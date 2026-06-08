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  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
  • اشعر بالإيقاع واستمتع بالملاءمة
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سماعات أذن مع ميكروفون

TAE1000BK/00

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وصّلها بأي جهاز مزوّد بمقبس ستيريو عالمي مقاس 3.5 mm، إذ توفر سماعات الأذن هذه ملاءمة مريحة وثابتة لصوت غامر يرافقك أينما ذهبت.

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  • سماعات أذن مريحة

  • وحدة تحكم مدمجة بالسلك

  • قابس ستيريو 3.5 mm

  • جهير غني وصوت نقي

تصميم مريح للارتداء طوال اليوم

تصميم صغير الحجم لراحة الارتداء، واستمتع براحة الاستماع طوال اليوم.

جهير غني وصوت نقي مهما كان ما تستمع إليه

ما متعة الحياة أثناء التنقل من دون مقطوعاتك المفضلة؟ تقدم سماعات الأذن هذه جهيراً غنياً بفضل مشغلات قوية بحجم 14.2 mm. استمتع بالاستماع المريح مع سماعات داخل الأذن تلائمك تماماً.

ميكروفون مدمج. انتقل من قائمة التشغيل إلى المكالمة في لحظة

تتميز سماعات الأذن الرائعة هذه بميكروفون مدمج يتيح لك الانتقال بسهولة من الاستماع إلى الموسيقى إلى تلقي المكالمات، لتبقى دائماً على اتصال مهما كانت الظروف.

المواصفات التقنية

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