تشخيص اضطرابات النوم

وفي خضّم السباق المحموم لتلبية كل احتياجات العملاء أو المرضى، أصبحت الحاجة كما الفرصة إلى إجراء تشخيصات لاضطرابات النوم على نطاق واسع من البيئات الأمر الطبيعي المتعارف عليه في عصرنا هذا.



ومثل غيرها من المؤسسات التي اضطرت إلى تغيير سياستها بغية خدمة العميل بشكل أفضل، تجد مراكز علاج اضطرابات النوم التي كانت تجري في الماضي الفحوصات داخل المختبرات حصريًا نفسها اليوم متّجهة نحو توفير المزيد من الدراسات التي تتناول النوم في المنزل. يستدعي هذا التحوّل في مقاربة مسألة النوم إلى اعتماد نهج مختلف لتشخيص اضطرابات النوم. وهنا يأتي دورنا كشركة في مساعدة عملائنا في مختبرات علاج اضطرابات النوم للتأقلم مع العالم المتغيّر والاستفادة من الفرص الجديدة التي توفرها فحوصات النوم في المنزل (HST).

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