تنزيل كل بيانات التمارين الرياضية على الشاشة

تعرض وحدة التحكّم معلومات الأداء الأساسية في الوقت الحقيقي، وتقوم ببث بيانات التمارين الرياضية الخاصة بالمريض على كمبيوتر شخصي في الوقت نفسه. وتعرض النوافذ الوقت، والسرعة، وطول الخطوة، وعدد الخطوات، والواط، والسعرات الحرارية، والمكافئ الاستقلابي، ومعدل ضربات القلب، ومستوى المقاومة، والتماثل، والقوة. وتشمل البرامج "يدوي"، و"مرتفَع"، و"هضبة"، و"فاصل"، و"سهولة"، و"معدل ضربات القلب"، و"تماثل".