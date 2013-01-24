الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية
AR
EN
1

مصطلحات البحث

تلفزيون احترافي

55HFL2899S/12
  • سهل الاستخدام سهل الاستخدام سهل الاستخدام
    -{discount-value}

    تلفزيون احترافي

    55HFL2899S/12

    سهل الاستخدام

    بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور الزاهية بدقة Ultra HD التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    سهل الاستخدام

    بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور الزاهية بدقة Ultra HD التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.

    سهل الاستخدام

    بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور الزاهية بدقة Ultra HD التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    تلفزيون احترافي

    سهل الاستخدام

    بدءًا من غرف الفنادق ووصولاً إلى قاعات الاجتماع، امنح عملاءك جودة الصور الزاهية بدقة Ultra HD التي تشتهر بها Philips بفضل هذا التلفزيون الاحترافي والمستقل، بسعر مقبول. استفد من تركيب بسيط وسريع جدًا ومن صفحة ترحيب سهلة البرمجة تظهر على الشاشة.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل studio

      سهل الاستخدام

      تلفزيون احترافي مستقل

      • 55 بوصة، Studio
      • دقة 4K Ultra HD
      • DVB-T2/C/S2

      خريطة قنوات مختلطة للجمع ما بين القنوات التناظرية وقنوات DVB-T/C/S

      قائمة موحّدة للقنوات تتضمن القنوات الرقمية (T/C/S) والتناظرية. تسمح هذه الميزة للضيف بالتنقل ما بين القنوات التناظرية والرقمية (T/C/S) بسلاسة.

      نسخ USB الأولي الفوري. قم بتكوين أجهزة التلفزيون الاحترافي بسرعة تامة

      لإمكانية نسخ كل إعدادات البرمجة وبرمجة القنوات بسهولة من تلفزيون إلى تلفزيون آخر في أقل من دقيقة. وتضمن الميزة التوحيد بين أجهزة التلفزيون وتخفّض بشكل واضح وقت التثبيت وتكاليفه.

      قائمة آمنة وقفل تحكم

      من خلال تمكين ميزة قفل التحكم المحلي أو تعطيلها، يمكن للمسؤول منع الاستخدام غير المصرّح به للتلفزيون من خلال أزرار التحكم، موفّرًا بذلك النفقات العامة الفندقية.

      تشغيل USB تلقائي. موسيقى وأفلام وغيرها الكثير

      شارك الأوقات المرحة. اعمد إلى توصيل ذاكرة USB المحمولة أو الكاميرا الرقمية أو مشغّل mp3 أو جهاز وسائط متعددة آخر بمنفذ USB المتوفر على التلفزيون لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو والاستماع إلى الموسيقى بواسطة مستعرض المحتويات السهل الاستخدام الذي يظهر على الشاشة.

      استهلاك منخفض للطاقة

      تم تصميم أجهزة تلفزيون Philips لتقليل استهلاك الطاقة، إذ ستحدّ من التأثيرات السلبية على البيئة كما ستساهم في تخفيض تكاليف التشغيل أيضًا.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        دقة 4K Ultra HD مع إضاءة LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        139  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        55  بوصة
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        دقة اللوحة
        3840x2160p
        السطوع
        350  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        6000
        زاوية العرض
        178 درجة (أفقي) / 178 درجة (عمودي)
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        8,0  ملي ث

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        16 (2x8)  واط
        مكبرات الصوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        ميزات الصوت
        • معدل الترددات
        • التوازن
        • AVL
        • صوت محيطي مذهل
        • جهير ديناميكي
        • Dolby MS10

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T2/C/S2
        • HEVC UHD ‏(ما يصل إلى 2160p60)
        تلفزيون تناظري
        • PAL
        • SECAM

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        هوائي
        • IEC-75
        • F-Type
        إخراج الصوت الرقمي
        بصري
        HDMI2
        • HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        • ARC
        HDMI3
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2
        إدخال VGA
        D-sub بـ 15 دبوسًا
        إدخال AV
        CVBS+ يسار/يمين (Cinch)

      • جهة الاتصال

        فتحة الواجهة المشتركة
        CI+ 1.3
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير
        USB1
        USB 2.0
        HDMI1
        HDMI 2.0 مع HDCP 2.2

      • تحسين الاتصال

        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • الترجمات
        • تلتيكست
        • MHEG
        • Now&Next
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        التحكم المحلي
        وحدة تحكم

      • ميزات الضيافة

        وضع الفندق
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت (بما في ذلك HP)
        • قفل التحكم بوحدة التحكم
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle
        العلامة المتوفرة لديك
        شعار الترحيب
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • من خلال USB
        • النسخ الأولي الفوري
        تشغيل التحكم
        • القناة/المصدر
        • نمط الصورة
        • مستوى الصوت (بما في ذلك HP)
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        القنوات
        • القائمة المدمجة
        • محرر القنوات بدون اتصال
        التحكم
        منع التحديث التلقائي للقنوات
        التحكم بالطاقة
        بدء تشغيل صديق للبيئة/سريع
        جهاز تحكم عن بُعد
        • ربطة الكبلات جاهزة
        • قفل باب حجرة بطارية جهاز التحكم عن بعد
        غير قابل للسرقة
        قفل Kensington

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        الراحة
        خرج سماعة الرأس

      • الوسائط المتعددة

        توصيلات الوسائط المتعددة
        USB
        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • الحاويات: AVI وMKV
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • HEVC
        • TS
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SSA SUB
        • ASS
        • SMI
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p على 30 هرتز

      • دقة الشاشة المعتمدة

        HDMI
        ما يصل إلى 3840x2160p على 60 هرتز
        موالف
        • T2 HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080p على تردد 60 هرتز
        USB
        • HEVC: دقة تصل إلى 3840x2160 على تردد 60 هرتز
        • غير ذلك: دقة تصل إلى 1920x1080 على تردد 60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • جهاز تحكم عن بعد 22AV1407A/12
        • بطاريتان AAA
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        • حامل التثبيت على الطاولة
        اختياري
        • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12
        • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد 220-240 فولط؛ 50-60 هرتز
        فئة ملصق الطاقة
        A++
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        60  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        87  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.3 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 5 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية

      • الأبعاد

        تعيين العمق
        44/74  ملليمترًا
        تعيين العمق (مع الحامل)
        250  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        727  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع (مع الحامل)
        781  ملليمترًا
        تعيين العرض
        1243  ملليمترًا
        تعيين العرض (مع الحامل)
        1243  ملليمترًا
        وزن المنتج
        14.5  كلغ
        وزن المنتج (مع الحامل)
        15.4  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • 400 x‏ 200 ملم
        • M6

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • كتيّب الضمان

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).