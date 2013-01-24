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Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

10BDL4151T/00
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    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    10BDL4151T/00

    أثر كبير

    بدءًا من إعلانات الرفوف ووصولاً إلى إعلانات الاستدلال المكاني، تُعدّ هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. إنها حل شامل ومتعدد الاستخدامات، ويمكن إدارة محتواها بسهولة عن بُعد. أما التزويد بالطاقة عبر إيثرنت فيمكّنك من وضع الشاشة في أي مكان

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    أثر كبير

    بدءًا من إعلانات الرفوف ووصولاً إلى إعلانات الاستدلال المكاني، تُعدّ هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. إنها حل شامل ومتعدد الاستخدامات، ويمكن إدارة محتواها بسهولة عن بُعد. أما التزويد بالطاقة عبر إيثرنت فيمكّنك من وضع الشاشة في أي مكان

    أثر كبير

    بدءًا من إعلانات الرفوف ووصولاً إلى إعلانات الاستدلال المكاني، تُعدّ هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. إنها حل شامل ومتعدد الاستخدامات، ويمكن إدارة محتواها بسهولة عن بُعد. أما التزويد بالطاقة عبر إيثرنت فيمكّنك من وضع الشاشة في أي مكان

    Signage Solutions شاشة متعددة اللمس

    أثر كبير

    بدءًا من إعلانات الرفوف ووصولاً إلى إعلانات الاستدلال المكاني، تُعدّ هذه الشاشة الذكية المتعددة اللمس والفائقة النقاوة مثالية للمساحات المحدودة. إنها حل شامل ومتعدد الاستخدامات، ويمكن إدارة محتواها بسهولة عن بُعد. أما التزويد بالطاقة عبر إيثرنت فيمكّنك من وضع الشاشة في أي مكان

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      شاشة صغيرة متعددة اللمس.

      • 10 بوصات
      • مشغّل بواسطة نظام Android
      • تعمل باللمس المتعدد
      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      CMND & Create. قم بإنشاء محتوياتك الخاصة وشغّلها

      تحكّم بمحتوياتك مع CMND & Create. فبفضل واجهة بميزة السحب والإفلات، أصبح من السهل نشر محتوياتك الخاصة، سواء أكنت ترغب في نشر المكونات المميّزة اليومية، أم معلومات خاصة بالشركة تحمل العلامة التجارية. كذلك، تضمن النماذج المحمّلة مسبقًا والتطبيقات المصغّرة والمضمّنة عرض الصور الثابتة والنصوص ومقاطع الفيديو التي تريدها وتشغيلها على الفور.

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      التشغيل والمراقبة والصيانة مع CMND & Control

      شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.

      معالج SoC مشغّل بواسطة Android 7. تطبيقات أصلية وتطبيقات على ويب

      تحكّم بشاشتك من خلال اتصال بالإنترنت. تمّ تحسين شاشات Philips الاحترافية المشغّلة بواسطة Android لتشغيل تطبيقات Android الأصلية، ويمكنك أيضًا تثبيت تطبيقات الويب مباشرة على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، تسهّل أداة الجدولة المضمّنة تشغيل التطبيقات والمحتويات بالاستناد إلى الوقت في اليوم.

      كاميرا ومكبرات صوت مضمّنة

      إن الكاميرا ومكبرات الصوت المضمّنة تجعل من شاشة اللمس الصغيرة هذه حلاً ذكيًا ومتعدد الاستخدامات. يمكنك استخدامها لقياس حجم جمهور البيع بالتجزئة وتحليل مدى الإقبال والمزيد غيرها. استفد من قوة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في Android لعرض محتوى مستهدف، أو استخدم شاشتك بكل بساطة لإجراء مؤتمرات فيديو.

      تثبيت سهل بفضل تقنية PoE+‎

      يمكنك وضع شاشة Philips الاحترافية في أي مكان تقريباً. إذ تسمح تقنية PoE+‎ بتزويد الشاشة بالطاقة والبيانات عبر كبل إيثرنت واحد فقط. لن تحتاج إلى مأخذ طاقة، إلا أن الشاشة تأتي مع محوّل طاقة مرفق في حال أردت توصيلها بمصدر كهرباء.

      الذاكرة الداخلية. قم بتحميل المحتوى لتشغيله على الفور

      يمكنك حفظ المحتويات وتشغيلها بدون الحاجة إلى مشغّل خارجي ثابت. تأتي شاشة Philips الاحترافية مزوّدة بذاكرة داخلية تسمح لك بتحميل الوسائط إلى الشاشة لتشغيلها على الفور. كذلك، تعمل الذاكرة الداخلية أيضًا كذاكرة تخزين مؤقت لبث المحتويات عبر الإنترنت.

      CMND & Deploy. قم بتثبيت التطبيقات وتشغيلها عن بُعد

      أصبح بإمكانك تثبيت أي تطبيق وتشغيله بسرعة، حتى عندما لا تكون متواجدًا في الموقع وتعمل عن بُعد. تسمح لك ميزة CMND & Deploy بإضافة تطبيقاتك الخاصة وتحديثها بالإضافة إلى تطبيقات من متجر App store الخاص بشاشة Philips الاحترافية. ما عليك سوى مسح رمز QR وتسجيل دخولك إلى المتجر، والنقر فوق التطبيق الذي تريد تثبيته، فيتم تنزيله وتشغيله تلقائيًا.

      المواصفات التقنية

      • الصورة/الشاشة

        حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
        25.6  سم
        حجم الشاشة القطري (بوصة)
        10,1 بوصة  بوصة
        دقة اللوحة
        1280 x‏ 800
        الدقة المثلى
        1280 x‏ 800
        السطوع
        300  cd/m²
        نسبة التباين (نموذجي)
        500:1
        نسبة العرض إلى الارتفاع
        16:10
        زمن الاستجابة (النموذجي)
        30  ملي ث
        زاوية العرض (أفقية)
        160  درجة
        زاوية العرض (عمودية)
        160  درجة
        ألوان الشاشة
        16,7 ملايين
        نظام التشغيل
        Android 7.1

      • التفاعل

        تقنية اللمس المتعدد
        التكاثفي المُسقط
        نقاط اللمس
        5 نقاط لمس متزامنة
        زجاج واقٍ
        زجاج مقوّى للسلامة بسماكة 0,7 مم

      • إمكانية الاتصال

        إخراج الفيديو
        HDMI
        إخراج الصوت
        وصلة مكبر الصوت الخارجي
        تحكم خارجي
        RJ45
        توصيلات أخرى
        • USB
        • بطاقة SD صغيرة

      • الراحة

        الوضعية
        • أفقي (24/7)
        • عمودي (24/7)
        قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
        • RJ45
        • WiFi
        أداء الصورة
        تحكم متقدم في الألوان
        وظائف حفظ الشاشة
        سطوع منخفض
        التحكم بلوحة المفاتيح
        • مخفية
        • قابلة للإقفال
        وظائف توفير استهلاك الطاقة
        الطاقة الذكية
        الذاكرة
        2 جيجابايت DDR3/ 8 جيجابايت eMMC

      • الأبعاد

        تعيين العرض
        261  ملليمترًا
        تعيين الارتفاع
        167,2  ملليمترًا
        تعيين العمق
        29  ملليمترًا
        وزن المنتج
        0.71  كلغ
        دعامة التثبيت VESA
        75 x‏ 75
        وزن المنتج (لِبرة)
        1,57  رطل
        تعيين العمق (بوصة)
        1,14  بوصة
        تعيين الارتفاع (بوصة)
        6,58  بوصة
        تعيين العرض (بوصة)
        10,28  بوصة
        عرض الإطار الخارجي (يسار/يمين، أعلى/أسفل)
        19,77 (يسار/يمين)، ‏13,56 (أعلى/أسفل) مم

      • الصوت

        مكبرات صوت مضمّنة
        2 x ‏2 واط

      • شروط التشغيل

        نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
        5 ~ 40  درجة مئوية
        الرطوبة النسبية
        20 ~ 80  %
        متوسط الوقت بين عملية فاشلة وأخرى (MTBF)
        50,000  ساعة (ساعات)
        الارتفاع
        0 ~ 3000 م
        نطاق درجة الحرارة (التخزين)
        -20 ~ 60  درجة مئوية

      • الطاقة

        مأخذ كهربائي رئيسي
        التيار المستمر بقوة 12 فولت، +/- 5%، 1,5 أمبير، الطاقة عبر الإيثرنت = 24 واط
        استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
        <0.5 واط
        استهلاك الطاقة (نموذجي)
        يحدد لاحقاً  واط

      • الملحقات

        الملحقات المتضمّنة
        • دليل البدء السريع
        • حامل التثبيت على الطاولة
        • كبل USB
        • محوّل طاقة التيار المستمر
        • سلك HDMI
        • مقبس الطاقة
        • قاعدة مصنوعة من السيليكون

      • متفرقات

        لغات العرض على الشاشة
        • العربية
        • الإنكليزية
        • الفرنسية
        • الألمانية
        • الإيطالية
        • اليابانية
        • البولندية
        • الأسبانية
        • التركية
        • الروسية
        • الصينية المبسطة
        • الصينية التقليدية
        • الدانماركية
        • الهولندية
        • الفنلندية
        • النرويجية
        • البرتغالية
        • السويدية
        الموافقات التنظيمية
        • CB
        • CE
        • RoHS
        • FCC، الفئة أ
        • UL
        الكفالة
        ضمان لمدة 3 سنوات

      • تطبيقات الوسائط المتعددة

        تشغيل صوت USB
        • AAC
        • M4A
        • MP2
        • MP3
        • WMA
        تشغيل صور USB
        • BMP
        • GIF
        • JPEG
        • JPG
        • PNG
        تشغيل فيديو USB
        • 3GP
        • AVI
        • DAT
        • FLV
        • MKV
        • MOV
        • MP4
        • MPG
        • TS
        • VOB
        • WEBM

      ما محتويات الصندوق؟

      العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

      • دليل البدء السريع
      • حامل التثبيت على الطاولة
      • كبل USB
      • محوّل طاقة التيار المستمر
      • سلك HDMI
      • مقبس الطاقة
      • قاعدة مصنوعة من السيليكون

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