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سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

TAT2205BK/00
  • جاهزة للاستخدام على الدوام جاهزة للاستخدام على الدوام جاهزة للاستخدام على الدوام
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    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    TAT2205BK/00

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات الرأس اللاسلكية بالكامل والمثبّتة في الأذن

    جاهزة للاستخدام على الدوام

    هل من منتج مفيد أكثر من سماعات رأس لاسلكية بالكامل مع علبة شحن تتّسع في جَيب الجينز الضيّق؟ تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن بأنها مقاومة للطرطشة والتعرّق، وتمنحك صوتًا رائعًا ووقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

      جاهزة للاستخدام على الدوام

      • مشغلات حجم 6 مم/جزء خلفي مقفل
      • Bluetooth®‎

      مقاومة للطرطشة والتعرّق بتصنيف IPX4

      لا يمكن لعلبة الشحن الصغيرة أن تكون عملية أكثر، وهذه السماعات اللاسلكية بالكامل مقاومة أيضًا للطرطشة من أي اتجاه. ولا تتأثر بالقليل من التعرّق، كما لا داعي للقلق في حال فاجأك المطر.

      علبة شحن صغيرة للغاية لوقت تشغيل يصل إلى 12 ساعة

      تنقل على الطريق وبحوزتك شواحن متعددة. يمكنك الحصول على وقت تشغيل لغاية 4 ساعات من عملية شحن واحدة، بالإضافة إلى 8 ساعات إضافية من علبة مشحونة بالكامل. تقدّم لك عملية شحن قصيرة من 15 دقيقة داخل العلبة وقت تشغيل يستمر لساعة. يستغرق شحن العلبة بالكامل ساعتين بواسطة USB-C.

      ملاءمة مريحة ومُحكمة

      يمكنك الحصول على صوت رائع من المشغّلات المصنوعة من النيوديميوم بحجم 6 مم والاستمتاع بالموسيقى براحة حقيقية بفضل التصميم المريح والخفيف الوزن. وتساعدك أغطية سدادات الأذن الناعمة والقابلة للتبديل على إيجاد ملاءمة مريحة في الأذن.

      أزرار سماعة الرأس للتحكّم بالموسيقى والمكالمات

      يتوفر زر على كل سماعة أذن لتسهيل التحكم بعملية الاستماع إلى الموسيقى. يمكنك تخطي الأغاني أو إيقافها مؤقتًا، وتلقي المكالمات أو رفضها، والمزيد غير ذلك.

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك الذكي بسهولة

      قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من دون لمسه. اطلب من المساعد الصوتي في هاتفك الذكي تشغيل الموسيقى والحصول على التوجيهات والتحقق من المعلومات والمزيد.

      إقران ذكي. اعثر على جهازك المزوّد بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      تصبح سماعات الأذن جاهزة للإقران في اللحظة التي تُخرجها من علبة الشحن الخاصة بها. وبعد أقرانها، تتذكر سماعات الأذن الجهاز الأخير الذي اقترنت به.

      المواصفات التقنية

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • HFP
        • HSP
        • AVRCP
        إصدار Bluetooth
        5.1
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10  أمتار

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        أغطية للأذنين
        3 أحجام
        كبل USB
        كبل USB (من النوع A إلى النوع C)

      • الراحة

        إدارة المكالمات
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة
        • التنقّل بين مكالمتين

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        وقت تشغيل الموسيقى
        4+8  س
        مدّة الانتظار
        50 ساعة
        مدّة التحدث
        3 ساعة
        قابلة للشحن
        نعم

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        قطر السماعة
        6 ملم
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        16 أوم
        الحساسية
        90  ديسيبل

      • الكرتون الداخلي

        الوزن الإجمالي
        0.5  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95229 10989 0
        الارتفاع
        10.4  سم
        الطول
        18.7  سم
        الوزن الصافي
        0.096  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        وزن العلبة فارغة
        0,404  كلغ
        العرض
        12.8  سم

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        4.25  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10989 3
        الارتفاع
        24.5  سم
        الطول
        37.5  سم
        الوزن الصافي
        0,768  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24
        وزن العلبة فارغة
        3,482  كلغ
        العرض
        27.5  سم

      • أبعاد العلبة

        العمق
        4  سم
        EAN
        48‎ 95229 10989 6
        الوزن الإجمالي
        0,153  كلغ
        الارتفاع
        18  سم
        الوزن الصافي
        0.032  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        وزن العلبة فارغة
        0,121  كلغ
        العرض
        9.5  سم

      • أبعاد المنتج

        العمق
        3.7  سم
        الارتفاع
        2.9  سم
        الوزن
        0.032  كلغ
        العرض
        5.5  سم

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20125 5

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