المنتجاتالدعم
en/ar

ضمان لمدة عامين

جميع السلاسل

  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة للمنتج البديل
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • صورة المنتج قيد الاستخدام
  • الصورة الأولية

تم إيقافه

مكبر صوت لاسلكي

TAS1505B/00

اصطحب معك أجواء الحفلة

اصطحب معك أجواء الحفلة بفضل مكبر الصوت بتقنية Bluetooth الصغير بما يكفي لتتمكّن من تعليقه في معصمك! يتميّز مكبر الصوت الصغير هذا بأنه مقاوم للمياه كليًا ويمنحك صوتًا مدويًا بشكل مذهل نسبة لحجمه.

عرض جميع المزايا

اصطحب معك أجواء الحفلة

  • Bluetooth®‎

  • قدرة إخراج تبلغ 2,5 واط

  • وقت تشغيل يبلغ 8 ساعة

  • معيار المقاوَمة للمياه IPX7

اتصال Bluetooth متين جدًا

مشغل حجم 1,6 بوصة، لصوت مفعم بالحيوية

اختر اللون الذي يناسبك. عبّر عن أسلوبك

اختر ما يناسبك دائمًا. يتوفر مكبر الصوت بتقنية Bluetooth هذا بألوان متعددة، لتعبّر عن أسلوبك. ويسهّل رباط الحمل المتطابق حمل مكبر الصوت أينما ذهبت.

المواصفات التقنية

الحصول على الدعم لهذا المنتج

العثور على الأسئلة المتداولة ودلائل المستخدم والمعلومات حول الحماية والنصائح