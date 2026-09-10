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جديد

Retroمشغل أسطوانات Bluetooth®

TAV9000F/73

تينا

كل الإحساس. كل الروح. امنح الموسيقى التي تحبها القوة مع مشغّل الأسطوانات المتكامل بتقنية Bluetooth®، الذي يشغّل الأسطوانات ويبث الموسيقى ويلتقط محطات الراديو أيضاً. ستحصل على تصميم ريترو يخطف الأنظار، ومكبرات صوت مدمجة مذهلة لصوت ستيريو هائل.

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تينا

  • تصميم ريترو، صوت عصري

  • 240 W كحد أقصى (120 W RMS)

  • مشغّل أسطوانات بسرعتين

  • راديو FM، وتقنية Bluetooth® 5.4

تصميم من الماضي، وصوت من الحاضر

تصميم من الماضي، وصوت من الحاضر

يستحضر التصميم الجريء المستوحى من منتصف القرن تصاميم أجهزة راديو Philips الأسطورية من ثلاثينيات وخمسينيات القرن الماضي، بينما يعيدك الصوت الغني والقوي إلى الحاضر. وتتناغم التفاصيل الكلاسيكية، مثل الهيكل الخشبي وشبكة مكبر الصوت المقعّرة، بشكل مثالي مع المزايا العصرية مثل Bluetooth® وتطبيقنا المرافق العملي.

صوت قوي بشكل مذهل من مكبرات الصوت المدمجة

صوت قوي بشكل مذهل من مكبرات الصوت المدمجة

استمتع بصوت غني ودافئ يهزّ الروح بقوة تصل إلى 240 W كحد أقصى (120 W RMS) عند البث أو الاستماع إلى الراديو، وبقوة تصل إلى 120 W كحد أقصى (60 W RMS) عند تشغيل الأسطوانات. يتكامل محرّكان صوتيان كبيران ومضخّما صوت عالي التردد مع مضخّم صوت جهير ومنفذ انعكاس جهير، ليملأ الصوت الأجواء بنغمات عالية محلّقة، ونغمات متوسطة معبّرة، ونغمات منخفضة قوية ومضبوطة.

مشغّل أسطوانات بسير وسرعتين. مصمم لتحمّل القوة

مشغّل أسطوانات بسير وسرعتين. مصمم لتحمّل القوة

يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm على الطبق المصنوع من الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. ويضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، تتبّع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال للأخاديد بدقة: عند أعلى مستويات الصوت، ستشتعل أجواء الحفلة، لكن أسطواناتك ستظل ثابتة.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. إن علامة كلمة Bluetooth® وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.، وعلامة كلمة Auracast™ وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.