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جديد
TAT2600BK/97
اعزل الضوضاء، واضبطها بما يناسبك
انطلق بسلاسة خلال يومك مع سماعات الأذن اللاسلكية بالكامل التي تتميز بخفة أكبر وملاءمة أفضل وصوت رائع. تتيح لك خاصية إلغاء الضوضاء النشط الاستماع من دون تشتيت، بينما تحافظ أطراف الأذن ذات الملمس على ثبات السماعات براحة في مكانها. ويضفي الغطاء الناعم الملمس على العلبة مظهراً وإحساساً أكثر فخامة.
سماعات صغيرة. ملاءمة مريحة
إلغاء الضوضاء النشط
تقنية 4 ميكروفونات
صوت طبيعي. جهير ديناميكي
تمنحك رؤوس الأذن SecureFit ذات السطح المحبب ثباتًا أخف وأكثر راحة، مع توفير عزل محكم لصوت أفضل. وتتيح لك ميزات مثل Dynamic Bass الاستمتاع بالقوة الكاملة لأغانيك المفضلة حتى عند الاستماع بمستوى صوت منخفض.
تعمل ميزة إلغاء الضوضاء النشط على تقليل الضوضاء الخارجية لتتمكن من التركيز على موسيقاك وبودكاستك ومكالماتك. يمكنك تشغيلها أو إيقافها عبر سماعات الأذن أو تطبيقنا المرافق، كما يتيح وضع الوعي سماع الأصوات الخارجية من جديد.
تتميز سماعات الرأس هذه بتجهيز مكوّن من أربعة ميكروفونات، حيث يعمل اثنان منها مع خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحد من الضوضاء لتمنحك مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يجري من حولك.