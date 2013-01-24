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Philips Sonicare DiamondClean

فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

HX9312/04
Sonicare
1 الجوائز
Sonicare
  • أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة
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    Philips Sonicare DiamondClean فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    HX9312/04
    1 الجوائز

    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل عملية تبييض من Philips Sonicare في فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر أناقة بتقنية الاهتزازات الصوتية. ابدأ باستخدام Sonicare من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Sonicare DiamondClean فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل عملية تبييض من Philips Sonicare في فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر أناقة بتقنية الاهتزازات الصوتية. ابدأ باستخدام Sonicare من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل عملية تبييض من Philips Sonicare في فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر أناقة بتقنية الاهتزازات الصوتية. ابدأ باستخدام Sonicare من Philips. إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Sonicare DiamondClean فرشاة كهربائية بتقنية الاهتزازات الصوتية

    أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

    أفضل عملية تبييض من Philips Sonicare في فرشاة الأسنان الكهربائية الأكثر أناقة بتقنية الاهتزازات الصوتية. ابدأ باستخدام Sonicare من Philips. إكتشف كلّ المميزات

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      أسنان أكثر بياضًا وصحةً لمدى الحياة

      أفضل فرشاة أسنان لتبييض الأسنان بتقنية الاهتزازات الصوتية Sonicare من Philips

      • 5 إعدادات
      • رأسان للفرشاة
      • شاحن على شكل كأس زجاج وحقيبة سفر
      • إصدار باللون الذهبي الوردي
      أسنان أكثر بياضًا في أسبوع واحد بفضل رأس الفرشاة DiamondClean*

      أسنان أكثر بياضًا في أسبوع واحد بفضل رأس الفرشاة DiamondClean*

      اضغط على رأس فرشاة DiamondClean لإزالة البقع عن سطح الأسنان بلطف وفعالية في الوقت نفسه. تعمل الشعيرات المكّدسة في الوسط والمخصصة لإزالة البقع بفعالية عالية للحصول على أسنان أكثر بياضًا بمرتَين في 7 أيام فقط.*

      إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

      إزالة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية

      تزيل الشعيرات الكثيفة وعالية الجودة كمية أكبر من البلاك بما يصل إلى 7 أضعاف مقارنة بفرشاة أسنان يدوية.

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط*

      تحسين صحة اللثّة في أسبوعَين فقط*

      بفضل التنظيف المثالي من DiamondClean، ستصبح لثتك صحية أكثر في غضون أسبوعَين*. وستستمتع بابتسامة صحية جدًا مع إزالة كمية بلاك أكبر تصل إلى 7 أضعاف مقارنة بالفرشاة اليدوية*.

      اختر من بين 5 أوضاع، بما في ذلك وضع التلميع والأسنان الحساسة

      اختر من بين 5 أوضاع، بما في ذلك وضع التلميع والأسنان الحساسة

      بفضل DiamondClean، يمكنك الحصول على عملية تنظيف منعشة كل يوم. تلبي الأوضاع الخمسة التي نقدّمها كل احتياجات تنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة؛ استخدم وضع التنظيف لعملية تنظيف استثنائية يوميًا، ووضع العناية باللثة لتدليك اللثة بلطف ووضع التلميع للحصول على ابتسامة مشرقة ووضع الأسنان الحساسة لتنظيف اللثة بلطف وفعالية في الوقت نفسه ووضع التبييض المثالي لإزالة البقع عن أسطح الأسنان.

      مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

      مؤقتان يشجعانك على تنظيف أسنانك بدقة لمدة دقيقتين

      يستغرق تنظيف الأسنان الدقيق بواسطة الفرشاة دقيقتَين فقط. يعلمك مؤقت QuadPacer عند انقضاء الوقت المثالي في تنظيف كل قسم من الفم، بينما ينبّهك SmarTimer عند بلوغ الوقت الإجمالي لتنظيف الأسنان. يساعدك كل من هذين المؤقتين في تنظيف الأسنان للمدة الموصى بها، في كل مرة.

      تصميم مع زاوية للتنظيف في المناطق الصعبة

      تصميم مع زاوية للتنظيف في المناطق الصعبة

      يتميّز مقبض فرشاة الأسنان DiamondClean بشكل فريد لتتمكّن بالإضافة إلى رؤوس الفرشاة من التنظيف في الأماكن الصعبة مثل الجهة الخلفية من الأسنان، بدقة تامة.

      تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

      تزوّدك التقنية الفريدة التي نقدّمها بعملية تنظيف لطيفة وفعالة في الوقت نفسه

      تعمد الاهتزازات الصوتية القوية إلى تحويل معجون الأسنان إلى فقاعات تحارب البلاك وتجعله يتغلغل بين أسنانك وعلى طول خط اللثة. في الوقت نفسه، ستتحرك الشعيرات التي يبلغ عددها 62000 على أسنانك بطريقة لطيفة وفعالة في آن. ستحصل بالتالي على نتيجة التنظيف لشهر كامل باستخدام الفرشاة اليدوية في غضون دقيقتَين فقط.

      حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB وشاحن على شكل كأس زجاجي

      حقيبة سفر مع ميزة شحن بواسطة USB وشاحن على شكل كأس زجاجي

      يمكنك استخدام حقيبة السفر الفاخرة مع ميزة الشحن بواسطة USB كشاحن أيضًا، لتبقى جاهزًا على الدوام. ضع فرشاة الأسنان في الحقيبة وقم بتوصيلها في كمبيوترك المحمول أو في مقبس حائط. تتضمن أيضًا حاملاً لرأس الفرشاة لمستوى نظافة إضافي أثناء السفر. أما بالنسبة إلى عملية الشحن في المنزل، فيمكن وضع الشاحن على شكل كأس زجاجي في الحمام بطريقة أنيقة، ويمكن استخدامه أيضًا ككوب لغسل فمك بعد تنظيف أسنانك بالفرشاة. ما عليك سوى وضع الفرشاة في الكأس. استمتع باستخدام منتظم يدوم لأسبوعَين من عملية شحن واحدة.

      عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

      عملية آمنة ولطيفة لتلبية احتياجات صحة الفم

      مهما كانت احتياجاتك الخاصة، يمكنك التأكد من الحصول على تجربة آمنة لتنظيف الأسنان بواسطة الفرشاة بفضل DiamondClean. تتناسب تقنية الاهتزازات الصوتية التي نقدّمها للاستخدام مع جهاز تقويم الأسنان والحشوات والتلبيسات والكسوات الخزفية، كما يمكن استخدامها في العلاج اليومي لأمراض اللثة.

      المواصفات التقنية

      • الأوضاع

        التنظيف
        من أجل تنظيف يومي استثنائي
        باللون الأبيض
        لإزالة البقع عن سطح الأسنان
        Sensitive
        تنظيف لطيف على الأسنان واللثة
        العناية باللثة
        لتدليك اللثة برفق
        البولندية
        لتلميع أسنانك وصقلها

      • العناصر المرفقة

        مقبض
        1 DiamondClean
        رؤوس الفرشاة
        • 1 DiamondClean صغير
        • 1 DiamondClean قياسي
        كوب زجاجي للشحن
        1
        حقيبة سفر
        شاحن سفر USB

      • التصميم واللون الخارجي

        اللون
        وردي ذهبي

      • أداء التنظيف

        السرعة
        تنظيف لغاية 62000 حركة/ الدقيقة
        Performance
        إزالة كمية أكبر من اللُويحة السنية حتى 7 أضعاف*
        الفوائد الصحية
        تحسين صحة اللثّة في أسبوعين فقط
        فوائد التبييض
        تبييض أفضل بمرتَين للأسنان*
        موقت
        SmarTimer وQuadpacer

      • سهولة الاستعمال

        نظام رؤوس الفرشاة
        رؤوس فرشاة سهلة التثبيت
        مؤشر مستوى البطارية
        رمز مضيء يشير إلى فترة عمل البطارية
        مقبض
        تصميم مريح
        شاشة عرض
        شاشة مضيئة

      • المواصفات التقنية

        البطارية
        قابلة للشحن
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        فترة التشغيل (فارغة إلى ممتلئة)
        ما يصل إلى 3 أسابيع*

      • الطاقة

        فولتية
        100-240 فولت، 50-60 هرتز

      • الخدمة

        الكفالة
        ضمان محدود لمدة سنتين

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          • بالاستناد إلى فترَتي تنظيف لمدة دقيقتين يوميًا في الوضع القياسي