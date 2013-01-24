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سماعات رأس لاسلكية

TAKH402PK/00
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    سماعات رأس لاسلكية

    TAKH402PK/00

    المع كالنجم

    اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية

    المع كالنجم

    اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة. إكتشف كلّ المميزات

    المع كالنجم

    اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة. إكتشف كلّ المميزات

    سماعات رأس لاسلكية

    المع كالنجم

    اجعلهم يستعدّون للاحتفال مع سماعات الرأس على الأذن العصرية التي تضيء. لقد تمّ تحديد مستوى الصوت في سماعات الرأس اللاسلكية المتينة هذه على 85 ديسيبل. بالإضافة إلى ذلك، تسمح لوحة LED متوفرة في غطاء الأذن للأطفال بإضفاء بعض السطوع على أسلوبهم بفضل أضواء ملونة. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل الأطفال

      المع كالنجم

      • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
      • مثبتة على الأذن
      • بطانات أذن ناعمة

      وقت تشغيل يستمر 20 ساعة. لا أسلاك ولا تشابك

      سيحب الأطفال سماعات الرأس اللاسلكية على الأذن هذه سواء أرادوا استخدامها أثناء الرحلات أو لدى مشاهدة الأفلام ومقاطع الفيديو لفترات طويلة جداً. فهي توفر لهم وقت تشغيل يستمر 20 ساعة لدى شحنها مرة واحدة فقط: وتقدّم بذلك طاقة تكفي للترفيه لبضعة أيام أو أكثر.

      مشغلات صوتية حجم 32 مم. صوت نقي

      بفضل تصميمها المخصص لحماية أذنَي الصغار، تتميّز سماعات الرأس هذه بمشغلات صوتية حجم 32 مم تم تحديد مستوى الصوت فيها على 85 ديسبيل. وبالتالي، يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.

      وساداتا أذنَين ووسادة عصبة رأس مريحة. مثالية لأذنَي الصغار

      توفر وسادتا غطائَي الأذنَين ووسادة عصبة الرأس الناعمة الراحة للأطفال، سواء كانوا يستمعون إلى الموسيقى أو يشاهدون مقاطع الفيديو المفضلة لديهم على موقع YouTube.

      غطاءا أذنَين قابلان للتخصيص. الملصقات مضمّنة

      حتى أنها تشمل ملصقات مضمّنة، ليتمكّن الأطفال من تزيين سماعات رأسهم بالطريقة التي يريدونها!

      تصميم قابل للطي بشكل مسطّح وصغير الحجم. سهولة في التخزين

      تتميّز سماعات الرأس على الأذن اللاسلكية هذه المصممة للأطفال بتصميم ذكي يمكن طيه باتجاهين. يمكنك طيّها بشكل مسطّح لتتمكن من تخزينها في الدرج في غرفة النوم، أو يمكنك طيّها بشكل مسطّح نحو الداخل لتشكّل حزمة صغيرة تتسع في جيب معطفك أو حقيبتك.

      عصبة رأس مرنة قابلة للضبط. يمكنك ليّها وطيّها

      يمكن ضبط عصبة الرأس المتينة والمرنة بسهولة وهي صلبة بما يكفي لتتحمل صدمة رميها في حقيبة الظهر أو سقوطها على الأرض. ويمكن حتى ليّها بقوة من دون أن تنكسر. فمهما فعل الأطفال بسماعاتهم، ستبقى سليمة وقطعة واحدة.

      لوحات ضوء LED في غطائَي الأذنَين

      يضمّ غطاءا الأذنَين لوحتَي LED تضيئان لتضيفا لمسة مميزة على الأسلوب العصري. ويمكنك انتقاء أحد الخيارات الأربعة: الأضواء الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء، أو يمكنك اختيار مزيج من الأضواء الثلاثة معًا! يكفي أن تضغط ببساطة على الزر في غطاء الأذن لانتقاء خيار الضوء وتغييره.

      إقران ذكي. اعثر على أجهزتك المزوّدة بتقنية Bluetooth تلقائيًا

      يسمح لك الضغط مرة واحدة مطوّلاً على الزر المتعدد الوظائف بإعداد سماعات الرأس اللاسلكية هذه المزودّة بتقنية Bluetooth لإقرانها. وحالما يتم إقرانها، تتذكر السماعات الجهاز الأخير الذي قمت بإقرانها به.

      تحكّم بزر سهل الاستخدام

      يسمح الزر السهل الاستخدام للأطفال بتلقي مكالمة أو تغيير أغنية أو إيقاف تشغيل ما يستمعون إليه مؤقتًا بسهولة، من دون لمس هواتفهم الذكية. كذلك، يسهُل الوصول إلى زرَي تحديد مستوى الصوت في قاعدة غطاء الأذن وزر ضوء LED.

      تحديد مستوى الصوت على 85 ديسبيل

      يمكنك الاسترخاء والاطمئنان لعلمك بأن أطفالك يستمتعون بأغانيهم وبمقاطع الفيديو والألعاب بشكل آمن.

      المواصفات التقنية

      • الصوت

        نظام الصوت
        مغلق
        نوع المغناطيس
        NdFeB
        الاستجابة للتردد
        20 - 20000  هرتز
        المقاومة
        32 أوم
        قطر السماعة
        32 ملم
        طاقة الإدخال القصوى
        10 ملي واط
        غشاء مرن
        بولي إيثيلين تيرفثالات
        الحساسية
        95 ديسبيل
        نوع
        ديناميكي

      • إمكانية الاتصال

        الميكروفون
        ميكروفون مضمن
        ملفات تعريف Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        إصدار Bluetooth
        5.0
        الحد الأقصى للنطاق
        لغاية 10 م  أمتار

      • الراحة

        التحكم في شدة الصوت
        نعم
        إدارة المكالمات
        • مكالمة قيد الانتظار
        • الرد/إنهاء المكالمة
        • رفض المكالمة

      • الملحقات

        دليل البدء السريع
        نعم
        كبل USB
        نعم

      • الطاقة

        نوع البطارية
        ليثيوم بوليمر
        مدّة الانتظار
        800 ساعة
        مدّة التحدث
        20 ساعة
        وقت تشغيل الموسيقى
        20  س

      • التصميم

        اللون
        زهري

      • أبعاد المنتج

        الارتفاع
        16  سم
        العرض
        3.5  سم
        العمق
        15  سم
        الوزن
        0,114  كلغ

      • أبعاد العلبة

        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        الارتفاع
        20  سم
        العرض
        17  سم
        العمق
        4.5  سم
        الوزن الإجمالي
        0,215  كلغ
        الوزن الصافي
        0,123  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0.092  كلغ
        EAN
        ‎48 95229 10094 7

      • الكرتون الخارجي

        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        3
        الطول
        23.5  سم
        العرض
        19.6  سم
        الارتفاع
        16,1  سم
        الوزن الإجمالي
        0.796  كلغ
        الوزن الصافي
        0.369  كلغ
        وزن العلبة فارغة
        0,427  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95229 10094 4

      • UPC

        UPC
        8‎ 40063 20039 5

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