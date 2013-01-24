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مضاعف طاقة

SPN2942WA/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
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    مضاعف طاقة

    SPN2942WA/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 4 مقابس مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مقبس تيار متردد. سلك طاقة طول مترَين مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 4 مقابس مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مقبس تيار متردد. سلك طاقة طول مترَين مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 4 مقابس مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مقبس تيار متردد. سلك طاقة طول مترَين مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع 4 مقابس مؤرّضة ومفاتيح فردية لكل مقبس تيار متردد. سلك طاقة طول مترَين مع مصهر. إكتشف كلّ المميزات

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      زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

      4 مقابس مع مفاتيح فردية

      • أجهزة إلكترونية منزلية
      • 4 مآخذ
      • 2 م
      • مفتاح طاقة مزدوج القطب

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      سلك طاقة بطول مترَين

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 2 م عن مأخذ التيار المتردد.

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

      مؤشر الطاقة LED

      أضواء LED لكل مقبس للإشارة إلى حالة التشغيل/إيقاف التشغيل.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        العرض
        7.5  سم
        الارتفاع
        27.6  سم
        العمق
        2,52  سم

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95229 10675 8
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‎1 48 95229 10675 5
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 10675 2
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        10

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