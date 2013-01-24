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تلفزيون احترافي

19HFL5014W/12
  • تلفزيون احترافي لجانب السرير تلفزيون احترافي لجانب السرير تلفزيون احترافي لجانب السرير
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    تلفزيون احترافي

    19HFL5014W/12

    تلفزيون احترافي لجانب السرير

    زوّدهم بـ Chromecast built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.

    تلفزيون احترافي

    تلفزيون احترافي لجانب السرير

    زوّدهم بـ Chromecast built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.

    تلفزيون احترافي لجانب السرير

    زوّدهم بـ Chromecast built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.

    تلفزيون احترافي

    تلفزيون احترافي لجانب السرير

    زوّدهم بـ Chromecast built-in، وإمكانية وصول إلى متجر Google Play والمزيد غير ذلك. يتم تشغيل هذا التلفزيون لجانب السرير بنظام Android، وهو مصمم للمشاهدة بخصوصية في أماكن الرعاية الصحية، ويجمع بين الوظائف البديهية والتصميم من الفئة الطبية.

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    مراجعة كل heartline

      تلفزيون احترافي لجانب السرير

      مع Chromecast built-in™‎.

      • HeartLine‏ 19 بوصة
      • مشغّل بواسطة Android™‎

      Chromecast مضمّن. أرسِل المحتوى إلى الشاشة الكبيرة

      قم بتمكين الإرسال اللاسلكي للأفلام والعروض التقديمية، والمزيد غيرها بدون عناء، بدءًا من الأجهزة الذكية (الهواتف المحمولة، أجهزة الكمبيوتر المحمول واللوحي) ووصولاً إلى تلفزيون Philips الاحترافي المشغّل بواسطة Android. يتميّز Chromecast بسعر مقبول، ولا يتطلّب جهازًا إضافيًا وهو آمن للاستخدام المهني. يكفي أن يضغط المستخدمون على رمز Chromecast على جهازهم الذكي لبدء بث المحتويات من آلاف التطبيقات الممكّنة لاستخدام ميزة الإرسال، وسيتحوّل جهازهم الذكي إلى جهاز التحكّم عن بُعد.

      متجر Google Play. ابحث عما تريد. شاهد ما تريد. شغّل ما تريد.

      تمكّن من الوصول إلى متجر Google Play بلمسة واحدة، ما يسهّل إضافة التطبيقات والألعاب والموسيقى والأفلام وغيرها إلى تلفزيون Philips الاحترافي.

      سهولة التنظيف. جهة أمامية مصنوعة من الزجاج الصلب. إطار خارجي واقٍ

      صُممت الجهة الأمامية المصنوعة من الزجاج المقوّى للسلامة بشكل مسطّح، ما يجعل تنظيفها سهلًا. فالزجاج كاره للمياه ولا تظهر عليه بصمات الأصابع، والأزرار غير بارزة، ما يعني عدم وجود فتحات تتغلغل فيها الجراثيم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعطيل عناصر التحكّم المضمّنة والحساسة تجاه اللمس بشكل ملائم لتنظيفها، من خلال زر موجود في الجهة الخلفية من التلفزيون.

      سهولة الاستخدام. عناصر تحكّم باللمس مضمّنة ومضاءة من الخلف

      تتميّز اللوحة الأمامية لتلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips بعناصر تحكّم باللمس مضمّنة. أما عناصر التحكّم الضرورية فموضوعة بطريقة ملائمة، وهي تضيء عندما يرفع المرضى أصابعهم باتجاهها، ما يضمن سهولة تشغيل الجهاز.

      ضوء للقراءة. امنح المرضى حرية القراءة ليلًا أو نهارًا

      امنحهم حرية القراءة، ليلاً أو نهارًا. فقد تم وضع ضوء للقراءة بطريقة ملائمة تحت الإطار السفلي في تلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips. ويتم تشغيل الضوء من خلال زر متوفر في لوحة التحكّم الأمامية التي تعمل باللمس: فيضيء الزر عند استشعار إصبع أو يد بالقرب منه.

      توصيلة سماعة الرأس معزولة غلفانيًا

      يضمن العزل الغلفاني الاتصال الأكثر أمانًا بين سماعة رأس المريض وتلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips. فلا يمكن لأي تيار المرور من دارة سماعة الرأس إلى البيئة الكهربائية المحيطة، ما يضمن حماية المريض والمعدّات الطبية الحساسة على حد سواء.

      CMND & Control. تشغيل وتحديث وصيانة

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN أو التردد اللاسلكي). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات وتحديث البرامج ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بتلفزيون واحد أم أكثر.

      AppControl. قم بتثبيت التطبيقات وإدارتها عن بُعد بطريقة آمنة

      تحكّم بالتطبيقات المثبتة على أجهزة التلفزيون Philips الاحترافية بشكل كامل ومركزي. تسمح لك ميزة AppControl بتثبيت التطبيقات وحذفها وإدارتها على أجهزة تلفزيون محددة أو على الشبكة بأكملها، ما يمنحك القدرة على تزويد المستخدمين والعملاء بتجارب مخصصة، بغض النظر عن عدد أجهزة التلفزيون التي تديرها.

      متوافق مع MyChoice. حل مضمّن للدفع مقابل المشاهدة

      قدّم محتوى يمكن الدفع مقابل مشاهدته في أي ظرف، بدءًا من نموذج الدفع مقابل الوصول إلى كل القنوات، ووصولاً إلى المحتوى المتميّز المحدد. إن MyChoice عبارة عن حل مضمّن يسمح للمشاهدين بالوصول إلى القنوات التي يتم الدفع لمشاهدتها عبر رمز أو بطاقة.

      مصدر تزويد بالطاقة من الفئة الطبية

      يتضمّن تلفزيون Healthcare الاحترافي هذا من Philips مصدر تزويد بالطاقة يمتثل لمعيارَي EN/IEC 60601-1 وEN/IEC 60601-1-2.

      يمنع صندوق الجهاز المضاد للميكروبات نمو الباكتيريا بشكل فعال

      أصبحت الجراثيم مشكلة متصاعدة في المستشفيات والبيئات السريرية حول العالم، إذ قد ينجم عنها التهابات تهدد حياة المرضى. تعالج أجهزة التلفزيون CareSuite من Philips هذا التحدي من خلال استخدام مادة إضافية مضادة للميكروبات ومتوافقة مع معيار JIS Z2801 في مادة الهيكل، ما يجعلها جزءًا أساسيًا في هيكل الشاشة. أصبحت صحتك وصحة المرضى لديك مضمونة بفضل درع الحماية هذا الذي يعيق نمو معظم الكائنات الحيّة المجهرية الأكثر شيوعًا مثل "المكورة العنقودية الذهبية (التهاب المعدة والأمعاء)" و"الإشريكية القولونية (إيه كولاي)" و"الكلبسيلّة (الالتهاب الرئوي)".

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        شاشة عرض
        تلفزيون عالي الدقة مزود بتقنية LED
        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        47  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        19  بوصة
        دقة اللوحة
        1366 x‏ 768 بكسل
        السطوع
        200  cd/m²
        زاوية العرض
        170 درجة (أفقي) / 160 درجة (عمودي)

      • الصوت

        قوة إخراج الصوت
        5 (2,5 عدد 2)  واط
        مكبرات الصوت
        • 2.0
        • توجيه الصوت نحو الأسفل
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        1,5 واط أحادي، 8 أوم
        ميزات الصوت
        • DTS-HD
        • متوافق مع Dolby Atmos
        • Dolby MS12D
        • AC-4
        • صوت DTS استوديو

      • التصميم

        اللون
        باللون الأبيض

      • تلفزيون Android

        حجم الذاكرة (Flash)
        16 غيغابايت*
        نظام التشغيل
        Android™ 7.0 ‏(Nougat)

      • جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات

        تلفزيون رقمي
        • DVB-T/T2/C
        • HEVC FHD ‏(ما يصل إلى 1080p60)
        تلفزيون تناظري
        PAL
        تشغيل IP (بروتوكول الإنترنت)
        • البث المتعدد
        • الإرسال الموحّد
        • قنوات تطبيقات البث المستقل عبر الإنترنت

      • اتصال لاسلكي

        شبكة محلية لاسلكية
        • 802.11‎ ac
        • Wifi-Direct

      • جزء خلفي مخصص للاتصال

        إيثرنت (شبكة اتصال محلية)
        RJ-45
        هوائي
        IEC-75
        تحكم خارجي
        RJ-48
        خرج مكبر الصوت في الحمام
        مقبس صغير
        HDMI1
        HDMI 1.4

      • جهة الاتصال

        USB1
        USB 2.0
        خرج سماعة الرأس
        مقبس صغير

      • تحسين الاتصال

        HDMI
        ARC (كل المنافذ)
        EasyLink ‏(HDMI-CEC)
        • التشغيل بكبسة زر واحدة
        • وضع الاستعداد في النظام
        • التحكم بالعبور عن بعد
        • التحكم بصوت النظام
        LAN
        التنشيط عبر شبكة الاتصال المحلية
        RJ48
        • الأشعة تحت الحمراء-إدخال/إخراج
        • واجهة Xpress التسلسلية

      • الميزات

        خدمات رقمية
        • دليل البرامج الإلكتروني 8d
        • Now&Next
        • MHEG
        • تلتيكست
        • HbbTV
        • الترجمات
        سهولة الاستعمال
        • نمط الصورة
        • نمط الصوت
        التحكم المحلي
        التحكم السعوي باللمس

      • ميزات الضيافة

        المشاركة
        • Chromecast مضمّن
        • مشاركة آمنة
        • مشاركة تتم إدارتها عبر الشبكة
        التطبيقات
        • متجر Google Play
        • تطبيقات مستندة إلى السحابة
        • AppControl
        العلامة المتوفرة لديك
        • شاشة رئيسية قابلة للتخصيص
        • تطبيق ترحيبي قابل للتخصيص
        • اسم الموقع (معرّف Geonames)
        • CMND&Create
        • لوحة معلومات مخصصة (HTML&APK)
        CMND&Control
        • محرر القنوات بدون اتصال
        • محرر الإعدادات بدون اتصال
        • إدارة عن بعد عبر IP/RF
        • CMND&Create
        • إدارة مجموعة أجهزة التلفزيون
        CMND&Check-In
        • اسم النزيل
        • لغة المستخدم
        • الرسائل
        • عرض الفاتورة على التلفزيون
        • تسجيل خروج سريع
        خدمات مدمجة
        تنبؤ بحالة الطقس لمدة 5 أيام
        اللغات
        التحكّم بلغة الضيوف
        الساعة
        • الساعة في وضع الاستعداد
        • الساعة التي تظهر على الشاشة
        موقت
        • مؤقت السكون
        • منبّه التنشيط
        • قناة التنشيط
        • أصوات التنشيط
        القنوات
        • القائمة المدمجة
        • قوائم مع نسق
        التحكم
        • تحكّم أصلي بتلفزيون Android عبر JEDI
        • JSON API للتحكم بالتلفزيون-JAPIT
        • بروتوكول Serial Xpress
        تحديث عملية النسخ والبرامج الثابتة
        • النسخ الأولي الفوري
        • عبر USB/RF/IP
        DRM التفاعلي
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        • Securemedia
        التحكم بالطاقة
        • وضع البدء السريع
        • تشغيل تلقائي
        • WoLAN
        • WoWLAN
        تشغيل التحكم
        • قناة
        • الميزة
        • تنسيق الصورة
        • مستوى الصوت
        • نمط الصورة
        توليد الدخل
        MyChoice
        وضع الفندق
        • قفل القائمة
        • قفل قائمة التثبيت
        • الحدّ من مستوى الصوت
        • قفل التحكم المحلي
        وضع السجن
        • وضع الأمان العالي
        • قفل TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitle

      • ميزات الرعاية الصحية

        التحكم
        • أجهزة تحكم عن بُعد متعددة
        • متوافق مع نظام الاتصال بالممرضة/الممرض
        • أزرار تحكم باللمس مضاءة
        الراحة
        • ضوء للقراءة
        • جهاز استشعار القرب
        • مقبض التلفزيون
        • خرج سماعة الرأس
        • كتم صوت مكبر الصوت الرئيسي المستقل
        • وظيفة القفل للتنظيف
        أمان
        • زجاج مقوّى
        • عزل مزدوج مستوى II
        • مؤخر للحريق
        • إخراج سماعة الرأس معزول غلفانيًا
        • IEC/EN60601-1
        صحية
        • جهة أمامية من الزجاج المقاوم لظهور بصمات الأصابع
        • طبقة كارهة للمياه
        • تصميم ناعم للغطاء الخلفي
        • صندوق مضاد للميكروبات متوافق مع اختبار JISZ2801
        EMC
        IEC/EN60601-1-2

      • الوسائط المتعددة

        ميزة تشغيل الفيديو معتمدة
        • التنسيقات: H.264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • HEVC
        • الحاويات: AVI وMKV
        • VP9
        تنسيقات الترجمة المعتمدة
        • SRT
        • SMI
        • TXT
        تنسيقات الموسيقى المعتمدة
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (الإصدار 2 حتى الإصدار 9.2)
        • WMA-PRO ‏(الإصدار 9 و10)
        تنسيقات الصور المعتمدة
        • JPG
        • PNG
        • BMP
        • GIF
        دقة الفيديو المعتمدة على USB
        ما يصل إلى 1920x1080p@60 هرتز

      • الملحقات

        مضمنة
        • محوّل طاقة التيار المستمر
        • سلك طاقة تيار مستمر بطول 1,5 م
        • سلك طاقة التيار المتناوب
        • كتيّب الضمان
        • كتيّب المسائل القانونية والأمان
        اختياري
        • سلك طاقة تيار مستمر بطول 3 م 22AV1965A/12
        • جهاز تحكّم عن بُعد سهل الاستخدام 22AV1601B/12
        • جهاز تحكّم عن بُعد 22AV1604B/12 مخصّص لأماكن الرعاية الصحية
        • إعداد جهاز التحكّم عن بُعد 22AV9574A/12

      • الطاقة

        فئة ملصق الطاقة
        A
        قوة ملصق الطاقة الأوروبي
        18  واط
        استهلاك الطاقة السنوي
        27  كيلوواط/الساعة
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        ميزات توفير الطاقة
        وضع Eco
        درجة الحرارة المحيطة
        من 0 إلى 40 درجة مئوية
        المصدر الخارجي لتزويد الطاقة
        • 50-‏60 هرتز
        • التيار المتردد 100-240 فولت
        الإدخال
        12 فولت تيار مستمر

      • الأبعاد

        وزن المنتج
        3,45  كلغ
        دعامة تثبيت بالحائط متوافقة مع معيار VESA
        • 75 x‏ 75 ملم
        • M4
        وزن المنتج (مع المقبض)
        3.8  كلغ
        الأبعاد المعيّنة (باستثناء المقبض)
        (الوزن x الارتفاع x العمق) 469‏x‏326‏x‏39/49  ملليمترًا

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • بطاريات لجهاز التحكم عن بعد
      • جهاز تحكم عن بُعد
      • كتيّب الضمان
      • سلك الطاقة
      • حامل التثبيت على الطاولة

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          • يستند توفّر الميزات إلى التطبيق المختار من قِبل المسؤول عن التضمين.
          • لا تضمن Philips توفر التطبيقات أو استمرار عملها بالشكل الصحيح.
          • قد تكون مساحة الذاكرة المتوفرة الفعلية أقل، نظرًا إلى تكوين الجهاز المسبق
          • يتم عادة قياس الطاقة المستهلكة في وضع التشغيل وفقًا لمعيار IEC62087 Ed 2. وتعتمد الطاقة المستهلكة الفعلية على كيفية استخدام التلفزيون.
          • يحتوي هذا التلفزيون على الرصاص فقط في بعض الأجزاء والمكونات حيث لا وجود لبدائل عن التكنولوجيا وفقًا لبنود الاستثناء الحالية بموجب توجيه RoHS (تقييد توجيه المواد الخطرة).
          • إن Android وGoogle Play وChromecast هي علامات تجارية لـ Google LLC