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  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
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  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة
  • مصمم لصوت عالي الدقة

Fidelioمشغل أسطوانات Bluetooth®

TAFT1/10

مصمم لصوت عالي الدقة

يدعوك مشغل الأسطوانات FT1 المزود بتقنية Bluetooth® إلى الاستمتاع بالموسيقى التي تحبها بأقصى درجات الرفاهية. يدور طبق الألمنيوم المصبوب بدقة ليشغّل أسطوانات الفينيل بسلاسة، كما يتوفر مشغل أقراص CD مدمج. ويمكنك إعداده وتشغيله لاسلكياً أو سلكياً.

عرض جميع المزايا

مصمم لصوت عالي الدقة

  • مشغل أسطوانات ومشغل أقراص CD

  • Bluetooth® 5.4، Auracast™

  • مكوّنات عالية الجودة

  • مخرج RCA إضافي، ومنفذ لسماعات الرأس

مشغل أسطوانات بسرعتين يعمل بالحزام

مشغل أسطوانات بسرعتين يعمل بالحزام

ألبومات. أسطوانات EP. أغانٍ منفردة. صُمم مشغل الأسطوانات Philips Fidelio FT1 بمكوّنات عالية الجودة لتستمتع بأفضل أداء من أسطواناتك لسنوات طويلة. يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm: ما عليك سوى تدوير مقبض التحكم الملموس ذي السرعتين لتحديد السرعة المناسبة، ثم إنزال الإبرة.

مشغل CD مدمج بصينية تحميل

مشغل CD مدمج بصينية تحميل

سواء كان قرصاً قديماً يضم مزيجاً من الأغاني من أيام زمان أو إصداراً جديداً، أدخل القرص الفضي في صينية التحميل الأمامية واستمتع بالموسيقى العزيزة عليك. يقبل مشغل CD المدمج جميع تنسيقات CD، ويمكنك الاطلاع على معلومات المقطع والتشغيل على شاشة LED الواضحة.

اتصال لاسلكي سهل. Bluetooth® وAuracast™

اتصال لاسلكي سهل. Bluetooth® وAuracast™

يقترن FT1 بسرعة مع مكبرات الصوت أو سماعات الرأس اللاسلكية عبر Bluetooth®. أو يمكنك استخدام Auracast™ لبث الأسطوانات وأقراص CD التي تشغّلها إلى أي عدد تريده من مكبرات الصوت المتوافقة، ما يجعله رائعاً للحفلات. ويمنحك دعم برنامج الترميز LC3 أفضل صوت ممكن.

المواصفات التقنية

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إخلاء المسؤولية

  1. علامة Bluetooth® النصية وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة Auracast™ النصية وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.