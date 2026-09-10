مشغّل أسطوانات بسير وسرعتين. مصمم لتحمّل القوة

يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm على الطبق المصنوع من الألومنيوم المصبوب، كما يمكن إزالة غطاء الغبار إذا كنت تفضّل استخدام The Tina من دونه. ويضمن ذراع الالتقاط المصنوع من الألومنيوم والمزوّد بثقل موازن، إلى جانب آلية مقاومة الاهتزاز، تتبّع إبرة Audio-Technica القابلة للاستبدال للأخاديد بدقة: عند أعلى مستويات الصوت، ستشتعل أجواء الحفلة، لكن أسطواناتك ستظل ثابتة.