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  • تعقيم في غضون دقائق وتخزين بسيط تعقيم في غضون دقائق وتخزين بسيط تعقيم في غضون دقائق وتخزين بسيط
  • تشغيل إيقاف مؤقت

    Philips Avent جهاز تعقيم رضّاعات الأطفال

    SCF291/01

    تعقيم في غضون دقائق وتخزين بسيط

    يمكنك تعقيم ما يصل إلى ست رضّاعات مع ملحقاتها في غضون 10 دقائق فقط. يتميّز جهاز التعقيم من نوع Advanced بسرعته وفعاليته بفضل تصميمه الرفيع والواسع في الوقت نفسه، وهو يقضي على 99,9% من الجراثيم* لراحة بال قصوى في كل وجبة.

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    Philips Avent جهاز تعقيم رضّاعات الأطفال

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    تعقيم في غضون دقائق وتخزين بسيط

    تعقيم في غضون 10 دقائق فقط

    • جهاز تعقيم الرضّاعات
    • متقدم
    وداعًا للبكتيريا الضارة

    وداعًا للبكتيريا الضارة

    تقدّم Philips Avent عملية تعقيم لطيفة وفعالة وخالية من المواد الكيميائية. يستخدم كل جهاز تعقيم قوة البخار فحسب، للقضاء على 99,9%من الجراثيم الضارة*.

    تدوم دورة التعقيم لمدة 10 دقائق

    تدوم دورة التعقيم لمدة 10 دقائق

    سرعة وأمان بفضل دورة التعقيم التي تدوم 10 دقائق فقط، ويتم بعدها إيقاف تشغيل جهاز التعقيم تلقائيًا.

    مصممة لتقليل احتمال الروائح الكريهة

    مصممة لتقليل احتمال الروائح الكريهة

    تحمي صَينية التقطير الجديدة التي نقدّمها لوح التسخين من قطرات الحليب، لتقليل احتمال الروائح الكريهة.

    تم تصميم جهاز التعقيم الذي نقدّمه لتزويدك بالمرونة من حيث المساحة

    تم تصميم جهاز التعقيم الذي نقدّمه لتزويدك بالمرونة من حيث المساحة

    إن جهاز التعقيم المتطور الذي نقدّمه قابل للتكيّف، مع إمكانية تصغير حجمه للعناصر الأصغر، مثل اللهّايات، ولكي لا يحتل مساحة كبيرة على سطح العمل عند عدم استخدامه.

    تبقى المحتويات معقّمة لمدة 24 ساعة*

    تبقى المحتويات معقّمة لمدة 24 ساعة*

    تتميّز عملية التنظيف التي يقدّمها جهاز التعقيم بأنها دقيقة وخالية من المواد الكيميائية، للحفاظ على المحتويات معقّمة لغاية 24 ساعة. كيف؟ ما عليك سوى إبقاء الغطاء مغلقًا.

    واسع من الداخل، صغير من الخارج

    واسع من الداخل، صغير من الخارج

    يتميّز جهاز التعقيم بتصميم رفيع إلا أنه يتّسع لما يصل إلى ست رضّاعات للأطفال من Philips Avent. بالإضافة إلى ذلك، يتّسع لعناصر ضرورية أخرى، بدءًا من الحلمات واللهّايات ووصولاً إلى شافطة حليب الأم اليدوية.

    جهاز تعقيم سريع وسهل التنظيف

    جهاز تعقيم سريع وسهل التنظيف

    يمكن تنظيف جهاز التعقيم السريع بسهولة تامة، من الأعلى إلى الأسفل، ومن الداخل والخارج، بما في ذلك لوح التسخين، لقضاء المزيد من الوقت مع طفلك الصغير.

    المواصفات التقنية

    • المواصفات الفنية

      الفولتية
      220-240 فولت~ 50-60 هرتز، 220 فولت~ 60 هرتز (كوريا)، 120-127 فولت~ 60 هرتز (حركة عدم الانحياز)
      استهلاك الطاقة
      650  واط
      استهلاك الطاقة (وضع إيقاف التشغيل)
      <lt‏/>0,3 واط (يصل إلى وضع الإيقاف تلقائيًا بعد <lt/> دقيقة واحدة)

    • الوزن والأبعاد

      الأبعاد
      304 x‏ 183 x‏ 359  ملليمترًا
      الوزن
      1,78  كلغ

    • بلد المنشأ

      صُنع في
      الصين

    • محتويات العبوة

      ملاقط
      1  قطعة
      جهاز كهربائي للتعقيم بالبخار
      قطعة واحدة

    • مواصفات التغليف

      تغليف ورقي**
      نعم

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