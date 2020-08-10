ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TAS1505B/00
اصطحب معك أجواء الحفلة
اصطحب معك أجواء الحفلة بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الصغير بما يكفي لتتمكّن من تعليقه في معصمك! يتميّز مكبر الصوت الصغير هذا بأنه مقاوم للمياه كليًا ويمنحك صوتًا مدويًا بشكل مذهل نسبة لحجمه.
Bluetooth®
قدرة إخراج تبلغ 2,5 واط
وقت تشغيل يبلغ 8 ساعة
معيار المقاوَمة للمياه IPX7
اختر ما يناسبك دائمًا. يتوفر مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا بألوان متعددة، لتعبّر عن أسلوبك. ويسهّل رباط الحمل المتطابق حمل مكبر الصوت أينما ذهبت.