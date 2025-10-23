ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
XV1210/01
مجموعة بديلة للمكنسة الكهربائية بدون كيس السلسلة 1000*
مجموعة بديلة متوافقة مع المكنسة الكهربائية بدون كيس من السلسلة 1000*. تحتوي المجموعة على فلاتر العادم والمحرك. يُنصح باستبدال الفلاتر مرة واحدة سنويًا.
فلتر محرك واحد قابل للغسل
بطانة إسفنجية قابلة للغسل واحدة
فلتر عادم واحد
تحتوي المجموعة على فلتر عادم واحد. يلتقط الفلتر جسيمات الغبار الصغيرة قبل إعادة توزيع الهواء في الغرفة، ما يضمن هواءً نقيًا وخاليًا من الغبار في منزلك.
تحتوي المجموعة على فلتر محرك واحد قابل للغسل. يوفر هذا الفلتر مستويات تنقية عالية ويمنع وصول جسيمات الغبار الصغيرة إلى المحرك وإتلافه. يمكن غسل الفلتر.
تحتوي المجموعة على فلتر إسفنجي واحد قابل للغسل. يوفر هذا الفلتر حماية إضافية للمحرك، ويُوضع بجوار فلتر المحرك القابل للغسل. يمكن غسل الفلتر.