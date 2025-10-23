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  • مجموعة بديلة للمكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 1000*
  • مجموعة بديلة للمكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 1000*

XV1210/01 فلتر بديلفلتر بديل

XV1210/01

مجموعة بديلة للمكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 1000*

مجموعة بديلة متوافقة مع المكنسة الكهربائية بدون كيس من السلسلة 1000*. تحتوي المجموعة على فلاتر العادم والمحرك. يُنصح باستبدال الفلاتر مرة واحدة سنويًا.

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منتجات متوافقة
السلسلة 1000

السلسلة 1000
مكنسة كهربائية بدون كيس

XB1042/10

فلاتر أصلية بديلة من Philips

مجموعة بديلة للمكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 1000*

  • فلتر محرك واحد قابل للغسل

  • بطانة إسفنجية قابلة للغسل واحدة

  • فلتر عادم واحد

فلتر لمخرج الهواء

فلتر لمخرج الهواء

تحتوي المجموعة على فلتر عادم واحد. يلتقط الفلتر جسيمات الغبار الصغيرة قبل إعادة توزيع الهواء في الغرفة، ما يضمن هواءً نقيًا وخاليًا من الغبار في منزلك.

فلتر قابل للغسل للمحرك

فلتر قابل للغسل للمحرك

تحتوي المجموعة على فلتر محرك واحد قابل للغسل. يوفر هذا الفلتر مستويات تنقية عالية ويمنع وصول جسيمات الغبار الصغيرة إلى المحرك وإتلافه. يمكن غسل الفلتر.

فلتر اسفنجي قابل للغسل

فلتر اسفنجي قابل للغسل

‏تحتوي المجموعة على فلتر إسفنجي واحد قابل للغسل. يوفر هذا الفلتر حماية إضافية للمحرك، ويُوضع بجوار فلتر المحرك القابل للغسل. يمكن غسل الفلتر.

المواصفات التقنية

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