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مكبر صوت لاسلكي

TAVS500/00

موسيقى الجاز الرائعة

شكل يعشقه القلب وصوت يحثّك على الرقص. يتميّز مكبر الصوت الكبير هذا بتصميم كلاسيكي وتقنية Bluetooth، ليمنحك وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات، وصوت جهير قويًا، وإدخال aux للاتصال بأي مصدر. وتضفي التفاصيل الأصلية من حقبة الخمسينات لمسة ساحرة لا تفنى موضتها على المزيج.

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موسيقى الجاز الرائعة

  • Bluetooth®‎

  • قدرة إخراج تبلغ 10 واط

  • وقت تشغيل يبلغ 10 ساعات.

مفاتيح تحكّم ومقبض تحكّم بمستوى الصوت باللون النحاسي

مفاتيح تحكّم ومقبض تحكّم بمستوى الصوت باللون النحاسي

الأبعاد: 180‏x‏84‏x‏140 مم

إدخال Aux، للاتصال بأي مصدر تقريبًا

يتيح لك مقبس إدخال aux حجم 3,5 مم الموجود في الجزء الخلفي من مكبر الصوت الاتصال بأي مصدر صوت خارجي تقريبًا؛ بدءًا من جهاز تشغيل الأسطوانات، ومشغل MP3، ووصولاً إلى مشغل أقراص CD: يمكنك تشغيل مجموعة الموسيقى الكاملة طالما أنك تستخدم الكبل المناسب.

المواصفات التقنية

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