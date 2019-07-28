ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
TABH305BK/00
جهير قوي صاخب، بدون ضوضاء وإلهاء.
قم بتشغيل الموسيقى المفضلة لديك بصوت جهير قوي وصاخب. ابتعد عن مصادر تشتيت الانتباه بفضل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تهدف سماعات الرأس المثبّتة على الأذن واللاسلكية هذه إلى تزويدك بالإيقاعات التي تحبّها. وتكفي عملية شحن واحدة لتشغيلها لغاية 15 ساعة، حتى عند تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء النشطة.
مشغلات حجم 32 مم/جزء خلفي مغلق
مثبتة على الأذن
بطانات أذن ناعمة
يمكن طيّها بالكامل
قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك من خلال الضغط المزدوج على الزر. اطلب من مساعد Google أو Siri إعداد قائمة التشغيل التالية أو الاتصال بالأصدقاء أو إرسال الرسائل لهم أو التحقق من حالة الطقس والمزيد غير ذلك.
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