ثبات إضافي للمستخدمين
يعتبر هذا الملحق مفيدًا للغاية للمرضى المصابين بمشاكل عصبية، لبناء القوة في الجزء السفلي من الساق، مع توفير ثبات للوركين والركبتين الأضعف. ويمكن للمرضى الاستفادة مع تقليل الضغط عن المفاصل الأضعف.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ثبات إضافي للمستخدمين
يعتبر هذا الملحق مفيدًا للغاية للمرضى المصابين بمشاكل عصبية، لبناء القوة في الجزء السفلي من الساق، مع توفير ثبات للوركين والركبتين الأضعف. ويمكن للمرضى الاستفادة مع تقليل الضغط عن المفاصل الأضعف.
ثبات إضافي للمستخدمين
يعتبر هذا الملحق مفيدًا للغاية للمرضى المصابين بمشاكل عصبية، لبناء القوة في الجزء السفلي من الساق، مع توفير ثبات للوركين والركبتين الأضعف. ويمكن للمرضى الاستفادة مع تقليل الضغط عن المفاصل الأضعف.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ثبات إضافي للمستخدمين
يعتبر هذا الملحق مفيدًا للغاية للمرضى المصابين بمشاكل عصبية، لبناء القوة في الجزء السفلي من الساق، مع توفير ثبات للوركين والركبتين الأضعف. ويمكن للمرضى الاستفادة مع تقليل الضغط عن المفاصل الأضعف.
يحافظ الإطار الصلب والأشرطة على الجزء السفلي من الساق مستقيمًا عندما يتعذّر على المريض الحفاظ على الاستقامة الآمنة بمفرده. بالتالي، يمكن للمرضى ممارسة التمارين من دون انزلاق قدم عن الدواسة، أو سقوط ساق إلى جانب جهاز التمارين. وتسمح هذه الميزة بالتثبيت مباشرةً وبإحكام بدواستَي آلة صعود الدرج الرياضية بوضعية شبه ممدّدة. ويتم تثبيت المريض من أسفل الركبة تمامًا لعدم الضغط على الركبتين.
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