العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- دليل البدء السريع
- جهاز تحكّم عن بُعد وبطاريات AAA
- كبل RS232
شاشة تفاعلية للاجتماعات
تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة C-Line التفاعلية من Philips. تم تصميم هذه الشاشات التي تعمل بنظام Windows لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف، كما تتميّز بما يصل إلى 10 نقاط لمس وزجاج من الحافة إلى الحافة وتصميم مسطّح.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاشة تفاعلية للاجتماعات
تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة C-Line التفاعلية من Philips. تم تصميم هذه الشاشات التي تعمل بنظام Windows لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف، كما تتميّز بما يصل إلى 10 نقاط لمس وزجاج من الحافة إلى الحافة وتصميم مسطّح.
شاشة تفاعلية للاجتماعات
تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة C-Line التفاعلية من Philips. تم تصميم هذه الشاشات التي تعمل بنظام Windows لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف، كما تتميّز بما يصل إلى 10 نقاط لمس وزجاج من الحافة إلى الحافة وتصميم مسطّح.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
شاشة تفاعلية للاجتماعات
تمكّن من زيادة التفاعل إلى أقصى حد والتشجيع على التعاون بفضل شاشة C-Line التفاعلية من Philips. تم تصميم هذه الشاشات التي تعمل بنظام Windows لتحمّل الاستخدام اليومي الكثيف، كما تتميّز بما يصل إلى 10 نقاط لمس وزجاج من الحافة إلى الحافة وتصميم مسطّح.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
يمكنك عرض أربعة محتويات على شاشة واحدة. استخدم شبكة Wi-Fi المتوفرة حاليًا لتوصيل الأجهزة بشكل سريع وآمن، أو استخدم جهازَي دونجل HDMI المضمّنَين للإرسال مباشرة إلى الشاشة من دون الحاجة إلى الاتصال بشبكتك الآمنة/المحمية.
تمنحك تقنية اللمس السعوية مظهرًا متطورًا بفضل الزجاج من الحافة إلى الحافة مع إطار خارجي بعرض يبلغ 1,5 مم فقط! استمتع بتجربة تفاعلية استثنائية مع ما يصل إلى 10 نقاط لمس في الوقت نفسه. تُعد هذه الشاشة مثالية للتطبيقات التعاونية والتنافسية، وهي تساعد في توصيل أي محتوى لجمهورك، ما يجعلها الخيار المثالي لمجال التعليم والأماكن العامة والشركات وقطاع الضيافة وأماكن البيع بالتجزئة.
معالج Core i7 فعال مع nVidia GPU. يمكن تشغيل كل تطبيقات المفضّلة مثل Zoom وSkype (مضمّن) وMS Teams وMS Office (غير مضمّن)
شجّع التعاون المرن بفضل وضع لوح المعلومات. ما عليك سوى تنشيط هذه الميزة لتحويل شاشتك إلى لوح فارغ يمكن لعدة مستخدمين الرسم عليه باليد أو بواسطة قلم مخصص للشاشة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن التقاط كل المحتويات الموجودة على الشاشة لطباعتها أو مشاركة الملف بسهولة تامة.
يمكنك إجراء مكالمات الفيديو الفردية أو الجماعية بسهولة أكبر من أي وقت مضى، بفضل برنامج مؤتمرات الفيديو الجاهز للاستخدام. ما عليك سوى استخدام الكاميرا الخاصة بك أو إضافة حزمة Logitech Meetup الاختيارية للحصول على حل ConferenceCam متكامل.
قم بتوصيل شاشة Philips الاحترافية هذه بشبكة Crestron لتحكّم كامل عن بُعد عبر الكمبيوتر المحمول أو سطح المكتب أو الجهاز المحمول. يمكنك تشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها وجدولة المحتويات وإدارة الإعدادات وتوصيل الأجهزة الخارجية بسهولة. يوفر Crestron Connected® حلاً سريعًا وموثوقًا به وآمنًا على مستوى المؤسسات، للتحكّم بالنظام.
الصورة/الشاشة
إمكانية الاتصال
دقة الشاشة المعتمدة
الأبعاد
الراحة
الطاقة
شروط التشغيل
الصوت
الملحقات
تطبيقات الوسائط المتعددة
متفرقات
مشغّل داخلي
التفاعل بتقنية اللمس المتعدد