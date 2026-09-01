ضمان لمدة عامين
ضمان لمدة عامين
جديد
SCF376/33
تسمح لبشرة طفلك بالتنفس
راحة وتهوية مع فتحات تهوية كبيرة جدًا. يوافق 9 من كل 10 آباء وأمهات على أن لهايات Philips Avent ultra air مريحة لطفلي.** وتتوهج في الظلام، لذا يسهل دائمًا العثور على الراحة والاطمئنان. الآن مصنوعة باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%.*
غطاء يتوهج في الظلام
خالية من BPA
عبوة من قطعتين، مصنوعة باستخدام مواد نباتية بنسبة 80%*
الأطفال بعمر 18 شهرًا وأكثر مع حلمة قاسية جدًا
تعمل الفتحات الموجودة في واقي اللهاية على تهوية بشرة طفلك وتبقيها جافة لمزيد من الراحة والاطمئنان.
حلمات تقويم الأسنان لدينا مصنوعة من السيليكون الناعم لدعم حركة عضلات الفم الطبيعية، ما يساعد على تقليل خطر الإصابة بسوء إطباق الأسنان. الحلمة ذات العنق الرفيع مصممة لتقليل الضغط الواقع بين اللسان وسقف الحلق. تتمتع لهايات Philips Avent ultra باعتماد مستقل من مؤسسة صحة الفم. ونظرًا إلى أنها مصنوعة بالكامل من السيليكون الآمن للاستخدام الغذائي، فهي متينة وتدوم لفترة طويلة أكثر من حلمات المطاط (اللاتكس)، وخالية من مادة BPA وBPS والفتالايت وPVC والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات.
صُممت لهاياتنا لتسهيل الوضع الطبيعي للسان، وهو أمر مهم لتطور النطق الصحي مع نمو طفلك. وهي قاسية جدًا لتوفير الراحة للطفل خلال فترة التسنين. وصُممت حلمة السيليكون ذات الملمس البارز لمحاكاة ملمس ثدي الأم.
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8,139 users of mother and child care brands and products in 2024.
الأجزاء البلاستيكية الصلبة، باستثناء الحلمة المصنوعة من السيليكون (نهج توازن الكتلة).
بناءً على نتائج دراسة المستهلكين الأمريكيين (2023، عدد المشاركين: 201).
بالمقارنة مع طرق التعقيم التقليدية (الغلي) للهايات.
استبدال اللهايات بعد استخدامها لمدة 4 أسابيع لأسباب متعلقة بالنظافة.