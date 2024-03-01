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  • صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك

    مكبر صوت عمودي 2.0

    TAB5109/10

    صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك

    مهما كان ما تحب مشاهدته أو لعبه، استمتع به أكثر! يمنحك مكبر الصوت العمودي هذا ذو المظهر الرائع وصغير الحجم صوتًا أوضح وتأثيرات صوتية أفضل. وتُنشئ تقنية الصوت المتطورة تجربة صوتية غامرة بغض النظر عمّا تشاهده.

    إكتشف كلّ المميزات

    مكبر صوت عمودي 2.0

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    صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك

    • قناة 2.0
    • منفذ HDMI ARC بقدرة 120 واط كحد أقصى
    • نظام Virtual:X من DTS
    • Dolby Digital Plus
    صوت تلفزيون أفضل بكل بساطة

    صوت تلفزيون أفضل بكل بساطة

    توفر لك قنوات 2.0 لمكبر الصوت العمودي هذا وتقنية الصوت الغامرة مستويات جديدة من الصوت لكل شيء تحبه. تتيح لك أوضاع EQ الأربعة اختيار نمط الصوت الذي يناسب ما تشاهده، ويمكنك أن تجعل الأصوات أكثر وضوحًا في أي وضع من خلال تنشيط نظام تحسين الحوار.

    تمتع بنظام Virtual:X من DTS للحصول على صوت ثلاثي الأبعاد غامر في أي غرفة

    تمتع بنظام Virtual:X من DTS للحصول على صوت ثلاثي الأبعاد غامر في أي غرفة

    يعمل التوافق مع نظام Virtual:X من DTS على تحويل صوت التلفزيون الخاص بك، ما يوفر لك تجربة صوت افتراضية ثلاثية الأبعاد بغض النظر عما يظهر على الشاشة! لا تحتاج إلى مكبرات صوت إضافية، فهو يعمل في أي غرفة: قم بتشغيله عبر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت العمودي، أو تطبيق Philips Home Entertainment.

    Dolby Digital Plus. صوت سينمائي في المنزل

    Dolby Digital Plus. صوت سينمائي في المنزل

    استمتع بمشاهدة جميع الأعمال الدرامية والألعاب عن قرب. يمنحك مكبر الصوت العمودي المتوافق مع Dolby Digital Plus تجربة صوت محيطي من دون الحاجة إلى مكبرات صوت إضافية. ستسمع الصوت وستشعر بالفرق.

    يتميز بمظهر رائع وسهل التثبيت

    يتميز بمظهر رائع وسهل التثبيت

    يبدو مكبر الصوت العمودي هذا رائعًا في أي غرفة. هل ثبّتَّ التلفزيون الخاص بك على الحائط؟ يمكنك أيضًا تثبيت مكبر الصوت العمودي هذا على الحائط باستخدام السنادات القابلة للفصل (مضمنة).

    تحكم في مكبر الصوت العمودي والتلفزيون من خلال جهاز تحكم عن بُعد فردي

    تحكم في مكبر الصوت العمودي والتلفزيون من خلال جهاز تحكم عن بُعد فردي

    يمكنك ضبط مستوى الصوت على مكبر الصوت العمودي الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. إذا كان لديك تلفزيون Ambilight من Philips، فستتيح لك وظيفة EasyLINK استخدام جهاز التحكم عن بُعد للتبديل بين أوضاع EQ المضبوطة مسبقًا لمكبر الصوت العمودي، وضبط صوت الجهير والصوت الثلاثي، والمزيد.

    قم بتوصيل مصادرك المفضّلة لصوت أضخم

    قم بتوصيل مصادرك المفضّلة لصوت أضخم

    يمنحك التوافق مع معيار Bluetooth LE Audio اتصالاً أكثر ثباتًا وصوتًا أفضل وتأخرًا أقل إذا كنت تقوم ببث قوائم التشغيل من جهاز ذكي متوافق أيضًا مع معيار Bluetooth LE Audio. يمكنك أيضًا توصيل مصادر الصوت بمكبر الصوت العمودي عبر منفذ إدخال الصوت أو منفذ USB أو الإدخال البصري.

    تطبيق Philips Home Entertainment

    نزّل التطبيق لتتمكن من استخدام جهازك الذكي للتبديل بين أوضاع صوت EQ، واختيار المصدر، وتفعيل الصوت المحيطي الافتراضي، وغير ذلك الكثير.

    المواصفات التقنية

    • Sound

      تحسين الصوت
      مزامنة الصوت, ضبط مستوى الصوت التلقائي, التحكم في الطنين الثلاثي والجهير
      قوة إخراج مضخم الصوت
      لا
      إعدادات معدل الترددات
      فيلم, الموسيقى
      التشويه الإجمالي الكلي
      <=10%
      قدرة الإخراج لنظام مكبر الصوت
      بقدرة 120 واط كحد أقصى/جذر متوسط المربع 60 واط

    • Loudspeakers

      نطاق تردد مضخّم الصوت
      لا Hz
      عدد قنوات الصوت
      2.0
      عدد مضخمات الصوت
      No
      مشغلات مضخم الصوت
      لا
      قطر مضخم الصوت
      لا
      نطاق تردد مكبر الصوت العمودي
      من 60 إلى 20 كلفن Hz
      معاوقة مكبر الصوت العمودي
      8 ohm
      المشغلات الأمامية
      2 بنطاق كامل (يسار+يمين)

    • إمكانية الاتصال

      Bluetooth
      جهاز استقبال
      إصدار Bluetooth
      5.4
      ملفات تعريف Bluetooth
      A2DP, AVRCP
      EasyLink (HDMI-CEC)
      نعم
      تشغيل USB
      نعم
      منفذ إدخال الصوت
      1‏x ‏3,5 مم
      إدخال بصري عدد 1
      نعم
      حماية محتوى HDMI
      نظام HDCP 1.4
      إخراج HDMI (ARC) عدد 1
      نعم
      معيار DLNA
      لا
      اتصال مكبرات صوت متعددة
      لا
      المنزل الذكي
      غير متوفرة
      اتصال مكبر الصوت لاسلكيًا
      غير متوفرة

    • Supported Audio Formats

      Bluetooth
      SBC
      HDMI ARC
      نظام Dolby الرقمي, Dolby Digital plus, LPCM 2ch, نظام الصوت المحيطي الرقمي DTS (قناة DTS 5.1), نظام Virtual:X من DTS
      USB
      MP3, WAV, FLAC
      بصري
      نظام Dolby الرقمي, LPCM 2ch

    • Outer Carton

      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      2

    • الملاءمة

      EasyLink (HDMI-CEC)
      قناة إرجاع الصوت, تعيين إدخال الصوت التلقائي, التشغيل بكبسة زر واحدة, وضع الاستعداد في النظام
      جهاز تحكم عن بُعد
      نعم
      الوضع الليلي
      نعم

    • التوافق

      تحكّم بالهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي عبر التطبيق
      نعم

    • الطاقة

      مؤشر LED للطاقة
      نعم
      مصدر الطاقة للوحدة الرئيسية
      100-240 فولت، 50‏/60 هرتز
      استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد للوحدة الرئيسية
      < 0,5 W
      وضع الاستعداد التلقائي
      نعم

    • Packaging dimensions

      الارتفاع
      12.5  سم
      نوع العلبة
      صندوق
      طريقة العرض على الرف
      أفقيًا
      العرض
      94  سم
      العمق
      15.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      الوزن الإجمالي
      3.3  كلغ
      الوزن الصافي
      2.15  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.15  كلغ

    • الملحقات

      الملحقات المضمّنة
      بطاريتان AAA, دليل البدء السريع, جهاز تحكم عن بُعد, سناد التثبيت على الجدار, بطاقة الضمان

    • Design

      اللون
      رمادي داكن
      قابل للتركيب على الحائط
      نعم

    • Dimensions

      الوحدة الرئيسية (العرض×الارتفاع×العمق)
      766 × 67.3 × 91 mm
      وزن الوحدة الرئيسية
      1.93
      وزن مكبر الصوت المحيطي
      لا kg

    • الفيديو

      اتصال تمريري ثلاثي الأبعاد
      لا

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • دليل البدء السريع
    • بطاقة الضمان
    • جهاز تحكم عن بُعد
    • سناد التثبيت على الجدار
    • بطاريتان AAA
    Badge-D2C

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