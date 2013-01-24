ثبات إضافي لكل المرضى
يمنح زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية 2.1 إمكانية وصول أكبر للمرضى الذين يشكون من صعوبة في تحريك القدمين والكاحلين. بالتالي، يمكن للمرضى تحسين التعلّم الحركي ونطاق الحركة وبناء القوة، بشكل خاص لمن يعانون مشاكل عصبية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ثبات إضافي لكل المرضى
يمنح زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية 2.1 إمكانية وصول أكبر للمرضى الذين يشكون من صعوبة في تحريك القدمين والكاحلين. بالتالي، يمكن للمرضى تحسين التعلّم الحركي ونطاق الحركة وبناء القوة، بشكل خاص لمن يعانون مشاكل عصبية.
ثبات إضافي لكل المرضى
يمنح زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية 2.1 إمكانية وصول أكبر للمرضى الذين يشكون من صعوبة في تحريك القدمين والكاحلين. بالتالي، يمكن للمرضى تحسين التعلّم الحركي ونطاق الحركة وبناء القوة، بشكل خاص لمن يعانون مشاكل عصبية.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ثبات إضافي لكل المرضى
يمنح زوج الدواسات المخصص للمشاكل العصبية 2.1 إمكانية وصول أكبر للمرضى الذين يشكون من صعوبة في تحريك القدمين والكاحلين. بالتالي، يمكن للمرضى تحسين التعلّم الحركي ونطاق الحركة وبناء القوة، بشكل خاص لمن يعانون مشاكل عصبية.
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