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سماعات رأس لاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء

TABH305BK/00

جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.

قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك بصوت جهير قوي وصاخب. ابتعد عن مصادر تشتيت الانتباه بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تهدف سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه إلى تزويدك بالإيقاعات التي تحبّها. وتكفي عملية شحن واحدة لتشغيلها لغاية 15 ساعة، حتى عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة.

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جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.

  • مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق

  • مثبتة على الأذن

  • بطانات أذن ناعمة

  • يمكن طيّها بالكامل

غطاءا أذنين ناعمان يمكن توجيههما في أي اتجاه أو زاوية للحصول على راحة تامة

شحن لمدة ساعتين عبر USB

يؤدّي الضغط المزدوج على الزر إلى تنشيط المساعد الصوتي في هاتفك

قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من خلال الضغط المزدوج على الزر. اطلب من مساعد Google أو Siri إعداد قائمة التشغيل التالية أو الاتصال بالأصدقاء أو إرسال الرسائل لهم أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.

المواصفات التقنية

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