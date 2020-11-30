العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- دليل التركيب السريع
- سلك طاقة التيار المتردد (VDE والمملكة المتحدة)
TAVS700/98
أجواء كلاسيكية
راديو بتقنية Bluetooth ويعمل على الطاقة الرئيسية يجمع ما بين الأسلوب الأصلي من حقبة الخمسينات والأداء العصري. صندوق خشبي وأقراص نحاسية وشاشة قابلة للخفت ليشكّل هذا المنتج قطعة مركزية مثالية في أي غرفة. بالإضافة إلى ذلك، يزوّدك موالف الراديو الرقمي بإشارة استقبال واضحة.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يشيد هذا الراديو المزوّد بتقنية Bluetooth براديو سطح الطاولة الكلاسيكي Philetta 254 من Philips، إذ ينضح الصندوق الخشبي الكلاسيكي جاذبية. وتعيدك شبكة مكبر الصوت ومفاتيح التحكم الثنائية بتفاصيلها المستمدّة من الخمسينات إلى عصر سيطرَت فيه موسيقى الجاز والروك آند رول على البث الإذاعي.
تتميّز شاشة الساعة الرقمية الواضحة والبسيطة بإمكانية تخفيتها، لسهولة العثور على المستوى المثالي لغرفتك. عندما تغيب الشمس، اضغط على مفتاح القائمة للوصول إلى شدة الإضاءة وتغييرها.
يتميّز هذا الراديو الكلاسيكي بموالف راديو FM رقمي واتصال Bluetooth للبث من جهازك المحمول. يتيح موالف الراديو الرقمي استقبالاً واضحًا ونقيًا. يمكنك تعيين لغاية 20 إعداد FM مسبقًا و20 إعداد DAB مسبقًا لمحطاتك المفضّلة.
يقدّم مكبرا الصوت بنطاق كامل مقاس 3 بوصات صوتًا نقيًا وواضحًا. تملأ الفتحة العاكسة للجهير طبقات الصوت المنخفضة، ما يقدّم لك صوت جهير قويًا وهادرًا. تتيح الشبكة باللون النحاسي دفق الصوت.
بمجرد الضغط بشكل موجز على زر الطاقة، يصبح هذا الراديو جاهزًا للإقران. يبلغ النطاق اللاسلكي 10 أمتار: وهو مثالي في حال كان جهازك في غرفة أخرى. يوفر المفتاحان المزدوجا الطبقات بتصميم كلاسيكي إمكانية تحكم بمستوى الصوت والمصدر ومحطات DAB+/FM والمزيد غير ذلك.
فتحة عاكسة للجهير، لطبقات صوت منخفضة كاملة وقوية
تتيح الشبكة باللون النحاسي دفق الصوت
يُعتبر Bluetooth تقنية اتصالات لاسلكية قريبة المدى تتميز بقوة فائقة وتوفير للطاقة. تسمح لك هذه التقنية بإنشاء اتصال لاسلكي مع جهاز iPod أو iPhone أو iPad أو أجهزة Bluetooth أخرى مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر اللوحي أو حتى أجهزة الكمبيوتر المحمول. وبالتالي، يمكنك الاستمتاع بالموسيقى المفضلة لديك أو الصوت الصادر من الفيديو أو الألعاب لاسلكيًا عبر مكبر الصوت هذا بكل سهولة.
الصوت
مكبرات الصوت
إمكانية الاتصال
جهاز الموالفة/استقبال الإشارات/إرسال الإشارات
الراحة
التوافق
الملحقات
الأبعاد
الساعة
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.