تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
الصحن المقسّم SCF702/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
الصحن المقسّم SCF702/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
الصحن المقسّم SCF702/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
الصحن المقسّم SCF702/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات
بلد المنشأ
المحتويات
الوزن والأبعاد
سهولة الاستخدام