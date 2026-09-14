تقنية 4 ميكروفونات. مكالمات أكثر وضوحاً، حتى في الأماكن المزدحمة

تتميز سماعات الرأس هذه بتجهيز مكوّن من أربعة ميكروفونات، حيث يعمل اثنان منها مع خوارزمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للحد من الضوضاء لتمنحك مكالمات فائقة الوضوح. حتى لو كنت في مقهى مزدحم، سيصل صوتك بوضوح ولن يتشتت انتباه الشخص الذي تتحدث إليه بسبب ما يجري من حولك.