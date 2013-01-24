ثبات إضافي للمستخدمين

يسمح هذا الملحق للمرضى الذين يشكون من قبضة ضعيفة بتكييف الجزء العلوي من الجسم مع قبضة قوية. ومع تقليل نقاط الضغط، يمكن للمرضى المصابين بمشاكل عصبية والذين يشكون من قبضة ضعيفة، الاستمتاع بفوائد أجهزة صعود الدرج الرياضية ReCare.