامك للتطبيق، وتجميع التقارير حول نشاط التطبيق وإرسالها إلى شركة Philips، ولتوفير خدمات أخرى تتعلق بنشاط التطبيق واستخدام التطبيق لـ Philips. لن تقوم أدوبي بربط عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك بأي بيانات أخرى تحتفظ بها أدوبي.

خدمة "Apptentive". يستخدم هذا التطبيق خدمة "Apptentive"، وهي خدمة تقدم التعليقات والملاحظات وخدمات الاتصالات ("Apptentive") مقدمة من شركة Apptentive Inc. نيابة عن شركة Philips، ستستخدم خدمة "Apptentive" معلومات حول جهازك الجوّال (مثل الشركة المصنعة والطراز ونظام التشغيل) وأنماط استخدام التطبيق والمعلومات التي تختار تقديمها (مثل الردود على الاستطلاع أو التعليقات) لتقديم الخدمات إلى Philips لمساعدتها على فهم استخدام التطبيق وتقديم الدعم وتحسين منتجاتهم وخدماتهم. يكون عنوان بروتوكول الإنترنت الخاص بك مجهولًا قبل الاستخدام والتخزين ضمن منتجات وخدمات "Apptentive".

خدمة "Branch Metrics". يستخدم هذا التطبيق خدمة "Branch Metrics"؛ وهي خدمة مقدمة من شركة Branch Metrics Inc. المُشار إليها باسم (“Branch”)؛ لربط المستخدمين بعمق داخل التطبيق، وتحليل كيفية وصول المستخدمين إلى التطبيق واستخدامه، واستخدام نتائج التحليلات هذه لتحسين التطبيق. بالنيابة عن Philips، ستعالج شركة Branch المعلومات التي يتم إنشاؤها حول استخدامك للتطبيق (مثل منصة الجوّال، والطابع الزمني، ومفتاح واجهة برمجة التطبيقات (معرف التطبيق)، وإصدار التطبيق، ومعرّف الجهاز، ومعرّف iOS للإعلانات، ومعرّف iOS للموردين، وAndroid Advertiser ID، وعنوان IP، وطراز الجهاز، والشركة المصنعة، ونظام تشغيل الجهاز، ووقت بدء/ إيقاف جلسة العمل، ورمز شبكة الجوّال، وحالة الشبكة). في حال تنزيل التطبيق بالنقر فوق أحد إعلانات Philips على إحدى منصات شركاء التسويق لدينا، مثل فيسبوك أو آبل أو جوجل، وقررت تقديم الموافقة، ستقوم خدمة "Branch" بجمع بيانات قياس الإعلان من جهازك المحمول، بما في ذلك المعرِّفات الفريدة وبيانات التحليلات عن الإعلان الذي تنقر عليه وأحداث التطبيق الأخرى (مثل التثبيت الأول والفتح ومشاركة التطبيق عبر خاصية مشاركة التطبيق). لفهم فعالية حملاتنا الإعلانية وقياس التفاعل، نشارك بيانات قياسات الإعلان الخاصة بك مع المنصة التي استخدمناها لتشغيل الإعلان، والتي ستستخدم بعد ذلك البيانات لإعداد التقارير عن فعالية إعلاناتنا. بموجب الموافقة على استخدام شركة Branch، فإنك توافق على مشاركة بيانات قياس إعلانك مع المنصة التي استخدمتها عند النقر فوق إعلاننا، مثل فيسبوك، وآبل، وجوجل، بحسب الحالة، وهي المنصة التي ستعالج بياناتك وفقًا لإخطار الخصوصية فيسبوك :https://www.facebook.com/privacy/explanation ; آبل: https://www.apple.com/privacy/ ; جوجل: https://policies.google.com/privacy ).

خدمة "Google Firebase". يست دم هذا التطبيق خدمة "Google Firebase"، وهي خدمة تطوير تطبيقات ("Firebase") مقدَّمة من Google Ireland Ltd. ("جوجل"). تستخدم خدمة "Firebase" "ملفات تعريف الارتباط" أو تقنيات مشابهة وهي ملفات نصية توضع في تطبيقك ومتصفح الويب. نيابة عن Philips، ستستخدم دمة "Firebase" المعلومات من جهازك الجوّال مثل معرِّف الجهاز وعنوان بروتوكول الإنترنت ومعرِّف IDFA أو معرِّف خدمات Google Play وعنوان MAC الخاص بك وستستبدلها برمز فريد. عند استخدامك للتطبيق، سوف نقيس عددزيارات التطبيق والصفحات التي تزورها واتصال الشبكة وأوقات التحميل ومتى يتعطل التطبيق. نحن نستخدم هذه لمعلومات لتقييم وفهم استخدامك للتطبيق، لاختبار الأداء وتحليله وتحسين منتجاتنا وخدماتنا في النهاية.

ولكي نمنحك تجربة أكثر تخصيصًا، نعالج بيانات التحليلات الخاصة بك لنُظهر لك المحتوى الصحيح ونرسل لك توصيات ورسائل داخل التطبيق والإشعارات المنبثقة الفورية.نستخدم أيضًا معلومات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات الخاصة بك لطرح أسئلة عليك أو دعوتك للمشاركة في الاستطلاعات أو المشاريع البحثية. عندما تقرر المشاركة، نعالج بيانات اعتماد حسابك والردود والآراء والتجارب. كما نستخدم بياناتك ومعلوماتك الشخصية لتحسين الخدمات وتطوير منتجات جديدة لك في مجال أجهزة المطبخ. يرجى ملاحظة أننا لا نعالج معلومات ملفات تعريف الارتباط لديك والتحليلات إلَّا بعد تقديم الموافقة بموجب المادة 6.1.(a) من اللائحة (EU) 2016/679.

التقييمات وبيانات المراجعة

إذا كتبت مراجعةً أو قيّمت التطبيق في متاجر التطبيقات، قد نعالج هذه المعلومات للاستجابة لتعليقاتك واستفساراتك، وفهم ما تشعر به عند استخدام التطبيق، والتعرف على تصورك العام للتطبيق وعلامتنا التجارية، واستخدام هذه الأفكار لتحسين التطبيق و/أو منتجاتنا وخدماتنا. يمكننا فقط رؤية اسم المستخدم الخاص بك على متجر التطبيقات، وتقييماتك، وتعليقاتك، وأي تفاصيل أخرى تقرر مشاركتها معنا أو إتاحتها علنًا. وما لم تطلب منا القيام بذلك، فإننا لا نربط هذه المعلومات ببيانات اعتماد حسابك أو أي معلومات أخرى نحتفظ بها منك. وعندما تطلب دعم العملاء، قد نستخدم بياناتك لمتابعة حالتك وإرشادك خلال عملية دعم العملاء وفقًا لقسم دعم العملاء الوارد أدناه. نعتبر معالجة بيانات تقييماتك ومراجعتك قائمةً على مصلحة مشروعة لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1. (f) من اللائحة (EU) 2016/679.

دعم العملاء

عندما تحتاج إلى دعم العملاء، يمكنك تزويدنا بالمعلومات المتعلقة باستخدامك لخدماتنا، بما في ذلك تفاعلك مع Philips، وكيفية الاتصال بك حتى نتمكن من تقديم الدعم المطلوب. نحن نشغِّل ونقدِّم خدماتنا، بما في ذلك توفير دعم العملاء وتحسين خدماتنا وتنظيمها وتخصيصها. نستخدم أيضًا معلوماتك للرد عليك عندما تتصل بنا.

نعتبر معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك ضرورية لتنفيذ عقد تكون أنت طرفًا فيه ومشروعًا بموجب المادة 6.1.(b) من اللائحة (EU) 2016/679. في بعض الحالات، نعتبر معالجة بيانات دعم العملاء الخاصة بك قائمة على مصلحة مشروعة لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1. (f) من اللائحة (EU) 2016/679.

البيانات المجمعة

يجوز لنا دمج بياناتك الشخصية، بما في ذلك بيانات الحساب والبيانات الأخرى المقدمة وبيانات الجهاز وبيانات ملفات تعريف الارتباط والتحليلات، مع البيانات التي تم جمعها أثناء تفاعلاتك واستخدام وسائل Philips الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ورسائل البريد الإلكتروني والتطبيقات والمنتجات المتصلة، بما في ذلك بروتوكول عناوين الإنترنت الخاص بك وملفات تعريف الارتباط ومعلومات الجهاز المحمول والاتصالات التي تضغط عليها أو تنقر فوقها وتفاصيل الموقع والمواقع الإلكترونية التي تزورها.

نستخدم بياناتك المجمعة لتحسين محتوى التطبيق والجهاز (الأجهزة) والخدمات والمهام وسهولة استخدامها بالإضافة إلى تطوير منتجات وخدمات جديدة. في هذه الحالة، نعتبر معالجة بياناتك المجمعة قائمة على مصلحة مشروعة لشركة Philips وقانونية بموجب المادة 6.1. (f) من اللائحة (EU) 2016/679.

إذا كنت توافق على تلقي رسائل ترويجية حول منتجات Philips وخدماتها وأحداثها وعروضها الترويجية، أو الاتصالات الترويجية للشركاء الذين اخترناهم بعناية التي قد تكون ذات صلة بك بناءً على تفضيلاتك وسلوكك عبر الإنترنت،فقد نرسل إليك رسائل تسويقية وترويجية عبر البريد الإلكتروني أوالهاتف و القنوات الرقمية الأخرى، مثل تطبيقات الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي. وحتى نتمكن من تخصيص الرسائل وفقًا لتفضيلاتك وسلوكك وتزويدك بتجربة أكثر ملاءمة وشخصية، قد نقوم بتحليل بياناتك المجمعة. يمكنك إلغاء الاشتراك وعدم تلقي هذه الرسائل في أي وقت.

الأذونات

قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى إمكانات التخزين بجهازك المحمول أو أجهزة الاستشعار أو المميزات الأخرى (مثل الصور أو الأجندة أو جهات الاتصال أو الكاميرا أو شبكة الواي فاي أو الموقع الجغرافي أو البلوتوث). نطلب الوصول عند الضرورة القصوى لتقديم الخدمات على النحو المفصَّل أدناه.

البلوتوث والواي فاي. يتطلب التطبيق توافر شبكة واي فاي للاتصال بالإنترنت. يحتاج التطبيق أيضًا إلى بلوتوث / واي فاي لتوصيل جهازك (أجهزتك) بالتطبيق. يمكنك في أي وقت حظر اتصال البلوتوث / الواي فاي من خلال إعدادات جهاز الهاتف المحمول.

الموقع. بالنسبة لبعض طرازات الأجهزة، تتطلب أنظمة التشغيل "Android" موقعًا جغرافيًا تقريبيًا للاتصال بالجهاز. وتتطلب أنظمة التشغيل "iOS" أيضًا تحديد الموقع الجغرافي للتعرف على مكان وجود التطبيق والجهاز. ومع ذلك، لن تعالج Philips هذه البيانات بأي طريقة. وستبقى البيانات في جهازك المحمول حيث لن تتمكن Philips من الوصول إليها. يمكنك في أي وقت منع تحديد المواقع الجغرافية من خلال إعدادات الجهاز المحمول.

الملفات. يتطلب التطبيق الوصول إلى ملفات الجهاز المحمول لتخزين تكوينات اللغة والملفات الأخرى التي يستخدمها التطبيق لتشغيله (على سبيل المثال، الكتيبات والوصفات والرسومات وملفات الوسائط أو أصول البرنامج الكبيرة الأخرى). وإذا قمت بحذف التطبيق، سيتم حذف الملفات من جهازك المحمول.

الصور والوسائط. إذا قمت بإضافة صورة ملف شخصي إلى ملفك الشخصي، يتطلب التطبيق إذنًا للوصول إلى كاميرا جهازك المحمول أو معرض الصور. قد تطلب أنظمة التشغيل "Android" إذنًاللوصول إلى مقاطع الفيديو، لكن التطبيق سيستخدم الإذن فقط للسماح لك بتحميل صورتك.

في بعض الأحيان يكون الإذن شرطًا مسبقًا تقنيًا لنظام التشغيل الخاص بجهازك المحمول. وفي هذه الحالة، قد يطلب التطبيق إذنك للوصول إلى مستشعر أو بيانات معينة، ومع ذلك لن نقوم بجمع هذه البيانات، ما لم يكن ذلك مطلوبًا لتقديم الخدمات.

مع مَن تتم مشاركة البيانات الشخصية؟

يجوز لشركة Philips الإفصاح عن بياناتك الشخصية لمقدمي الخدمات الخارجيين، أو شركاء الأعمال، أو الأطراف الأخرى وفقًا لإخطار الخصوصية و / أو القانون المعمول به.

مقدمو الخدمات

نحن نعمل مع مقدمي خدمات من جهات خارجية لمساعدتنا في تشغيل خدماتنا وتوفيرها وتحسينها وفهمها وتخصيصها ودعمها وتسويقها.

قد نشارك بياناتك الشخصية مع مقدمي الخدمة التاليين:

مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات السحابية

يقدم مقدمو الخدمات الأجهزة والبرامج والشبكات والتخزين وخدمات المعاملات و / أو التكنولوجيا ذات الصلة اللازمة لتشغيل التطبيق أو تقديم الخدمات.

مقدمو خدمة التحليلات.

يقدم مقدمو الخدمة هؤلاء الأجهزة و / أو البرامج و / أو الشبكات و / أو التخزين و / أو التكنولوجيا ذات الصلة اللازمة التي نحتاجها لإجراء التحليلات الخاصة بالتطبيق. يُرجى الاطّلاع على ما ورد أعلاه ضمن العنوان الفرعي "ملفات تعريف الارتباط والتحليلات".

تطلب Philips من مقدمي الخدمات التابعين لها توفير مستوى مناسب من الحماية لبياناتك الشخصية على غرار المستوى الذي نقدمه. نطلب من مقدمي الخدمات التابعين لنا معالجة بياناتك الشخصية فقط وفقًا لتعليماتنا وللأغراض المحدَّدة المذكورة أعلاه فقط، للوصول إلى الحد الأدنى من البيانات التي يحتاجونها لتقديم خدمة معينة، ولحماية أمن بياناتك الشخصية.

الجهات الخارجية الأخرى

قد تعمل Philips أيضًا مع جهات خارجية تقوم بمعالجة بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة. إذا شاركت Philips البيانات الشخصية مع جهات خارجية تستخدم بياناتك الشخصية لأغراضها الخاصة، فستضمن Philips إبلاغك و / أو الحصول على موافقتك وفقًا للقوانين المعمول بها قبل مشاركة بياناتك الشخصية. في هذه الحالة، يرجى قراءة إخطارات الخصوصية الخاصة بهم بعناية عند إبلاغهم عن ممارسات الخصوصية الخاصة بهم، بما في ذلك نوع البيانات الشخصية التي يقومون بجمعها وكيفية استخدامها ومعالجتها وحمايتها.

يرجى ملاحظة أنّه فيما يتعلق بإمكانية نشر الجهات الخارجية إعلانات في التطبيق، فإننا لا نشارك بياناتك الشخصية مع هؤلاء الشركاء. حتى في حال اشتراكك لتلقّي الإعلانات التسويقية، و سماحك بجميع ملفات تعريف الارتباط، فإننا لا نشارك بياناتك الشخصية مع الجهة الخارجية المُعلِنة. ولكن ما نقوم به هو تحليل فاعلية حملات الشراكة تلك، وإبلاغ شركائنا بمدى فاعليتها (على سبيل المثال، عدد مستخدمي التطبيق الذين نقروا على الإعلان، وعدد مستخدمي التطبيق الذين طلبوا العرض)، حيث نستطيع تحليل ذلك من خلال مراجعة استخدام التطبيق ووقت قبولك ملف تعريف ارتباط Branch Metrics الذي ورد ذكره سابقًا. يتم تقديم التقارير الخارجية عن دراسة الفاعلية هذه على أساس مُجمّع فقط، ما يعني أن شريكنا – الجهة الخارجية - لن يتمكّن من إعادة توجيه هذه المعلومات إلى ي فرد من مستخدمي التطبيق. تبيع Philips أحيانًا شركة أو جزءًا من شركة ما إلى شركة أخرى. يمكن أن يشمل نقل الملكية هذا نقل بياناتك الشخصية المرتبطة مباشرة بهذه الشركة إلى الشركة المشترية. جميع حقوقنا والتزاماتنا بموجب إخطار الخصوصية الخاص بنا قابلة للتنازل بحرية من قِبل Philips إلى أي من الشركات التابعة لنا، فيما يتعلق بالاندماج أو الاستحواذ أو إعادة الهيكلة أو بيع الأصول، أو بموجب تطبيق القانون أو غير ذلك، ويجوز لنا أن ننقل بياناتك الشخصية إلى أي من الشركات التابعة لنا، أو الكيانات التي تحل محلنا، أو المالك الجديد.

Amazon Alexa | Kitchen Plus Skill وفقًا لطراز الجهاز الذي تستخدمه، فإن Kitchen Plus Skill ("المهارة") تمكّنك من التحكم بجهازك والحصول على معلومات عبر Amazon Alexa.

عندما تمكّن "المهارة"، تتيح لك Philips بربط حسابك على Amazon بحساب Philips الذي تستخدمه لتسجيل الدخول إلى التطبيق. عند ربط حساباتك، تقوم Philips و Amazon بشكل مستقل باتخاذ إجراءات تقنية للتحقق من هويتك. تشارك Philips مع Amazon معرّفات الحساب، ولكنها لا تشارك معها بيانات اعتماد حسابك بما فيها الاسم أو عنوان البريد الإلكتروني.

عندما تتحدث إلى Alexa، ترسل Amazon نسخةً مكتوبةً من أوامرك الصوتية إلى Philips مع معرّف فريد. نقوم بمعالجة هذه المعلومات لتنفيذ أوامرك وإصدار استجابة بما يتوافق مع إشعار الخصوصية لدينا. ونشارك ردّنا المكتوب مع Amazon، حتى تتمكن Amazon من إعلامك بنتيجة الأمر الذي أصدرته وفقًا لإشعار الخصوصية وشروط الاستخدام لدى Amazon. قد تقوم أيضًا Philips و Alexaبتبادل المعلومات حول الجهاز الذي تقرر التحكم به من خلال "المهارة"، بما في ذلك تحديث أحد الأجهزة أو تغييره أو إزالته.

تدرك بموجب هذا أن أوامرك وردودك قد ترقى إلى مستوى البيانات الشخصية. كما تدرك أن Amazon تقدم لك خدماتها، ومن خلال تقديم موافقتك، فأنت توجّهنا إلى مشاركة بياناتك الشخصية مع Amazon. ويجوز لـ Amazon معالجة بياناتك الشخصية في بلدان خارج بلد إقامتك، ما قد لا يوفر الحماية الكافية للبيانات الشخصية بما يتماشى مع اللائحة (الاتحاد الأوروبي) (EU) 2016/679. يمكنك إلغاء موافقتك في أي وقت عن طريق تعطيل "المهارة". يُرجى قراءة إشعار الخصوصية وشروط الاستخدام لدى Amazon لمزيد من المعلومات.

النقل عبر الحدود

قد يتم تخزين بياناتك الشخصية ومعالجتها في أي دولة لدينا فيها منشآت أو نتعامل فيها مع مقدمي الخدمات، وباستخدامك للخدمات، فإنك تقر بنقل المعلومات (إن وجدت) إلى دول خارج بلد إقامتك، والتي قد يكون لديها قواعد حماية البيانات التي تختلف عن قواعد بلدك. وبمقتضى ظروف معينة، يحق للمحاكم وهيئات تطبيق القانون والهيئات التنظيمية أو السلطات الأمنية في تلك البلدان الأخرى الوصول إلى بياناتك الشخصية.

إذا كنت تعيش في دولة تقع في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فقد يتم نقل بياناتك الشخصية إلى الشركات التابعة لنا أو مقدمي الخدمات في الدول غير الأعضاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية المعترف بها من قِبل المفوضية الأوروبية على أنها توفر مستوى مناسبًا من حماية البيانات وفقًا لمعايير المنطقة الاقتصادية الأوروبية (القائمة الكاملة لهذه الدول متاحة هنا http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). بالنسبة للتحويلات من المنطقة الاقتصادية الأوروبية إلى البلدان التي لا تعتبرها المفوضية الأوروبية مقبولة، مثل الولايات المتحدة، فقد وضعنا تدابير مناسبة، مثل قواعد الشركات الملزمة الخاصة بالعميل والمورد وبيانات شركاء الأعمال و / أو البنود التعاقدية القياسية التي اعتمدتها المفوضية الأوروبية لحماية بياناتك الشخصية. يمكنك الحصول على نسخة من هذه الإجراءات باتباع الرابط أعلاه أو عن طريق الاتصال بنا هنا.

ما هي مدة الاحتفاظ ببياناتك؟

سنحتفظ ببياناتك الشخصية طالما كانت هناك حاجة إليها أو طالما أنه مسموح بذلك في ضوء الغرض (الأغراض) التي يتم جمع البيانات من أجلها. تشمل المعايير التي نستخدمها لتحديد فترات الاحتفاظ لدينا ما يلي: (1) طول الفترة الزمنية التي تستخدم فيها التطبيق والخدمات، (2) ما إذا كان هناك التزام قانوني نمتثل له، أو (3) ما إذا كان من الأفضل الاحتفاظ بها في ضوء موقفنا القانوني (مثل ما يتعلق بقوانين التقادم أو التقاضي أو التحقيقات التنظيمية المعمول بها).

اختياراتك وحقوقك

إذا كنت ترغب في إرسال طلب للوصول إلى معالجة البيانات الشخصية التي قدمتها لنا سابقًا أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض عليها، أو إذا كنت ترغب في إرسال طلب لاستلام نسخة إلكترونية من بياناتك الشخصية لأغراض نقلها إلى شركة أخرى (إلى الحد الذي يتم توفير هذا الحق في إمكانية نقل البيانات إليك بموجب القانون المعمول به)، يمكنك الاتصال بنا هنا. سنرد على طلبك بما يتوافق مع القانون المعمول به.

في طلبك، يرجى توضيح البيانات الشخصية التي ترغب في الوصول إليها أو تصحيحها أو حذفها أو تقييدها أو الاعتراض على معالجتها. وبغرض حمايتك، قد نقوم بتنفيذ الطلبات فيما يتعلق بالبيانات الشخصية المرتبطة بحسابك أو عنوان بريدك الإلكتروني أو معلومات الحساب الأخرى، التي تستخدمها لإرسال طلبك إلينا، ويجوز لنا التحقق من هويتك قبل تنفيذ طلبك. سنحاول الامتثال لطلبك في أقرب وقت ممكن عمليًا.

عندما نعتمد على الموافقة على جمع و / أو معالجة بياناتك الشخصية، يمكنك سحب موافقتك في أي وقت، دون التأثير على قانونية المعالجة بناءً على الموافقة قبل سحبها.

يرجى ملاحظة أنه إذا استخدمت (بعض) اختياراتك وحقوقك، فقد لا تتمكن مناستخدام خدماتنا كليًا أو جزئيًا بعد الآن.

عندما نعالج بياناتك الشخصية بناءً على التزام قانوني نخضع له، بما في ذلك عندما تتفاعل معنا لممارسة أي من حقوقك، فإننا نعتبر المعالجة قانونية وفقًا للمادة 6.1.(c) من اللائحة EU) 2016/679).

عندما نعتمد على تنفيذ عقد لمعالجة بياناتك الشخصية لأغراض الخدمات، فقد لا نتمكن من تقديم الخدمات إذا لم نتلق المعلوماتك الخاصة بك.

نحن نحمي بياناتك الشخصية

نحن نأخذ واجبنا لحماية البيانات التي تعهد بها إلى Philips على محمل الجد ضد التغيير أو الفقد أو سوء الاستخدام أو الكشف أو الوصول العرضي أو غير المُصرَّح به. تستخدم Philips مجموعة متنوعة من تقنيات الأمان والإجراءات التقنية والتنظيمية للمساعدة في حماية بياناتك. ولهذا الغرض ننفذ، من بين أمور أخرى، ضوابط الوصول، واستخدام جدران الحماية والبروتوكولات الآمنة.

معلومات خاصة للآباء والأمهات

على الرغم من أن الخدمات ليست موجَّهة للأطفال، كما هو محدَّد بموجب القانون المعمول به، إلَّا أن سياسة Philips تلتزم بالقانون عندما تطلب إذن الوالدين أو ولي الأمر قبل جمع البيانات الشخصية للأطفال أو استخدامها أو الكشف عنها. نحن ملتزمون بحماية احتياجات الخصوصية للأطفال ونشجع بشدة الآباء والأمهات وأولياء الأمور على القيام بدور نشط في أنشطة واهتمامات أطفالهم عبر الإنترنت.

وإذا علم أحد الوالدين أو الوصي أن طفله قد قدَّم لنا بياناته الشخصية دون موافقتهم، يرجى الاتصال بنا هنا. وإذا علمنا أن الطفل قد زوَّدنا ببيانات شخصية، فسنحذف بياناته من ملفاتنا.

التغييرات على إخطار الخصوصية

قد تتغير خدماتنا من وقت لآخر دون إشعار مسبق لك. لهذا السبب، نحتفظ بالحق في تعديل إخطار الخصوصية هذا أو تحديثه من وقت لآخر. عندما نقوم بتحديث إخطار الخصوصية هذا، سنقوم أيضًا بتحديث التاريخ في أعلى الإخطار.

نحن نشجعك على مراجعة أحدث إصدار من إخطار الخصوصية بانتظام.

سيصبح إخطار الخصوصية الجديد ساري المفعول فور نشره. وإذا كنت لا توافق على الإخطار المعدَّل، فيجب عليك تغيير تفضيلاتك، أو التفكير في التوقف عن استخدام خدماتنا. من

خلال الاستمرار في الوصول إلى خدماتنا أو الاستفادة منها بعد أن تصبح هذه التغييرات سارية المفعول، فإنك تقر بأنه تم إبلاغك وأنك توافق على إخطار الخصوصية بصيغته المعدَّلة.

اتصل بنا

إذا كان لديك أي سؤال حول إخطار الخصوصية هذا أو حول الطريقة التي تستخدم بها Philips بياناتك الشخصية، فيمكنك الاتصال بـ Philips أو مسؤول حماية البيانات لدينا هنا. وبدلاً من ذلك، يحق لك تقديم شكوى إلى هيئة رقابية مختصة بدولتك أو منطقتك

Philips Domestic Appliances Nederland B.V.

High Tech Campus 42, 5656AE

أيندهوفن، هولندا