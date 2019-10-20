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سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

TAPH802BK/00
  • تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة
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    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    TAPH802BK/00

    تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة

    بغض النظر عن وجهتك، سيصبح تنقلك أكثر متعة بفضل سماعات الرأس اللاسلكية هذه والمثبتة فوق الأذن، مع صوت متوازنٍ ودقيق ووقت تشغيل يصل إلى 30 ساعة. أما إذا كنت بحاجة إلى وقت إضافي، فما عليك سوى شحنها بسرعة لتحصل على طاقة إضافية لفترة تتراوح ما بين ساعتَين و6 ساعات إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة

    بغض النظر عن وجهتك، سيصبح تنقلك أكثر متعة بفضل سماعات الرأس اللاسلكية هذه والمثبتة فوق الأذن، مع صوت متوازنٍ ودقيق ووقت تشغيل يصل إلى 30 ساعة. أما إذا كنت بحاجة إلى وقت إضافي، فما عليك سوى شحنها بسرعة لتحصل على طاقة إضافية لفترة تتراوح ما بين ساعتَين و6 ساعات إكتشف كلّ المميزات

    تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة

    بغض النظر عن وجهتك، سيصبح تنقلك أكثر متعة بفضل سماعات الرأس اللاسلكية هذه والمثبتة فوق الأذن، مع صوت متوازنٍ ودقيق ووقت تشغيل يصل إلى 30 ساعة. أما إذا كنت بحاجة إلى وقت إضافي، فما عليك سوى شحنها بسرعة لتحصل على طاقة إضافية لفترة تتراوح ما بين ساعتَين و6 ساعات إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة

    بغض النظر عن وجهتك، سيصبح تنقلك أكثر متعة بفضل سماعات الرأس اللاسلكية هذه والمثبتة فوق الأذن، مع صوت متوازنٍ ودقيق ووقت تشغيل يصل إلى 30 ساعة. أما إذا كنت بحاجة إلى وقت إضافي، فما عليك سوى شحنها بسرعة لتحصل على طاقة إضافية لفترة تتراوح ما بين ساعتَين و6 ساعات إكتشف كلّ المميزات

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      • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
      • مثبتة فوق الأذن

      لكل تنقل. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة.

      أسبوع بعد أسبوع، تلبي سماعات الرأس هذه التنقل الأكثر تطلبًا. وتستغرق عملية شحن واحدة ساعة ونصف فقط وتوفر لك وقت تشغيل أو تحدث يبلغ 30 ساعة. ستوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتيَن أو 6 ساعات. تابع الاستماع في كل أيام الأسبوع.

      صوت دقيق. جهير قوي

      توفر المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم والتي تمت موالفتها بطريقة مثالية جهيرًا عميقًا وترددًا واضحًا للمدى المتوسط

      تصميم مرن

      تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بغطاءي أذن ناعمَين يمكن طيّهما بدقة بطريقتَين. يمكنك طيّهما بشكل مسطّح، ما يعتبر مثاليًا لتخزينهما في درج مكتبك؛ أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع في جيب معطفك وحقائبك.

      الشحن السريع. شحن لمدة 15 دقيقة وتشغيل لمدة 6 ساعات

      ستوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتيَن أو 6 ساعات. تابع الاستماع في كل أيام الأسبوع.

      الشحن المستعجل. شحن لمدة 5 دقائق وتشغيل لساعتين

      إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الطاقة بعد، اشحن المنتج لمدة 5 دقائق فقط لتشغيله لساعتَين إضافيتَين.

      ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

      لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

      زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

      يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. فإن كانت الأغنية الحالية لا تعجبك، يمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما، والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.

      راحة مثالية

      تغطي بطانتا غطاءي الأذن الناعمتان أذنيك بالكامل، لعزل الأصوات الخارجية بطريقة غير نشطة. تتميّز عصبة الرأس بأنها خفيفة الوزن وسهلة الضبط وناعمة، لتفادي تشابك سماعات الرأس هذه في شعرك.

      عزل غير نشط وممتاز للضوضاء من أجل الانغماس

      لعزل الأصوات الخارجية بطريقة غير نشطة.

      صوت عالي الدقة. استمع إلى أدق التفاصيل

      تتميّز سماعات الرأس بصوت عالي الجودة فتسمح لك أن تشعر بالتأثير الكامل لكل نوتة موسيقية، بغض النظر عن الموسيقى التي تحبها، بدءًا من أصوات البيانو الرنانة ووصولاً إلى موسيقى الروك المدوّية. عندما تتصل بمصدر صوت عالي الجودة، ستتمكّن من الاستفادة بالكامل من عدم خسارة الصوت الذي يتم تسجيله على معدل عينة أعلى من الأقراص المضغوطة، لأداء مذهل وينبض بالحياة.

      المواصفات التقنية

      • التصميم

        اللون
        أسود

      • الملحقات

        كبل USB
        نعم
        كبل الصوت
        نعم

      • إمكانية الاتصال

        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        4.2
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • مكالمة قيد الانتظار
        • التنقّل بين مكالمتين
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة
        • التبديل بين المكالمات والموسيقى

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        وقت تشغيل الموسيقى
        30
        قابلة للشحن
        نعم
        مدّة الانتظار
        200* ساعة
        مدّة التحدث
        30* ساعة

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        نطاق التردد
        7 - 40000 هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        نوع المغناطيس
        النيوديميوم
        طاقة الإدخال القصوى
        30 ملي واط
        الحساسية
        98
        قطر السماعة
        40 ملم

      • أبعاد العلبة

        EAN
        48‎ 95229 10189 0
        العمق
        7
        الارتفاع
        25
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        العرض
        21.5
        الوزن الإجمالي
        0,588
        الوزن الصافي
        0.26
        وزن العلبة فارغة
        0,328

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‎1 48 95229 10189 7
        الارتفاع
        26
        الطول
        23,7
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        العرض
        22.9
        الوزن الإجمالي
        2,187
        الوزن الصافي
        0.78
        وزن العلبة فارغة
        1,407

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20046 3

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