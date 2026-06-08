ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
TAE1000BK/00
اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
وصّلها بأي جهاز مزوّد بمقبس ستيريو عالمي مقاس 3.5 mm، إذ توفر سماعات الأذن هذه ملاءمة مريحة وثابتة لصوت غامر يرافقك أينما ذهبت.
سماعات أذن مريحة
وحدة تحكم مدمجة بالسلك
قابس ستيريو 3.5 mm
جهير غني وصوت نقي
تصميم صغير الحجم لراحة الارتداء، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.
ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقطوعاتك المفضلة؟ تقدم سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية بحجم 14.2 mm. استمتع بالاستماع المريح مع سماعات داخل الأذن تلائمك تماماً.
تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال مهما كانت الظروف.