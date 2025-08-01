يضيء ويقدم صوتاً قوياً
انطلق مع مكبر الصوت الصغير المقاوم لرذاذ الماء، والذي يمنحك ما يصل إلى 20 ساعة من التشغيل بشحنة واحدة. تضفي أضواء LED المميزة أجواءً رائعة، وتوفر Bass+ صوت جهير عميق بأي مستوى صوت، كما يمكنك الاتصال بمكبرات صوت أخرى للحصول على صوت أقوى.
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إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يضيء ويقدم صوتاً قوياً عرض ضوئي بتقنية LED Bass+ وAuracast™ وقت تشغيل 20 ساعة حزام معصم ومقاوم لرذاذ الماء
صوت صاخب مع صوت جهير عميق رائع عند أي مستوى صوت
وقت تشغيل طويل وتوضيب سهل وقدرة على تحمل القليل من المياه
تشغيل عبر Bluetooth® واتصال متعدد النقاط وتشغيل USB
تطبيق Philips Entertainment. تحكم ذكي في مكبر الصوت
بلاستيك معاد تدويره ومعتمد من GRS
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Sound
قوة الإخراج (RMS)
10W نظام الصوت
أحادي تحسين الصوت
Bass+ الاستجابة للتردد
90 Hz - 20 KHz قدرة الخرج (MAX)
20W
Loudspeakers
قطر المشغّل بنطاق كامل
48mm عدد المشغلات بنطاق كامل
1 تكوين المشغّل
المجموعة الكاملة عدد قنوات الصوت
1 مشع غير فعال
2
إمكانية الاتصال
نوع الكبل
كابل شحن USB (Type-C) USB
النوع A (تشغيل), النوع C (شحن) إصدار Bluetooth
5.4 ملفات تعريف Bluetooth
A2DP, AVRCP, HFP, دعم الإقران المتعدد, صيغة البث: SBC نطاق Bluetooth
خط النظر، 30 م أو 100 قدم معيار DLNA
لا اتصال مكبرات صوت متعددة
نعم استخدام مكبرات صوت متعددة
البث, استقبال, استيريو تقنية مكبرات الصوت المتعددة
Auracast TX/RX, TWS
Supported Audio Formats
Bluetooth
SBC USB
MP3
الملاءمة
إيقاف تشغيل الطاقة التلقائي
نعم سهولة التجهيز
الإقران التلقائي إدارة المكالمات
الرد/إنهاء المكالمة التحكم في مستوى الصوت
زر تبديل لمسي المقاومة للمياه
IPX5 ميكروفون مضمن
نعم تأثير الضوء
نعم، 5 أوضاع إضاءة شاشة عرض
لا مكالمات بدون استخدام اليدين
نعم
التوافق
تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
نعم
الطاقة
قدرة البطارية
2500mAh، 3.7V نوع البطارية
ليثيوم (مضمنة) فترة التشغيل مدوّنة على البطارية
20
ساعة (ساعات) وقت الشحن
2.5 ساعة بنك الطاقة
لا
Packaging dimensions
الارتفاع
20.7
سم نوع العلبة
علبة طريقة العرض على الرف
أفقي العرض
8.9
سم العمق
8.2
سم عدد المنتجات المضمّنة
1 الوزن الإجمالي
0.622
كلغ الوزن الصافي
0.524
كلغ وزن العلبة فارغة
0.098
كلغ
أبعاد المنتج
الارتفاع
7.1
سم العرض
18.1
سم العمق
7.1
سم الوزن
0.477
كلغ
الملحقات
الملحقات المضمّنة
دليل البدء السريع, كتيّب الضمانة العالمية, ورقة ضمان السلامة الكبل
كبل شحن USB
Design
اللون
أسود
Sustainability
غلاف بلاستيكي
يحتوي على 53% من مزيج البولي كربونات وأكريلونيتريل بوتادين ستايرين المعاد تدويره بعد الاستهلاك والمعتمد من GRS
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ما محتويات الصندوق؟
العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق دليل التركيب السريع بطاقة الضمان كتيّب الضمانة العالمية
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علامة Bluetooth® النصية وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة Auracast™ النصية وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. يعني تصنيف IPX5 أن مكبر الصوت محمي من تدفقات الماء.
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