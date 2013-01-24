اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر الإنترنت

اتصل بالمحتوى الخاص بك وتحكم به عبر الإنترنت، بفضل مستعرض HTML5 المضمن. باستخدام المستعرض المستند إلى Chromium، يمكنك تصميم محتوياتك عبر الإنترنت وتوصيل شاشة واحدة أو شبكتك الكاملة. يمكنك أيضًا عرض المحتويات في وضع أفقي أو عمودي بدقة fullHD. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك بث المحتويات في نافذة بميزة صورة داخل صورة (PIP). ما عليك سوى توصيل الشاشة بالإنترنت باستخدام WiFi أو بواسطة كبل RJ45 للاستمتاع بقائمة التشغيل التي قمت بإنشائها بنفسك