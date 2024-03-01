العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- دليل البدء السريع
- بطاقة الضمان
- جهاز تحكم عن بُعد
- سناد التثبيت على الجدار
- بطاريتان AAA
TAB5109/10
صوت أفضل لكل وسائل الترفيه لديك
مهما كان ما تحب مشاهدته أو لعبه، استمتع به أكثر! يمنحك مكبر الصوت العمودي هذا ذو المظهر الرائع وصغير الحجم صوتًا أوضح وتأثيرات صوتية أفضل. وتُنشئ تقنية الصوت المتطورة تجربة صوتية غامرة بغض النظر عمّا تشاهده.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
توفر لك قنوات 2.0 لمكبر الصوت العمودي هذا وتقنية الصوت الغامرة مستويات جديدة من الصوت لكل شيء تحبه. تتيح لك أوضاع EQ الأربعة اختيار نمط الصوت الذي يناسب ما تشاهده، ويمكنك أن تجعل الأصوات أكثر وضوحًا في أي وضع من خلال تنشيط نظام تحسين الحوار.
يعمل التوافق مع نظام Virtual:X من DTS على تحويل صوت التلفزيون الخاص بك، ما يوفر لك تجربة صوت افتراضية ثلاثية الأبعاد بغض النظر عما يظهر على الشاشة! لا تحتاج إلى مكبرات صوت إضافية، فهو يعمل في أي غرفة: قم بتشغيله عبر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بمكبر الصوت العمودي، أو تطبيق Philips Home Entertainment.
استمتع بمشاهدة جميع الأعمال الدرامية والألعاب عن قرب. يمنحك مكبر الصوت العمودي المتوافق مع Dolby Digital Plus تجربة صوت محيطي من دون الحاجة إلى مكبرات صوت إضافية. ستسمع الصوت وستشعر بالفرق.
يبدو مكبر الصوت العمودي هذا رائعًا في أي غرفة. هل ثبّتَّ التلفزيون الخاص بك على الحائط؟ يمكنك أيضًا تثبيت مكبر الصوت العمودي هذا على الحائط باستخدام السنادات القابلة للفصل (مضمنة).
يمكنك ضبط مستوى الصوت على مكبر الصوت العمودي الخاص بك باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون. إذا كان لديك تلفزيون Ambilight من Philips، فستتيح لك وظيفة EasyLINK استخدام جهاز التحكم عن بُعد للتبديل بين أوضاع EQ المضبوطة مسبقًا لمكبر الصوت العمودي، وضبط صوت الجهير والصوت الثلاثي، والمزيد.
يمنحك التوافق مع معيار Bluetooth LE Audio اتصالاً أكثر ثباتًا وصوتًا أفضل وتأخرًا أقل إذا كنت تقوم ببث قوائم التشغيل من جهاز ذكي متوافق أيضًا مع معيار Bluetooth LE Audio. يمكنك أيضًا توصيل مصادر الصوت بمكبر الصوت العمودي عبر منفذ إدخال الصوت أو منفذ USB أو الإدخال البصري.
نزّل التطبيق لتتمكن من استخدام جهازك الذكي للتبديل بين أوضاع صوت EQ، واختيار المصدر، وتفعيل الصوت المحيطي الافتراضي، وغير ذلك الكثير.
Sound
Loudspeakers
إمكانية الاتصال
Supported Audio Formats
Outer Carton
الملاءمة
التوافق
الطاقة
Packaging dimensions
الملحقات
Design
Dimensions
الفيديو
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