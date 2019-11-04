مصطلحات البحث

AR
EN
1

مضاعف طاقة

SPN2546WA/56
  • زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة
    -{discount-value}

    مضاعف طاقة

    SPN2546WA/56

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 4 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مع مقبس BS وسلك طاقة طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 4 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مع مقبس BS وسلك طاقة طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 4 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مع مقبس BS وسلك طاقة طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات

    مضاعف طاقة

    زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

    مع مقبس امتداد لـ 4 أجهزة مناسب للمملكة المتحدة، مع مقبس BS وسلك طاقة طول مترَين. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أجهزة وقاية من تذبذب التيار

      زوّد أجهزتك الإلكترونية بالطاقة بطريقة آمنة

      زد عدد المآخذ إلى 4

      • 4 مآخذ
      • مفتاح رئيسي
      • سلك طاقة بطول مترَين
      • باللون الأبيض

      4 مآخذ

      تحويل مأخذ واحد إلى أربعة مآخذ، ما يسمح لك بتوصيل أجهزة متعددة من مأخذ تيار متردد واحد.

      سلك طاقة بطول مترَين

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 2 م عن مأخذ التيار المتردد.

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير

      مقبس BS مع مصهر 13 أمبير لاستخدام آمن

      غالق الأمان التلقائي

      أبقِ الأغراض الصغيرة وأصابع الأطفال بعيدًا عن الجزء الداخلي من المقابس.

      ضوء مؤشر التشغيل

      يضيء ضوء LED المنبّه ليشير إلى أن المضاعف يسحب الطاقة من مأخذ التيار المتردد.

      مفتاح طاقة رئيسي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكّم هذا المفتاح الرئيسي بكل مآخذ الطاقة على مقبس الامتداد.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        طول السلك
        200  سم

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95229 10684 0
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‎1 48 95229 10684 7
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        ‎2 48 95229 10684 4
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        10

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

          أقر بذلك

          You are about to visit a Philips global content page

          لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.