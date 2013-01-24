أجواء كلاسيكية

راديو بتقنية Bluetooth ويعمل على الطاقة الرئيسية يجمع ما بين الأسلوب الأصلي من حقبة الخمسينات والأداء العصري. صندوق خشبي وأقراص نحاسية وشاشة قابلة للخفت ليشكّل هذا المنتج قطعة مركزية مثالية في أي غرفة. بالإضافة إلى ذلك، يزوّدك موالف الراديو الرقمي بإشارة استقبال واضحة. إكتشف كلّ المميزات