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TAFT1/10
مصمم لصوت عالي الدقة
يدعوك مشغل الأسطوانات FT1 المزود بتقنية Bluetooth® إلى الاستمتاع بالموسيقى التي تحبها بأقصى درجات الرفاهية. يدور طبق الألمنيوم المصبوب بدقة ليشغّل أسطوانات الفينيل بسلاسة، كما يتوفر مشغل أقراص CD مدمج. ويمكنك إعداده وتشغيله لاسلكياً أو سلكياً.
مشغل أسطوانات ومشغل أقراص CD
Bluetooth® 5.4، Auracast™
مكوّنات عالية الجودة
مخرج RCA إضافي، ومنفذ لسماعات الرأس
ألبومات. أسطوانات EP. أغانٍ منفردة. صُمم مشغل الأسطوانات Philips Fidelio FT1 بمكوّنات عالية الجودة لتستمتع بأفضل أداء من أسطواناتك لسنوات طويلة. يمكنك تشغيل أسطوانات الفينيل بسرعة 33 1/3 أو 45 rpm: ما عليك سوى تدوير مقبض التحكم الملموس ذي السرعتين لتحديد السرعة المناسبة، ثم إنزال الإبرة.
سواء كان قرصاً قديماً يضم مزيجاً من الأغاني من أيام زمان أو إصداراً جديداً، أدخل القرص الفضي في صينية التحميل الأمامية واستمتع بالموسيقى العزيزة عليك. يقبل مشغل CD المدمج جميع تنسيقات CD، ويمكنك الاطلاع على معلومات المقطع والتشغيل على شاشة LED الواضحة.
يقترن FT1 بسرعة مع مكبرات الصوت أو سماعات الرأس اللاسلكية عبر Bluetooth®. أو يمكنك استخدام Auracast™ لبث الأسطوانات وأقراص CD التي تشغّلها إلى أي عدد تريده من مكبرات الصوت المتوافقة، ما يجعله رائعاً للحفلات. ويمنحك دعم برنامج الترميز LC3 أفضل صوت ممكن.
علامة Bluetooth® النصية وشعاراتها هي علامات تجارية مسجلة مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وعلامة Auracast™ النصية وشعاراتها هي علامات تجارية مملوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc.