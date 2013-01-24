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Signage Solutions شاشة D-Line

43BDL4031D/00
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    Signage Solutions شاشة D-Line

    43BDL4031D/00

    أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.

    فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.

    Signage Solutions شاشة D-Line

    أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.

    فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.

    أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.

    فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.

    Signage Solutions شاشة D-Line

    أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.

    فلتكن رسالتك واضحة بفضل شاشة D-Line الاحترافية والفعالة بدقة FHD من Philips. يقدّم هذا الحل العالي الاستجابة جودة صور مذهلة وتحكّمًا بسيطًا وإمكانية اتصال موثوق بها.

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    مراجعة كل d-line-series

      أبقِ جمهورك على اطلاع بسهولة تامة.

      شاشة 24/7 ذكية وفعالة.

      • 43 بوصة
      • إضاءة LED للحافة
      • تقنية Full HD
      • 450 شمعة/متر مربع
      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار

      وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        108  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        42.5  بوصة
        دقة اللوحة
        1920x1080 بكسل
        الدقة المثلى
        1920‏ × 1080 @ 60 هرتز
        السطوع
        450  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        1100:1
        معدل التباين الديناميكي
        500,000:1
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        12  ملي ث
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:9
        زاوية العرض (أفقية)
        178  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        178  درجة
        دقة البكسل
        0,4902 x ‏0,4902 مم
        ألوان الشاشة
        16,7 ملايين
        تقنية اللوحة
        IPS
        تحسين الصورة
        • 3/2 - 2/2 سحب الحركة للأسفل
        • فلتر مشطي ثلاثي الأبعاد
        • إلغاء التشابك بين 3D MA
        • تعويض الحركة، إلغاء التشابك
        • مسح تدريجي
        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)

      • دقة الشاشة المعتمدة

        تنسيقات الكمبيوتر
        • 3840‏ × 2160، 30 هرتز
        • 1920‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1920‏ × 1080، 60 هرتز
        • 1600‏ × 1200، 60 هرتز
        • 1440‏ × 900، 60 هرتز
        • 1366‏ × 768، 60 هرتز
        • 1360‏ × 768، 60 هرتز
        • 1280‏ × 800، 60 هرتز
        • 1280‏ × 768، 60 هرتز
        • 1024‏ × 768، 60 هرتز
        • 800‏×600،‏ 56‏، 60‏، 72‏ ، 75 هرتز
        • 640‏×480،‏ 60‏، 67‏، 72‏، 75 هرتز
        تنسيقات الفيديو
        • 2160 بكسل، 30 هرتز
        • 1080 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 1080 بوصة،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 720 بكسل،‏ 50،‏ 60 هرتز
        • 576 بوصة،‏ 50 هرتز
        • 576 بكسل،‏ 50 هرتز
        • 480 بوصة،‏ 60 هرتز
        • 480 بكسل،‏ 60 هرتز

      • إمكانية الاتصال

        إدخال الفيديو
        • Display Port1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)
        • HDMI (x2)‎
        إدخال الصوت
        مقبس مقاس 3,5 مم
        إخراج الصوت
        وصلة مقاس 3.5 ملم
        تحكم خارجي
        • RJ45
        • مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
        • مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
        إخراج الفيديو
        • DisplayPort 1.2 (عدد 1)
        • DVI-I (عدد 1)

      • الراحة

        وظائف حفظ الشاشة
        نقل البكسل
        مصفوفة متجانبة
        لغاية 15‏ × 15
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • قابلة للإقفال
        • مخفية
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RS232
        • RJ45
        التوصيل الحلقي للإشارة
        • توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
        • DVI
        صورة داخل صورة
        PIP

      • الأبعاد

        عرض الإطار الخارجي
        9,6 مم (الجهة العلوية/اليسرى/ اليمنى)، ‏15,7 مم (الجهة السفلية)
        تعيين العرض
        10,41  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        10,41  ملليمترًا
        تعيين العمق
        45.5  ملليمترًا
        تعيين العرض (بوصة)
        37,99  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        22,02  بوصة
        تعيين العمق (بوصة)
        1,79  بوصة
        دعامة التثبيت VESA
        400 x‏ 400 مم، M6
        وزن المنتج
        10,41  كلغ
        وزن المنتج (لِبرة)
        22,95  رطل

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        5 ~ 40  درجة مئوية
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -10 ~ 50  درجة مئوية
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق الرطوبة (عند التشغيل) [رطوبة نسبية]
        10 ~ 90% (من دون تكثيف)
        نطاق الرطوبة (عند التخزين) [رطوبة نسبية]
        0 ~ 100% (من دون تكثيف)

      • الطاقة

        الاستهلاك (وضع التشغيل)
        120 واط (كحد أقصى)
        مأخذ كهربائي رئيسي
        تيار متردد (100-240 فولت)، 2,5 أمبير
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0,5 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        65  واط

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 × 10 واط (RMS)

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كبل RS232
        • جهاز تحكم عن بُعد
        • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
        • دليل البدء السريع
        الملحقات المضمّنة
        • مجموعة محاذاة الأطراف (1 ) - قطعتان
        • مجموعة محاذاة الأطراف (2)- قطعة واحدة
        • برغي M3 (عدد 1)
        • كبل سلسلة تعاقبية RS232
        • غطاء بطاقة SD (عدد 1)
        • برغي يُشد بالإبهام (عدد 8)
        الحامل
        BM05922 (حامل شامل كبير) (اختياري)

      • متفرقات

        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات
        لغات العرض على الشاشة
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • البولندية
        • الروسية
        • الأسبانية
        • التركية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • العربية
        • اليابانية
        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • CE
        • EAC
        • FCC، الفئة أ
        • PSB
        • UL/cUL
        • EMF
        • EnergyStar 8.0

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • سلك طاقة التيار المتناوب
      • كبل RS232
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • دليل البدء السريع

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