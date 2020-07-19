موسيقى رائعة

شغّل المحتوى الذي تحبّه بفضل مكبر الصوت المزوّد بتقنية Bluetooth والذي يتميّز بشكل جميل يتماشى مع أي ديكور. ستحصل على وقت تشغيل يبلغ 20 ساعة وصوت غني مع جهير دافئ. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر وظيفة بنك الطاقة لشحن الهواتف، كما يضفي القماش المخصص لمكبرات الصوت والمصنوع من مزيج من الصوف أناقة عصرية.