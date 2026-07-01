SCF359/00
روتين بسيط من وجبة إلى أخرى
تساعدك الطريقة الأكثر موثوقية للتسخين والتعقيم في البقاء مستعدة في كل وقت. تعتمد تقنية التسخين بحمام مائي، وفقًا للمعايير المعتمدة في المستشفيات، في الحفاظ على بروتينات الحليب بشكل أفضل، بينما يمنع المستشعر الذكي تعرّض الحليب لحرارة زائدة. وعندما يحين وقت التنظيف، يقضي البخار الطبيعي على 99,9% من الجراثيم.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
هل حان وقت الرضاعة؟ تساعد تقنية التسخين بحمام مائي وفق المعايير المعتمدة داخل المستشفيات، في الحفاظ على عناصر الحليب الغذائية بشكل أفضل من دون المساومة على الكفاءة. سواء كنت أنت من يطعم الطفل أو أي مقدم رعاية آخر، تضمن أفضل تقنيات التسخين أن تكون زجاجة الرضاعة جاهزة خلال 3 دقائق.*
عندما يحين وقت التنظيف، استفيدي من قوة البخار الطبيعي للتخلّص من 99,9% من البكتيريا. يُعد البخار مثاليًا لتعقيم كل جزء من زجاجة رضاعة طفلك ولهايته وألعابه الصغيرة بفضل قدرته على الوصول إلى الزوايا والشقوق الضيقة. وكل ذلك من دون استخدام أي مواد كيميائية.
سخّني الحليب بالطريقة التي يعتمدها طاقم التمريض في المستشفيات باستخدام تقنية التسخين بحمام مائي. بالمقارنة مع طرق التسخين الأخرى، تساعد هذه التقنية في الحفاظ على بروتينات الحليب بشكل أفضل، وهي عناصر أساسية لدعم نمو الجهاز المناعي لدى الطفل. وتسهم تقنيتنا اللطيفة والسريعة في دعم النمو الصحي لطفلك مع كل وجبة.
تحمي تقنية التسخين لدينا البروتينات التي تدعم نمو طفلك الصحي من خلال توزيع الحرارة بالتساوي وبشكل مستمر. وبفضل تقنية التسخين بحمام مائي، لن تقلقي بشأن تكوّن النقاط الساخنة التي قد تُفسد الحليب. فيستمتع بذلك طفلك بحليب مُسخّن بالتساوي وغني بالعناصر الغذائية في كل وجبة.
مهما كانت درجة حرارة الحليب عند البدء، يتولى المستشعر الذكي لدينا ضبط كل التفاصيل نيابةً عنك. يضبط مدة التسخين تلقائيًا من خلال استشعار درجة حرارة الحليب عند بدء التسخين. من دون تخمين، ومن دون خطر تعرّض الحليب لحرارة زائدة.
وداعًا للقلق. اجعلي الرضاعة نهارًا وليلاً أسهل وأكثر أمانًا، مع جهاز يُوقف تشغيله تلقائيًا بمجرد انتهاء التسخين، ويحافظ على زجاجة الرضاعة عند درجة حرارة مناسبة للرضاعة لمدة تصل إلى 60 دقيقة.
سواء كنت تسخّنين زجاجات الرضاعة للمرة الأولى أو أصبحت خبيرة في تحضير الوجبة، فإن واجهة الاستخدام التي تعتمد على زر واحد تجعل التسخين والتعقيم سهلاً لأي مقدم رعاية. وستتلقين تنبيهات مرئية وصوتية طوال كل عملية قبل أن يُوقف الجهاز تشغيله تلقائيًا.
تجعل النافذة الشفافة الجديدة تحضير حليب طفلك سهلاً للجميع. استخدميها للتحقق سريعًا من مستوى الماء قبل بدء دورات التسخين واضبطيه بالشكل الصحيح في كل مرة من دون تخمين. فكل ما تحتاجين إلى معرفته يظهر بوضوح أمامك مباشرةً.
أبقي منزلك مرتبًا مع جهاز متعدد الوظائف يشغل حيزًا محدودًا على سطح العمل. ويتيح لك تصميمه الصغير والفعّال تعقيم زجاجة الرضاعة بالإضافة إلى الألعاب الصغيرة واللهايات دفعةً واحدة.
يجعل تصميمنا البسيط والجميل تنظيف الجهاز سهلاً تمامًا مثل تسخين زجاجات الرضاعة وتعقيمها. امسحي جهاز التسخين والتعقيم بقطعة قماش عبر الخزان المزوّد بفتحة واسعة تسهّل الوصول إلى داخله. ويمكن أيضًا وضع ملحق التعقيم في الجلاية عند الحاجة.
مع نمو طفلك، سيبقى جهاز التسخين متوافقًا مع مختلف العلامات التجارية لزجاجات الرضاعة، وبمختلف أحجامها ومواد تصنيعها. وعندما يحين وقت الانتقال إلى تناول الأطعمة الصلبة، يمكنك استخدامه أيضًا لتسخين أوعية حفظ الطعام.
تُعد تقنية التعقيم بالبخار لدينا الطريقة الأكثر أمانًا لتعقيم مستلزمات طفلك. فهي تقضي بفعالية على الجراثيم مع الحفاظ على مختلف أنواع المواد، ما يساعد في إطالة العمر الافتراضي للمستلزمات. وباستخدام ملحق التعقيم المخصص للمستلزمات الصغيرة، يمكنك بسهولة تعقيم زجاجات الرضاعة واللهايات والقطع الاحتياطية والألعاب الصغيرة دفعةً واحدة.
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