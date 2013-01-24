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Shaver S9000 Prestige

آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

SP9860/13
1 الجوائز
  • حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي
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    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

    SP9860/13
    1 الجوائز

    حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي

    اختبر حلاقة ناعمة ودقيقة بشكل استثنائي، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

    حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي

    اختبر حلاقة ناعمة ودقيقة بشكل استثنائي، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي

    اختبر حلاقة ناعمة ودقيقة بشكل استثنائي، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة، Series 9000

    حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي

    اختبر حلاقة ناعمة ودقيقة بشكل استثنائي، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام، بفضل S9000 Prestige من Philips. تأتي آلة الحلاقة مزوّدة بتقنية SkinIQ لتستشعر حركاتك وتتكيّف معك ولتزويدك بتجربة الحلاقة التي لطالما كنت ترغب فيها. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة دقيقة مثل الشفرة، لطيفة على البشرة بشكل استثنائي

      مع تقنية SkinIQ

      • شفرات NanoTech Dual Precision
      • نظام تعليق عالي التحكّم
      • محرك رقمي بأفضل مستوى دوران
      • غلاف SkinGlide رائع
      شفرات مزوّدة بحواف قوية جدًا وحادة لأعلى مستوى من الدقة

      شفرات مزوّدة بحواف قوية جدًا وحادة لأعلى مستوى من الدقة

      تزوّدك شفرات NanoTech Dual Precision بنتائج دقيقة جدًا على مستوى البشرة، مع ما يصل إلى 150000 إجراء قص في الدقيقة. تتوفر 72 شفرة بميزة الشحذ الذاتي وقد تمت تقويتها بجزيئات صغيرة جدًا، وهي تتميّز بأطراف حادة قوية جدًا وتدوم طويلاً لدقة قصوى في كل الأوقات.

      ضمان وضعية الشفرة المثالية لعملية قص دقيقة

      ضمان وضعية الشفرة المثالية لعملية قص دقيقة

      يضمن نظام التعليق العالي الدقة من Philips وضعية الشفرة المثالية، بحيث يتم القص بدقة تامة، من دون شدّ البشرة والتسبب بالإزعاج.

      المحرك الأكثر تطورًا من Philips لفعالية فائقة السرعة

      المحرك الأكثر تطورًا من Philips لفعالية فائقة السرعة

      يتميّز المحرك الرقمي الأكثر تطورًا من Philips بأعلى قوة دوران. ويضمن ذلك أعلى مستوى من الفعالية لحلاقة دقيقة بغض النظر عن منحنيات الوجه أو كثافة الشعر.

      حلقات مطلية بأصباغ معدنية لانزلاق فائق

      حلقات مطلية بأصباغ معدنية لانزلاق فائق

      احصل على حلاقة مع انزلاق فائق على بشرتك بفضل غلاف SkinGlide الرائع. تتميّز الحلقات المطلية بأصباغ معدنية بغلاف مانع للاحتكاك لانزلاق فائق.

      لوحة شحن Qi مضمّنة، لشحن لاسلكي

      لوحة شحن Qi مضمّنة، لشحن لاسلكي

      اشحن آلة الحلاقة أو أي جهاز آخر متوافق مع Qi لاسلكيًا عبر وضعه بكل بساطة على لوحة الشحن اللاسلكي Qi المتوفرة مع آلة الحلاقة.

      يتكيّف مع لحيتك لحلاقة لا تتطلّب مجهودًا

      يتكيّف مع لحيتك لحلاقة لا تتطلّب مجهودًا

      يقرأ مستشعر شعر الوجه الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية. تتكيّف التقنية تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

      ثلاثة أوضاع حلاقة شخصية، لعملية روتينية مخصصة

      ثلاثة أوضاع حلاقة شخصية، لعملية روتينية مخصصة

      تمكّن من ضبط سرعة آلة الحلاقة وتخصيص روتين الحلاقة بحسب بشرتك وتفضيلاتك الخاصة.

      تتبع كل المنحنيات، لالتقاط حتى أصعب الشعيرات

      تتبع كل المنحنيات، لالتقاط حتى أصعب الشعيرات

      احصل على حلاقة دقيقة وناعمة للغاية. تتبع رؤوس ‎360-D+‎ كل منحنيات وجهك، لالتقاط حتى أصعب الشعيرات.

      يمكنك اعتماد الحلاقة الرطبة والجافة وحتى أثناء الاستحمام

      يمكنك اعتماد الحلاقة الرطبة والجافة وحتى أثناء الاستحمام

      قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      أداة تشذيب تعمل بالضغط لتشذيب مثالي للشاربين والسوالف.

      ضَع اللمسات الأخيرة على مظهرك باستخدام أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick اللطيفة على البشرة والمثالية للحفاظ على ترتيب شاربك ولتشذيب سوالفك.

      لحماية آلة الحلاقة والملحقات ولوحة الشحن اللاسلكي Qi

      لحماية آلة الحلاقة والملحقات ولوحة الشحن اللاسلكي Qi

      تحمي الحقيبة الصغيرة المميّزة آلة الحلاقة، بالإضافة إلى ملحقاتها ولوحة الشحن اللاسلكي Qi.

      ما عليك سوى فتح رأس الحلاقة وتشطيفه لتنظيف سهل

      ما عليك سوى فتح رأس الحلاقة وتشطيفه لتنظيف سهل

      نظّف آلة الحلاقة بسهولة ودقة تحت الحنفية، بفضل الحجرة الداخلية المصممة خصيصًا. ما عليك سوى فتح رأس الحلاقة وتشطيف كلا الجهتَين تحت المياه الجارية، لتنظيف مثالي.

      اشحن آلة الحلاقة بالكامل في ثلاث ساعات باستخدام لوحة شحن Qi

      اشحن آلة الحلاقة بالكامل في ثلاث ساعات باستخدام لوحة شحن Qi

      استخدم لوحة الشحن Qi لشحن آلة الحلاقة في ثلاث ساعات. تحافظ بطارية الليثيوم أيون القوية على قوة آلة الحلاقة على مرّ السنين.

      المواصفات التقنية

      • أداء الحلاقة

        نظام الحلاقة
        • شفرات NanoTech Dual Precision
        • نظام لراحة استثنائية للبشرة
        تقنية SkinIQ
        • نظام تعليق عالي التحكّم
        • محرك رقمي بأفضل مستوى دوران
        • غلاف SkinGlide واقٍ
        • إعدادات الراحة الشخصية
        • مستشعر Power Adapt
        تتبع دقيق
        رؤوس ‎360-D+‎ المرنة

      • الملحقات

        SmartClick
        أداة تشذيب دقيقة
        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة مميّزة

      • سهولة الاستعمال

        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        شاشة عرض
        مؤشر مستوى البطارية (%)
        تنظيف
        • تنظيف على 3 مراحل
        • قابلة للغسل بالكامل

      • التصميم

        اللون الخارجي
        أناقة عصرية
        مقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل

      • الطاقة

        شحن سريع
        18 دقيقة
        وقت الشحن
        3 ساعات
        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        جاري الشحن
        لوحة شحن Qi

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدله كل سنتين بـ SH98

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