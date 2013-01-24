هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يساعد في الحفاظ على سلامة الأطفال وتفادي تعرضهم لصدمة كهربائية.
يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 1,8 م من مأخذ التيار المتردد.
مضاعف طاقة يمدد مأخذًا مؤرضًا واحدًا إلى 4 مآخذ مؤرضة من خلال وصله مباشرة بالحائط
يتحكّم هذا المفتاح الأساسي بالطاقة التي تصل إلى المآخذ في مضاعف الطاقة
أبعاد العلبة
الكرتون الخارجي
أبعاد المنتج
الكرتون الداخلي