تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة
توفّر رضاعة هادئة ومريحة. تدعم حلمة Natural Response الإيقاع المنفرد للطفل أثناء الشفط والبلع و التنفس، فيما تساعد فتحة التهوية AirFree في إبقاء الهواء بعيدًا عن بطن الطفل لتوفير حماية إضافية ضد المغص والغازات والحرقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة
توفّر رضاعة هادئة ومريحة. تدعم حلمة Natural Response الإيقاع المنفرد للطفل أثناء الشفط والبلع و التنفس، فيما تساعد فتحة التهوية AirFree في إبقاء الهواء بعيدًا عن بطن الطفل لتوفير حماية إضافية ضد المغص والغازات والحرقة. إكتشف كلّ المميزات
تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة
توفّر رضاعة هادئة ومريحة. تدعم حلمة Natural Response الإيقاع المنفرد للطفل أثناء الشفط والبلع و التنفس، فيما تساعد فتحة التهوية AirFree في إبقاء الهواء بعيدًا عن بطن الطفل لتوفير حماية إضافية ضد المغص والغازات والحرقة. إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تدفق مثل الرضاعة الطبيعية، يساعد في الحد من مشاكل الرضاعة
توفّر رضاعة هادئة ومريحة. تدعم حلمة Natural Response الإيقاع المنفرد للطفل أثناء الشفط والبلع و التنفس، فيما تساعد فتحة التهوية AirFree في إبقاء الهواء بعيدًا عن بطن الطفل لتوفير حماية إضافية ضد المغص والغازات والحرقة. إكتشف كلّ المميزات
تم تصميم الحلمة الواسعة والناعمة والمرنة لمحاكاة شكل الصدر وملمسه، الأمر الذي يساعد طفلك على الالتقام والرضاعة بشكل مريح.
تعمل حلمة Natural Response بالتزامن مع إيقاع رضاعة طفلك الطبيعي، ما يسهل الدمج بين الرضاعة الطبيعية والرضاعة بواسطة الرضّاعة. تأتي الحلمة مزوّدة بفتحة فريدة تدرّ الحليب فقط عندما يشرب الطفل بشكل نشط. وبالتالي، عندما يتوقف الطفل عن البلع مؤقتًا ليتنفس، يتوقف الحليب مؤقتًا أيضًا.
فتحة رضّاعة عريضة تسهل تعبئتها وتنظيفها. مؤلفة من عدد قليل من الأجزاء من أجل تجميع سريع وبسيط، ففتحة AirFree هي جزء واحد فقط.
يسهل إمساك الرضّاعة المريحة بأي زاوية لتوفير أقصى درجة من الراحة خلال الرضاعة. إن حملها سهل ليدَيك وليدَي طفلك الصغيرتَين.
تم تصميم فتحة AirFree لتوفير حماية إضافية من مشاكل الرضاعة من خلال منع الهواء من الدخول إلى معدة أطفالك الصغار عند إرضاعهم في وضعية مستقيمة.
يقوم كل طفل بالرضاعة بشكل مختلف، وينمو بسرعته الخاصة. من هنا، صممنا مجموعة من معدلات التدفق لتعثري على التدفق المثالي لطفلك وتخصصي رضّاعتك. كل حلمات Natural Response مصنوعة من السيليكون الناعم.
تم تصميم فتحة الحلمة لدرّ الحليب فقط عندما يقوم الطفل بالرضاعة، لذا يمكنك الاطمئنان إلى أن الحليب لن يتم هدره، سواءٌ أكنت في المنزل أم أثناء التنقل.
يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك عند الحاجة إلى ذلك.
إن رضّاعات وحلمات Natural من Philips Avent مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA*.
تختلف رضّاعات الأطفال Natural Response الجديدة التي نقدمها عن رضّاعات الأطفال ذات التدفق الحر. وتمامًا مثل الرضاعة الطبيعية، يمكن أن يتطلب الأمر بضع محاولات للإرضاع بطريقة صحيحة. وهذا أمرٌ طبيعي للغاية.
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