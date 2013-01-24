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Philips Avent

صحن مقسّم للأطفال بسن 12 شهراً وما فوق

SCF702/00
Avent
Avent
  • تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح
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    Philips Avent صحن مقسّم للأطفال بسن 12 شهراً وما فوق

    SCF702/00

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    الصحن المقسّم SCF702/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent صحن مقسّم للأطفال بسن 12 شهراً وما فوق

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    الصحن المقسّم SCF702/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    الصحن المقسّم SCF702/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent صحن مقسّم للأطفال بسن 12 شهراً وما فوق

    تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

    الصحن المقسّم SCF702/00 من Philips Avent للأطفال الصغار لمراحل نمو طفلك إكتشف كلّ المميزات

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      تحث طفلك على تناول الطعام عبر أسلوب التعلم المرح

      صحن مصمم للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية

      • باللون الأبيض
      قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

      قاعدة مانعة للانزلاق – تمنع حدوث أي انسكاب

      مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

      مصممة بالتعاون مع أهم الأطباء النفسيين للأطفال

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        صُنع في الصين
        نعم

      • المحتويات

        صحن مقسّم
        1  قطعة
        كتيّب وصفات
        لا

      • الوزن والأبعاد

        وزن المنتج
        0.168  كلغ
        مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
        22 (عمق) X‏ 226 (عرض) X ‏226 (ارتفاع)  ملليمترًا
        أبعاد الصندوق F
        30 (عمق) X‏ 252 (عرض) X ‏310 (ارتفاع)  ملليمترًا
        عدد الصناديق F في الصندوق A
        6

      • سهولة الاستخدام

        يمكن وضعها في المايكرويف
        نعم

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