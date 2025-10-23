فلتر لمخرج الهواء

تحتوي المجموعة على فلتر عادم واحد. يلتقط الفلتر جسيمات الغبار الصغيرة قبل إعادة توزيع الهواء في الغرفة، ما يضمن هواءً نقيًا وخاليًا من الغبار في منزلك.